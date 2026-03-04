Omoda & Jaecoo Việt Nam mở bán Omoda C7

Omoda C7 – SUV thế hệ mới cho người Việt

Xe sở hữu triết lý "Art in Motion" (Nghệ thuật chuyển động) hiện đại với kích thước dài 4.660mm, rộng 1.875mm, cao 1.670mm. Không gian nội thất của Omoda C7 được ví như "phòng khách di động" với màn hình 15,6 inch, chip xử lý 8155, hệ thống âm thanh 8 loa và 18 tính năng an toàn ADAS.

Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức mở bán Omoda C7 với hai phiên bản: Xăng (ICE) và Hybrid cắm điện (PHEV) (Ảnh: O&J).

Omoda C7 mang đến hai lựa chọn vận hành tối ưu cho người Việt. Phiên bản ICE sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo cùng hộp số DCT 7 cấp. Trong khi đó, phiên bản PHEV gây ấn tượng với hệ thống Super Hybrid (SHS) cho tổng công suất 346 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,4 giây và phạm vi hoạt động hỗn hợp lên tới 1.250km.

Bản Omoda C7 SHS có thể chạy thuần điện 108km với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 1,3L/100km, đi kèm hệ thống pin an toàn có khả năng chống nước và va đập vượt trội.

Ưu đãi đặc quyền và cam kết dài hạn

Trong giai đoạn mở bán, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành cho những khách hàng đặt cọc sớm. Gói quà tặng gồm 1 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm bảo dưỡng miễn phí (hoặc 20.000km).

Tổng giá trị ưu đãi cho bản Omoda C7 Flagship xăng là 15 triệu đồng, bản Omoda C7 PHEV nhận đãi lên đến 18 triệu đồng.

Thông qua hàng loạt ưu đãi và cam kết dài hạn, Omoda & Jaecoo khẳng định thông điệp đến và phát triển bền vững tại Việt Nam (Ảnh: O&J).

Omoda C7 Flagship có giá dự kiến 839 triệu đồng và bản C7 PHEV Flagship là 949 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Giá chính thức sẽ được công bố vào quý II với 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất: trắng diamond, đen carbon, xám matte và xanh mist. Khách hàng có quyền linh hoạt lựa chọn phiên bản và màu sắc, dự kiến nhận xe từ tháng 5 đến hết tháng 7.

Song song với mức giá hấp dẫn, thương hiệu còn khẳng định cam kết "Đến Việt Nam - Vì Việt Nam" thông qua chính sách bảo hành hàng đầu phân khúc. Toàn bộ xe được bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km; riêng động cơ xăng và động cơ điện bảo hành lên tới 10 năm hoặc 1 triệu km.

Đối với hệ thống pin cao áp trên bản PHEV, hãng áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 1 triệu km, giúp người dùng hoàn toàn an tâm về chi phí vận hành và tính bền vững của sản phẩm.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo cũng là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại Hưng Yên thông qua liên doanh với tập đoàn Geleximco. Với mạng lưới 40 nhà phân phối toàn quốc và cam kết cung ứng phụ tùng trong 48 giờ, hãng đang nỗ lực thiết lập một tiêu chuẩn mới về dịch vụ hậu mãi cho người tiêu dùng Việt.

Sức tăng trưởng trên thị trường quốc tế

Jaecoo J7 gặt hái được nhiều thành công trên thế giới cũng như tại Việt Nam (Ảnh: O&J).

Omoda & Jaecoo vừa công bố doanh số tích lũy toàn cầu năm 2025 vượt mốc 800.000 xe. Đặc biệt, dòng xe năng lượng mới (NEV) ghi nhận sự bứt phá với hơn 200.000 xe bán ra, tăng trưởng tới 601,56% so với cùng kỳ.

Tại Vương quốc Anh, thương hiệu này vào Top 8 hãng xe bán chạy nhất chỉ sau 17 tháng gia nhập. Mẫu Jaecoo J7 thậm chí đã leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bán lẻ toàn thị trường vào tháng 1/2026. Những con số này là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sự tin tưởng của khách hàng tại các thị trường khắt khe nhất châu Âu.