Ô tô có còn là giấc mơ xa vời của người trẻ?

Tiêu chí chọn xe của người trẻ: "Đẹp, độc, hiện đại"

Cùng với mức thu nhập tăng cao, nhu cầu sở hữu ô tô đối với những người trẻ trong độ tuổi từ 22 - 35 tuổi ngày càng tăng.

Hiện nay, đa số khách hàng trẻ mua xe lần đầu sẽ chọn các dòng xe đô thị - phân khúc ô tô bán chạy tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào thị trường, phân khúc này đang khá chật chội và nhàm chán khi không có nhiều sự thay đổi trong những năm gần đây. Nhiều dòng xe trên thị trường đã ra mắt từ lâu. Dù ít nhiều đã có sự thay đổi về thiết kế theo năm tháng, nhưng đa phần vẫn có ít sự lựa chọn và không có sự đột phá.

Trong khi đó, với người trẻ hiện đại, điều nhiều người muốn là tìm một chiếc xe có mức giá phù hợp nhưng thể hiện được cá tính. Anh Nguyễn Minh Đức (Bắc Ninh), đang có nhu cầu chuyển từ xe máy sang ô tô để đi làm ở Hà Nội cho biết, với mức tài chính khoảng 500 triệu đồng của anh, rất khó để tìm một chiếc xe thỏa mãn mong muốn "đẹp, độc, hiện đại" của mình.

Điều này lý giải một phần vì sao sự xuất hiện của tân binh VinFast VF 5 Plus gần đây lại tạo ra sức hút trong cộng đồng ô tô Việt. Sau 9 giờ từ khi chính thức mở bán ngày đầu tiên, đại diện VinFast cho biết, hãng xe này đã nhận về 3.293 đơn đặt hàng cho VF 5 Plus. Trong đó, tỷ lệ cọc cam kết để "bỏ qua xe xăng, lên thẳng xe điện" lên tới 80%.

VF 5 Plus thu hút sự chú ý của khách hàng tại showroom VinFast Vinh, Nghệ An (Ảnh: VinFast).

Giới chuyên môn nhìn nhận, chiếc eSUV cỡ A của VinFast gần như được "đo ni đóng giày" cho tập khách hàng mua xe lần đầu, từ màu sắc đa dạng, nhiều tùy chọn, đến kiểu dáng bắt mắt cũng như "vị thế" là xe điện thông minh, hiện đại trong phân khúc xe đô thị.

"Các bạn trẻ bây giờ cá tính hơn rất nhiều. VF 5 Plus có tới 16 lựa chọn màu ngoại thất, 3 lựa chọn màu nội thất, mang đến nhiều cơ hội để tùy biến, khiến xe của mình không giống chiếc xe nào khác trên đường", chuyên gia ô tô Việt Anh, reviewer từ trang Autopro nhận xét về các lựa chọn phối màu đa dạng của VF 5 Plus.

Reviewer Việt Anh (Autopro) cho rằng, VF 5 Plus mang đến khách hàng trẻ cơ hội cá nhân hóa chiếc xe của mình (Ảnh: VinFast).

Là một trong những người đặt cọc VF 5 Plus sớm nhất, anh Lê Duy Hà (Bình Thạnh, TPHCM) đã đến showroom VinFast Landmark 81 để tận mắt nhìn chiếc xe tương lai của mình. Anh ấn tượng với thiết kế và kiểu dáng của chiếc xe.

"VF 5 Plus trực tiếp nhìn bên ngoài đẹp hơn nhiều so với trên ảnh. Đường nét cũng sắc sảo, tạo hình ấn tượng hơn", anh Hà cho biết.

Giá trị "xứng đáng" của VF 5 Plus

Ngoài thiết kế bắt mắt và linh hoạt trong lựa chọn, yếu tố quan trọng thu hút lượng lớn đặt cọc là giá trị xứng đáng chiếc xe mang lại so với chi phí người dùng bỏ ra. Đây là yếu tố quyết định với những người mua xe lần đầu có mức thu nhập phổ thông.

Theo anh Huỳnh Công Hiếu (Đà Nẵng), anh đã tìm hiểu những chiếc xe cùng tầm giá VF 5 Plus trên thị trường hoặc nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tất cả đều không thể so với mẫu xe điện của VinFast, nhất là về trang bị công nghệ trên xe. Ấn tượng nhất với anh là VF 5 Plus có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) giúp mang lại sự an tâm cho người dùng. Đây là trang bị vốn chỉ có trên những chiếc xe có mức giá cao hơn hẳn VF 5 Plus. Bởi thế, số tiền chỉ trên dưới 500 triệu đồng cho VF 5 Plus theo người dùng này là "xứng đáng".

Anh Huỳnh Công Hiếu (Đà Nẵng) ấn tượng với trang bị công nghệ trên VF 5 Plus (Ảnh: VinFast).

Đồng quan điểm, chị Phạm Nữ Hiền Vân (TPHCM) cũng cho rằng, bên cạnh các ưu điểm vượt trội, mức giá cạnh tranh là một trong những yếu tố khiến chị quyết định lựa chọn VF 5 Plus là mẫu xe đầu tiên cho mình. "Đối với mình thì mức giá này phù hợp với lớp trẻ tầm 30 như mình", chị Vân chia sẻ.

Mức giá hợp lý đã thuyết phục chị Phạm Nữ Hiền Vân (TPHCM) lựa chọn VF 5 Plus là mẫu xe đầu tiên của mình (Ảnh: VinFast).

Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn Tùng (quận 12, TPHCM) lại quan tâm tới chi phí vận hành. Theo tìm hiểu của anh, chi phí sạc cho xe điện khá tiết kiệm. Ngoài ra, nhờ đặc trưng về thiết kế, người dùng như anh sẽ không tốn kém cho bảo dưỡng, thay thế phụ tùng. Nhờ đó, tổng chi phí vận hành trong thời gian dài của xe điện theo anh Hùng là giảm đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

"Nhờ được ưu đãi miễn lệ phí trước bạ theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, chi phí lăn bánh mẫu xe điện VF 5 Plus so với xe xăng cùng tầm giá cũng có sức hút hơn hẳn. Đây là những lợi thế giúp người trẻ như tôi dễ dàng chuyển đổi từ xe máy sang xe ô tô điện mà không quá lo lắng về chi phí vận hành xe", anh Tùng nói.

Người dân Đà Nẵng thích thú với ngoại hình độc đáo của VF 5 Plus

Với những nhận xét trên, VF 5 Plus được kỳ vọng sẽ sớm trở thành dòng xe điện có doanh số cao tại Việt Nam. "Với giá bán khoảng 500 triệu đồng, VF 5 Plus dễ dàng tiếp cận được tập khách hàng giới trẻ tầm khoảng hơn 20 - 30 tuổi mua xe lần đầu, với số lượng lớn chứ không phải là số lượng nhỏ giọt hoặc một vài người muốn sự khác biệt", anh Tới Nguyễn, reviewer xe nhấn mạnh.