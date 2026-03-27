Skoda rút khỏi thị trường Trung Quốc trước áp lực chuyển đổi xe điện

Skoda - thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc hiện thuộc Tập đoàn Volkswagen - đã công bố quyết định rút khỏi thị trường Trung Quốc vào giữa năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng gặp khó khăn trong việc theo kịp quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện tại Trung Quốc.

Mặt khác, hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng loạt thương hiệu nội địa đang trỗi dậy.

Trước khi đưa ra quyết định này, vào năm ngoái, Skoda từng cân nhắc sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) của SAIC cho các mẫu xe tại Trung Quốc.

Mẫu Skoda Kamiq (Ảnh: Made-in-China).

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố, Skoda đã xác nhận kế hoạch rút khỏi thị trường Trung Quốc vào giữa năm 2026. Hãng cũng cam kết sẽ duy trì dịch vụ hậu mãi cho khách hàng tại Trung Quốc ngay cả khi dừng hoạt động bán hàng.

Skoda gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 2005 thông qua liên doanh với SAIC Volkswagen, chính thức ra mắt thương hiệu vào năm 2006. Hành trình nội địa hóa bắt đầu với mẫu xe sản xuất trong nước đầu tiên là Octavia vào năm 2007.

Được định vị là “xe Đức giá mềm”, có hiệu quả chi phí cao, Skoda nhanh chóng thành công, chạm đỉnh doanh số 341.000 xe vào năm 2018. Khi đó, Trung Quốc là thị trường đơn lẻ lớn nhất toàn cầu của Skoda, với mạng lưới hơn 500 đại lý cùng dải sản phẩm đa dạng gồm các mẫu sedan và SUV ăn khách như Octavia, Superb và Kodiaq.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao năm 2018, tình hình kinh doanh của Skoda tại Trung Quốc lao dốc. Doanh số giảm xuống còn 15.000 xe vào năm 2025, tương đương mức sụt giảm hơn 95% so với thời kỳ đỉnh cao.

Sự suy giảm này khiến thị phần của hãng tại Trung Quốc chỉ còn chưa đến 0,1%, đồng thời kéo theo việc thu hẹp hệ thống phân phối. Nhiều đại lý còn lại đã được tích hợp vào showroom của SAIC Volkswagen theo mô hình cửa hàng nằm trong cửa hàng (shop-in-shop), làm suy giảm đáng kể khả năng vận hành độc lập của thương hiệu.

Những khó khăn của Skoda phản ánh bức tranh chung của nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống tại Trung Quốc, nơi các thương hiệu nội địa như BYD và Geely ngày càng bỏ xa và chấm dứt nhiều năm thống trị của các tên tuổi quốc tế. Năm ngoái, thương hiệu Mitsubishi của Nhật Bản cũng đã rút hoàn toàn khỏi thị trường này.

Trái ngược với Skoda, công ty mẹ Volkswagen và thương hiệu xe sang Audi vẫn đang tích cực triển khai các chiến lược nhằm giành lại thị phần tại Trung Quốc, thông qua việc tung ra loạt sản phẩm mới và đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất.