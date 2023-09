Sedan hạng C mới về Việt Nam giá từ 399 triệu đồng, rẻ hơn cả Hyundai i10

Thị trường xe những ngày cuối tháng 9 đón nhận hàng loạt sản phẩm mới gia nhập. Trong đó, MG Việt Nam giới thiệu mẫu sedan mang tên New MG5. Xe được phân phối với 3 phiên bản là 1.5L MT, 1.5L CVT STD và 1.5L CVT Delux, giá bán lần lượt 399 triệu, 459 triệu và 499 triệu đồng.

New MG5 mang ngoại hình hoàn toàn khác so với mẫu MG5 được phân phối trước đó (Ảnh: MG).

New MG5 có thiết kế khác hoàn toàn so với MG5 được phân phối tại nước ta từ năm 2022. Đại diện hãng cho biết sẽ bán song song 2 sản phẩm này. Tệp khách hàng của New MG5 là những người mua xe lần đầu, mua ô tô cho hoạt động kinh doanh dịch vụ; trong khi MG5 hướng tới khách hàng cá nhân trẻ tuổi.

Khởi điểm 399 triệu đồng cho bản số sàn, New MG5 thiết lập "giá đáy" mới của phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Con số trên rẻ ngang xe hạng A như Hyundai i10 bản sedan 1.2 MT tiêu chuẩn có giá 380 triệu, bản sedan 1.2 MT có giá 428 triệu đồng. Mẫu hatchback Toyota Wigo MT cũng chỉ rẻ hơn New MG5 MT khoảng 40 triệu đồng.

Phiên bản số tự động của New MG5 lại rẻ ngang bản số sàn của các mẫu sedan hạng B: Hyundai Accent MT từ 426 triệu, Toyota Vios MT từ 479 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe "tân binh" của MG Việt Nam có lợi thế về kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.601 x 1.818 x 1.489(mm), chiều dài cơ sở 2.680mm.

Tương tự MG5 trước đó, New MG5 cũng có chiều dài cơ sở ngắn nhất phân khúc (Ảnh: AP).

Bản 1.5L MT và 1.5L CVT STD chênh 60 triệu đồng và chủ yếu khác biệt ở hộp số, trong khi các trang bị khác gần như giống hệt nhau. Bản 1.5L CVT Delux đắt tiền hơn nên sở hữu nhiều "option" hơn. New MG5 đều dùng động cơ 1.5L có công suất cực đại 112 mã lực, mô-men xoắn 150Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Để có giá cạnh tranh thì 2 phiên bản khởi điểm của New MG5 chỉ được trang bị đèn pha halogen projector, cắt bớt đèn sương mù, la-zăng thép 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng gập cơ. Bản cao nhất thì đèn pha và đèn hậu đều công nghệ LED, gương gập điện, mâm đúc 16 inch.

Nội thất trên 2 bản thấp với ghế nỉ và chỉnh cơ, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa chỉnh tay, phanh sau tang trống, phanh tay cơ, chìa khóa cơ… Trong khi đó bản đắt nhất có ghế da với vị trí người lái chỉnh điện, màn hình giải trí 10 inch, phanh tay điện tử với Auto Hold, cửa sổ trời, khởi động nút bấm…

New MG5 với trang bị nội thất và tính năng chênh lệch khá nhiều giữa các phiên bản (Ảnh: MG)

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm có phanh ABS/EBD, kiểm soát phanh khi vào cua, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí trước. Bản CVT STD và Delux sẽ có thêm bổ trợ phanh BA, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Riêng bản đắt nhất Delux có thêm camera 360.

Giá rẻ không phải là công thức đảm bảo sự thành công cho mọi mẫu xe nhưng cách định giá thấp hơn hẳn 2 hạng phân khúc đủ giúp New MG5 nhận được sự chú ý của khách hàng. Điều này cũng tạo áp lực cạnh tranh lên các hãng khác, trong khi người dùng thì có thêm nhiều lựa chọn.

Với khách Việt thì MG vẫn còn là thương hiệu mới, cộng thêm nguồn gốc nhập khẩu Trung Quốc nên New MG5 có lẽ sẽ cần thêm thời gian để chứng minh. Như để tăng niềm tin với khách hàng, MG Việt Nam tuyên bố bảo hành 5 năm và không giới hạn số km cho sản phẩm này, chính sách được xem là tốt hơn các dòng xe Hàn và xe Nhật hiện nay.