MG ZS giảm sâu còn 378 triệu đồng tại đại lý, rẻ ngang Grand i10 bản base

Theo đó, nhiều đại lý đang chào bán MG ZS bản tiêu chuẩn STD với mức giảm 140 triệu đồng. Giá bán từ 518 xuống 378 triệu đồng, áp dụng cho xe sản xuất 2025. Đây không phải chính sách chung trên toàn bộ hệ thống đại lý, khi vẫn có một số đại lý duy trì khoảng giá 390-410 triệu đồng.

Giá MG ZS đang được giảm sâu tại đại lý (Ảnh: Đại lý MG).

Với mức giá từ 378 triệu đồng, MG ZS STD trở thành mẫu SUV cỡ B dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam. Đối thủ gần nhất là Jaecoo J5 Premium có giá ưu đãi 499 triệu đồng, Geely Coolray từ 499 triệu đồng hay Omoda C5 Luxury giá 539 triệu đồng.

So với nhóm xe Nhật, Hàn, khoảng cách về giá càng nới rộng. Mitsubishi Xforce có giá khởi điểm 545 triệu đồng sau khi trừ ưu đãi tháng 8. Kia Seltos và Hyundai Creta có mức giá khởi điểm lần lượt 549 triệu đồng và 599 triệu đồng. Tất cả cao hơn khoảng 90-200 triệu đồng so với giá hiện tại của MG ZS STD sản xuất 2025.

Nếu xét cùng tầm giá, MG ZS STD sản xuất 2025 chỉ ngang với Hyundai Grand i10 MT Base (360 triệu đồng) dù mẫu xe này thuộc phân khúc hatchback hạng A.

MG ZS phiên bản LUX có giá bán cao hơn. Đại lý báo phiên bản này hiện có giá 438 triệu đồng, tương đương mức giảm 150 triệu đồng, cũng áp dụng cho xe sản xuất 2025. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi MG ZS mở bán tại thị trường Việt Nam.

MG ZS 2026 xuất hiện tại Hà Nội (Ảnh: Đăng Nguyễn).

Thế hệ mới của MG ZS từng xuất hiện bên ngoài trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội. Phía đại lý xác nhận sự xuất hiện của mẫu xe này, đồng thời cho biết ZS mới sẽ sớm được ra mắt Việt Nam, có thể vào tháng 9.

Theo thông tin trao đổi trước đó giữa đại diện nhà phân phối và phóng viên Dân trí, hãng dự kiến mở bán ba mẫu xe hybrid và plug-in hybrid mới, trong đó có thể bao gồm MG ZS 2026.

Sở dĩ có dự đoán này là bởi khi ra mắt thị trường quốc tế vào cuối năm 2024, MG ZS thế hệ mới đã được bổ sung hệ truyền động hybrid. Cụ thể, xe sử dụng máy xăng 1.5L (101 mã lực, 128Nm) kết hợp với một mô-tơ điện (134 mã lực, 250Nm) và bộ pin lithium-ion 1,83kWh.

Cấu hình này tạo ra tổng công suất 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km. Ở phiên bản hiện hành, xe sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, sản sinh 112 mã lực và 150Nm.

Phía đại lý cho biết thế hệ mới của MG ZS có thể được chốt giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng. Theo dự đoán của giới chuyên gia, mẫu xe này sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L ở phiên bản tiêu chuẩn. Cấu hình hybrid nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên biến thể cao cấp.