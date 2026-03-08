Skoda khai trương đại lý tại Cần Thơ

Ông Mai Thế Hiền, Giám đốc đại lý Skoda Cần Thơ cho biết, ông đã có hơn 28 năm gắn bó với lĩnh vực sửa chữa, dịch vụ và kinh doanh ô tô tại địa phương.

Ông bắt đầu từ một xưởng dịch vụ nhỏ, từng bước xây dựng, học hỏi, va chạm và trưởng thành cùng thị trường ô tô miền Tây nên hiểu rất rõ giá trị cốt lõi của ngành này không chỉ nằm ở việc bán một chiếc xe, mà nằm ở chữ tín và đồng hành lâu dài với khách hàng.

“Suốt hơn 28 năm làm nghề ô tô, tôi luôn ấp ủ một ước mơ, một ngày nào đó, được xây dựng một đại lý chính hãng, đạt chuẩn quốc tế ngay tại quê hương mình - nơi khách hàng không cần phải đi xa để tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp toàn cầu. Hôm nay, khi Skoda Cần Thơ chính thức khai trương, tôi có thể nói rằng ước mơ đó đã thành hiện thực", ông Hiền trải lòng.

Cũng theo ông Hiền, Skoda là thương hiệu ô tô châu Âu với hơn 130 năm lịch sử, thuộc Tập đoàn Volkswagen - một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới. Điều khiến ông lựa chọn Skoda không chỉ yếu tố thương hiệu, mà là triết lý phát triển bền vững, sự thực dụng thông minh trong sản phẩm, định hướng dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Ông Mai Thế Hiền, Giám đốc đại lý Skoda Cần Thơ phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: Hoàng Tùng).

“Việc đầu tư xây dựng Skoda Cần Thơ không phải là một quyết định ngắn hạn hay mang tính thử nghiệm. Đây là một chiến lược dài hạn. Chúng tôi xác định sẽ gắn bó và phát triển cùng thương hiệu Skoda một cách nghiêm túc, bài bản và bền vững”, ông Hiền nói thêm.

Ông Đàm Đình Thông - Tổng giám đốc Skoda Việt Nam cho biết, Skoda lựa chọn Cần Thơ để mở đại lý đầu tiên ở miền Tây bởi nơi đây là vùng kinh tế quan trọng, phát triển mạnh mẽ. Nhờ vị trí chiến lược và tiềm năng thị trường lớn, Cần Thơ đang dần khẳng định vai trò là trung tâm phân phối và dịch vụ ô tô cho toàn vùng.

“Đại lý chính thức của Skoda tại Cần Thơ được đầu tư và tâm huyết xây dựng bởi ông Mai Thế Hiền. Với gần 30 năm gắn bó trong ngành xe hơi tại thị trường miền Tây, kết hợp cùng sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Skoda toàn cầu, chúng tôi tin tưởng Skoda Cần Thơ sẽ trở thành cầu nối uy tín, mang những chiếc xe có chất lượng đến với người dân tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Thông kỳ vọng.

Ông Đàm Đình Thông - Tổng giám đốc Skoda Việt Nam trao giấy chứng nhận ủy quyền của Skoda Việt Nam cho ông Mai Thế Hiền (Ảnh: Hoàng Tùng).

Skoda tại Cần Thơ mở bán 4 dòng xe, gồm Skoda Slavia giá từ 528 triệu đồng (xe lắp ráp); Skoda Kushaq giá từ 599 triệu đồng (xe lắp ráp); Skoda Karoq giá từ 1,9 tỷ đồng (xe nhập khẩu); Skoda Kodiaq giá từ 1,58 tỷ đồng (xe nhập khẩu).