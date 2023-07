Thị trường ô tô Việt Nam gặp khó khăn chung trong năm 2023, do chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, ghi nhận sức tiêu thụ giảm mạnh so với 2022. Phân khúc xe bán tải không ngoại lệ khi đa phần các sản phẩm đều ghi nhận tổng doanh số không quá 1.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm, trừ Ford Ranger.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger bán được 6.015 xe trong nửa đầu 2023, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc dù giảm gần 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6, mẫu xe này đạt doanh số 1.585 chiếc, tăng 70% so với tháng trước đó.

Ford Ranger là mẫu xe duy nhất ở phân khúc bán tải được lắp ráp trong nước (Ảnh: FVN).

Giới chuyên gia lý giải sức tiêu thụ của Ford Ranger chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là do được nâng cấp lên thế hệ mới vào 8/2022 kèm nhiều trang bị hấp dẫn. Giá bán lẻ đề xuất tuy cao nhất phân khúc (669-979 triệu đồng) nhưng thường xuyên được giảm giá tại đại lý do nguồn cung dư dả.

Trong tháng 6, một số showroom chào bán bản Wildtrak cao cấp nhất của Ranger với mức giảm lên tới 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 909 triệu đồng. Mức giá này vẫn nhỉnh hơn phần đông đối thủ như Mitsubishi Triton (cao nhất 905 triệu đồng) nhưng đã dễ tiếp cận hơn.

Từ 1/7, Ford Ranger được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ xe "nội" của Nhà nước, giúp khách Việt tiết kiệm được thêm nhiều nhất 35 triệu đồng (Ảnh: FVN).

Vị trí thứ 2 ở phân khúc bán tải trong nửa đầu 2023 thuộc về Mitsubishi Triton với tổng doanh số đạt 971 xe, giảm tới gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Thường xuyên được nhà sản xuất áp dụng khuyến mại nhưng dường như đó là chưa đủ để giúp mẫu xe này hút khách.

Triton được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 6 đối với xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023) và 100% phí trước bạ với xe VIN 2022, quy đổi thành mức giảm 19-55 triệu đồng, tùy phiên bản và dòng đời. Ưu đãi lớn là vậy nhưng Triton chỉ bán được 147 xe trong tháng 6, nhiều hơn tháng trước 5 chiếc.

Bán chạy nhì phân khúc nhưng Mitsubishi Triton còn khoảng cách lớn với Ford Ranger (Ảnh: Hoàng Thắng).

Thứ hạng 3 thuộc về Mazda BT-50. Đây cũng là sản phẩm duy nhất trong phân khúc bán tải ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng ở nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể là 18% và đạt 470 xe.

Isuzu D-Max tụt xuống vị trí thứ 4 với tổng doanh số chỉ đạt 303 chiếc. Ở tháng 6, mẫu bán tải này được đại lý giảm giá tới 100 triệu đồng cho xe VIN 2022 nhưng chỉ bán được 24 chiếc, lọt vào danh sách 10 xe "ế" cùng Toyota Hilux.

So với cùng kỳ năm ngoái, sức bán của Isuzu D-Max trong nửa đầu 2023 giảm tới 41,6% (Ảnh: Hoàng Thế).

Toyota Hilux xếp cuối phân khúc xe bán tải trong nửa đầu năm 2023, một kết quả đáng buồn nhưng có thể thấy trước, theo nhận định của giới chuyên gia.

Hilux từng là sản phẩm bán chạy chỉ sau Ranger trong năm 2021, nhưng tạm ngừng kinh doanh vào năm 2022. Đến cuối tháng 3/2023, mẫu xe này được Toyota Việt Nam phân phối trở lại nhưng chỉ có 1 phiên bản, với giá bán lẻ đề xuất tăng gần 180 triệu đồng lên mức 852 triệu đồng.

Có giá thuộc tầm cao trong phân khúc nhưng Hilux lại có trang bị đi kèm không ấn tượng, ví dụ như ghế nỉ hay điều hòa chỉnh cơ, thua bản tiêu chuẩn của Ranger.

Điều này khiến Hilux gặp khó trong việc tìm khách, đỉnh điểm là ở tháng vừa qua trở thành sản phẩm bán kém nhất toàn thị trường với doanh số chỉ đạt 6 xe. Vị trí đó vốn thuộc về Suzuki Ciaz nhưng ở tháng vừa qua, mẫu sedan hạng B này cùng Honda Accord không được công bố doanh số.

Tính hết 6 tháng đầu năm 2023, Toyota Hilux chỉ bán được 62 xe, xếp chót phân khúc bán tải (Ảnh: Quốc Nhân).