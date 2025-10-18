Sân chơi dành cho đội ngũ dịch vụ khách hàng của Honda Việt Nam

Hội thi được tổ chức hàng năm không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để tăng cường kỹ năng của kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên phụ tùng của các nhà phân phối ô tô Honda, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng cả nước.

Hội thi năm nay được khởi động từ tháng 5, thu hút hơn 800 ứng viên trên khắp cả nước cùng nhau tranh tài ở 5 hạng mục: nhân viên quan hệ khách hàng, cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên sửa chữa thân xe, kỹ thuật viên sơn và nhân viên phụ tùng.

45 gương mặt xuất sắc tiến đến vòng chung kết cuộc thi (Ảnh: Honda Việt Nam).

Trải qua vòng 1 sơ loại lý thuyết và vòng 2 lý thuyết và thực hành, hội thi đã tìm ra 45 đại diện xuất sắc nhất trên cả nước để tiến vào vòng chung kết. Ngày 17/10, 45 thí sinh đã hội tụ tại trụ sở của HVN để so tài, khẳng định năng lực của mình cũng như chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Top 15 thí sinh tranh giải nhất, nhì, ba (Ảnh: Honda Việt Nam).

Các phần thi được triển khai với đa dạng hình thức, tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện toàn diện điểm mạnh của bản thân. Khởi động ở phần thi lý thuyết với những câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, bao quát nhiều mảng kiến thức trong việc chăm sóc khách hàng, kỹ thuật hoặc phụ tùng tương ứng. Trong khoảng thời gian giới hạn, các thí sinh đã thể hiện được những kiến thức chuyên môn vững vàng và cạnh tranh nhau gay gắt trong tốc độ xử lý thông tin.

Các thí sinh đạt giải nhất cuộc thi (Ảnh: Honda Việt Nam).

Các phần thi kỹ năng xử lý tình huống hay thi thực hành đã tạo điều kiện để các thí sinh thể hiện khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, cách áp dụng thành thục kiến thức trong thực tế, đây cũng là phần thi để lại những ấn tượng cho tất cả thành viên trong ban tổ chức.

6 gương mặt đạt giải nhì chung cuộc (Ảnh: Honda Việt Nam).

Các thí sinh đạt giải 3 cuộc thi (Ảnh: Honda Việt Nam).

Ngoài ra, các thí sinh còn có cơ hội thể hiện sự tự tin, quan điểm khách hàng cũng như những sáng kiến mới trong công việc thông qua phần thi hùng biện đầy hấp dẫn nhưng không kém phần căng thẳng.

Sau một ngày thi trọn vẹn dưới đánh giá công tâm của ban giám khảo, vòng chung kết Hội thi Nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc đã tìm ra 15 gương mặt xuất sắc nhất cho 5 hạng mục thuộc các nhà phân phối. Cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, HVN cũng đã trao 30 giải khuyến khích là đồng hồ thông minh cho các thí sinh.

Thông qua hội thi, HVN mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống nhà phân phối ô tô trên toàn quốc, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

HVN tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và sự cống hiến hết mình của đội ngũ nhân viên, HVN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng.