Rộ tin Tucson sắp có phiên bản tiết kiệm xăng, giá dự kiến trên 1 tỷ đồng

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, Hyundai Tucson có thể được bổ sung thêm phiên bản hybrid vào giữa năm nay. Thông tin này chưa được TC Motor xác nhận nhưng tại một số thị trường quốc tế, mẫu C-SUV này đã có biến thể xăng lai điện từ năm 2021.

Nhiều khả năng Hyundai Tucson Hybrid 2026 sẽ được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của xe chưa được hé lộ và theo phía đại lý, Hyundai Tucson Hybrid có thể được chốt giá lên tới hơn 1 tỷ đồng. Điều này không mấy ngạc nhiên, khi các biến thể sử dụng động cơ đốt trong của mẫu xe Hàn Quốc đang có giá bán dao động trong khoảng 769-989 triệu đồng.

Tuy nhiên, TC Motor hoàn toàn có thể sản xuất Tucson Hybrid dựa trên phiên bản Xăng Đặc biệt tầm trung (giá từ 859 triệu đồng), nhằm giúp xe có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trang bị của Tucson Xăng Đặc biệt không chênh lệch quá nhiều so với biến thể Turbo cao cấp nhất. Xe vẫn có gói công nghệ an toàn chủ động, chỉ thiếu cửa sổ trời toàn cảnh và một số tính năng tiện nghi khác (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chiến lược này đã được áp dụng với Santa Fe Hybrid được ra mắt vào cuối năm ngoái. Xe được phát triển từ bản Prestige (1,265 tỷ đồng), có giá niêm yết 1,369 tỷ đồng, chỉ cao hơn 4 triệu đồng so với biến thể Calligraphy 2.5 Turbo (1,365 tỷ đồng).

Việc lắp ráp trong nước sẽ giúp TC Motor chủ động về hàm lượng “option” của Tucson Hybrid. Tham khảo thị trường quốc tế, mẫu xe này sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L kết hợp với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, đem lại tổng công suất 226 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 367Nm.

Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, Tucson Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5 lít/100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc bổ sung thêm phiên bản tiết kiệm nhiên liệu có thể gia tăng khả năng cạnh tranh cho Hyundai Tucson, đặc biệt khi người dùng đang dành nhiều sự chú ý tới phân khúc SUV hạng C. Đồng thời, nhóm xe này cũng đang quy tụ nhiều sản phẩm sử dụng hệ truyền động hybrid, hoặc hybrid sạc ngoài.

Đơn cử như các mẫu xe Trung Quốc như BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 PHEV đang sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, trong đó mô-tơ điện đảm nhận nhiều vai trò vận hành. Kết hợp với bộ pin có dung lượng 18,3kWh, bộ đôi này đều có phạm vi di chuyển lên tới hơn 100km ở chế độ thuần điện.

Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy J7 PHEV chỉ "uống" 0,52 lít trong 100km đầu tiên, với điều kiện pin đầy. Mức tiêu thụ khi di chuyển hỗn hợp là 4 lít cho 100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại phân khúc SUV hạng C, Hyundai Tucson không phải là sản phẩm nổi bật về doanh số, khi đặt lên bàn cân cùng Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Destinator hay VinFast VF 7. Tuy nhiên, Tucson đang là dòng xe chủ lực của Hyundai Thành Công, khi tiêu thụ tổng cộng 2.519 chiếc trong quý I.