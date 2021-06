Ô tô đua nhau giảm giá, khuyến mại, nhiều xe mới rục rịch ra mắt

Dân trí Ô tô giảm giá là một trong những thông tin đáng chú ý nhất tuần qua, giữa lúc thị trường có nhiều mẫu xe mới đã và đang chuẩn bị ra mắt.

Ô tô đồng loạt giảm giá để hút khách

Hyundai Kona đang dần giảm sức hút trên thị trường do sự cạnh tranh gay gắt của Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-3.

Trong tuần qua, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã công bố chương trình giảm giá 40 triệu đồng cho Kona, và 15-20 triệu đồng cho Elantra.

Cụ thể, Kona 2.0 tiêu chuẩn có giá niêm yết giảm từ 636 triệu đồng xuống còn 596 triệu, bản 2.0 Đặc biệt giảm từ 699 triệu đồng xuống còn 659 triệu đồng, và bản 1.6 Turbo giảm từ 750 triệu đồng xuống còn 710 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu Hyundai Elantra bản 1.6 MT, 1.6 AT và 2.0 AT giảm 15 triệu đồng, còn bản 1.6 Turbo giảm 20 triệu đồng. Bốn phiên bản này hiện đã giảm xuống còn lần lượt là 545 triệu, 640 triệu, 684 triệu và 749 triệu đồng.

Ngoài ra, hiện nay, nhiều showroom còn ưu đãi thêm 25-40 triệu đồng, nên số tiền thực tế mà khách phải bỏ ra còn thấp hơn nữa.

Giảm giá mạnh tay hơn Elantra ở phân khúc sedan cỡ C là mẫu Kia Cerato, với mức giảm lên tới 65 triệu đồng, đưa giá về ngang với các mẫu cỡ B, như Toyota Vios hay Honda City. Theo đó, tại một số đại lý, Cerato phiên bản MT có giá bán thực tế khoảng 499 triệu đồng, giảm 45 triệu so với niêm yết; phiên bản AT Deluxe 1.6 được chào bán với mức 529 triệu đồng, giảm 55 triệu so với niêm yết; trong khi phiên bản AT Luxury 1.6 và AT Premium 2.0 lần lượt giảm 60 triệu và 65 triệu đồng xuống còn 579 triệu và 620 triệu đồng.

Cùng nhà phân phối THACO với Kia, thương hiệu Mazda cũng đang có một số mẫu xe được giảm giá sâu, như CX-8 phiên bản Deluxe được giảm kỷ lục 120 triệu đồng xuống chỉ còn chưa đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các mẫu Mazda6 giảm 85 triệu đồng, Mazda3 giảm 55 triệu đồng, và mẫu xe Mazda CX-5 được ưu đãi lên đến 32 triệu đồng…

Đáng chú ý ở thương hiệu Toyota là mẫu Corolla Altis đang được các đại lý giảm giá hơn 35 triệu đồng.

Cùng với nhiều mẫu xe khác được giảm giá trong các tuần trước đó, các hãng đang trong cuộc chạy đua nhằm thu hút khách, tranh giành thị phần.

Xe mới rục rịch ra mắt

Thông tin xe mới ra mắt tại Việt Nam đáng chú ý nhất trong tuần qua là Suzuki Swift 2021.

Sau nhiều tháng "mất hút" trên thị trường, Suzuki Swift đã trở lại với bản 2021, tiếp tục cạnh tranh với Toyota Yaris và Mazda2 Sport ở phân khúc hatchback cỡ B.

Suzuki Swift 2021 về Việt Nam với duy nhất phiên bản cao cấp, có giá bán 549,9 triệu đồng. Xe được trang bị lưới tản nhiệt và bộ mâm thiết kế mới. Bên trong xe, nâng cấp đáng kể nhất là màn hình giải trí 10 inch thay cho loại 7 inch trước đây, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Swift 2021 tiếp tục sử dụng động cơ 1.2L cho công suất tối đa 83 mã lực, mô-men cực đại 113 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Tới đây, thị trường Việt Nam sẽ đón nhận thêm một loạt xe mới , như Volkswagen Teramont, Peugeot 3008 có bản nâng cấp, và Ford Ranger lắp ráp trong nước...

Xem xét bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô

Đây là thông tin được nhiều chủ xe ô tô quan tâm vì nếu áp dụng thực tế sẽ giúp giảm bớt rườm rà, phiền toái và cả chi phí trong quá trình sử dụng xe. Bản thân các trung tâm đăng kiểm cũng không phải in ấn hay quản lý phôi giấy chứng nhận. Thay vào đó sẽ quản lý giấy chứng nhận qua công nghệ điện tử.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới bỏ giấy đăng kiểm giấy.

Dự kiến khi bỏ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, hệ thống phần mềm quản lý phương tiện có thể bổ sung thêm mã vạch QR trên tem đăng kiểm (dán trên kính xe) và phương tiện chỉ cần cấp tem đăng kiểm. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên đường chỉ cần quét mã vạch các thông số kỹ thuật, khi đó thời hạn đăng kiểm xe sẽ hiện ra trong dữ liệu.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 4,3 triệu xe ô tô được cấp số quản lý kiểm định. Năm 2020 có hơn 3,7 triệu lượt xe vào đăng kiểm, trong đó, rất nhiều phương tiện mỗi năm phải đi đăng kiểm từ hai lần trở lên. Nếu giảm bớt thủ tục cấp giấy đăng kiểm thì chủ xe sẽ giảm được thủ tục và một khoản chi phí.

Nhật Minh