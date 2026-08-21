Theo mẫu dán nhãn năng lượng của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, dòng sản phẩm Hyundai Tucson Hybrid được lắp ráp trong nước bởi HTV.

Hyundai Tucson Hybrid được trưng bày tại một sự kiện lái thử (Ảnh: Hội An).

Việc gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam là để HTV được dán nhãn năng lượng cho kiểu loại phương tiện theo phụ lục kèm theo.

Theo phụ lục kèm theo giấy công bố dán nhãn năng lượng, phiên bản hybrid của Hyundai Tucson có tên đầy đủ là Tucson 1.6 T-GDI HEV. Với cấu hình hybrid tự sạc (FHEV), sử dụng động cơ xăng G4FT, xe có khối lượng bản thân 1.600kg và khối lượng toàn bộ theo thiết kế là 2.210kg.

Mẫu dán nhãn năng lượng dự kiến của Hyundai Tucson Hybrid (Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Cũng theo phụ lục này, Hyundai Tucson Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,6L/100km.

Trước đó, HTV đã trưng bày cũng như tổ chức chương trình lái thử cho dòng sản phẩm Tucson Hybrid. Dự kiến phiên bản Tucson Hybrid sẽ chính thức được mở bán vào tháng 9.

Về mặt thiết kế nội/ngoại thất, phiên bản hybrid không có nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản còn lại của dòng SUV cỡ C này.

Thiết kế phần đuôi xe của Hyundai Tucson Hybrid (Ảnh: Hội An).

Theo công bố của nhà sản xuất, Tucson Hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.700mm, với chiều dài cơ sở 2.755mm.

Cũng theo HTV, Tucson Hybrid được trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367Nm. Thông số này trùng khớp với phụ lục đi kèm giấy công bố dán nhãn năng lượng của HTV cho Tucson Hybrid.

Một số tính năng đáng chú ý được trang bị cho dòng SUV hybrid này gồm: 8 loa Bose, hệ thống hỗ trợ lái thông minh e-motion, hệ thống phanh tái sinh tùy chọn với 4 cấp độ, 3 chế độ lái và hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smartsense.

Thiết kế khoang lái của Hyundai Tucson Hybrid (Ảnh: Hội An).

Hiện tại, Hyundai Tucson xăng/dầu có giá bán lẻ đề xuất dao động 769-989 triệu đồng. Theo HTV, phiên bản hybrid của Tucson có giá không quá 999 triệu đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ở phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 (giá 699-970 triệu đồng) là mẫu xe có doanh số cao nhất với 8.123 xe. Vị trí thứ 2 thuộc về VinFast VF 7 (703-807 triệu đồng) với 6.849 xe bán ra và vị trí thứ 3 thuộc về Ford Territory (739-875 triệu đồng) với doanh số 6.144 xe.

Hyundai Tucson xếp ở vị trí thứ 5 với 4.442 xe được bán ra. Trong nhiều tháng liên tiếp, dòng SUV hạng C này được HTV áp dụng các chương trình giảm giá bán, qua đó giúp doanh số tăng đáng kể.