Ô tô cá nhân sắp tới có thể bắt buộc phải lắp camera giám sát hành trình

Trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi trình Quốc hội xem xét, Bộ Công an có đề xuất một trong những điều kiện để xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đó là cần có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình.

Nếu quy định trên có hiệu lực, như vậy ô tô cá nhân sắp tới có thể cũng bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát hành trình. Nó sẽ tác động tới khoảng 4 triệu ô tô cá nhân đang lưu hành trên cả nước. Khi Luật được ban hành cũng sẽ đi kèm các quy định, chế tài xử lý nếu chủ xe vi phạm.

Camera hành trình, loại hỗ trợ ghi cả trước và sau, được gắn trên một chiếc ô tô cá nhân (Ảnh: Phan Hội).

Trước đó, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe là yêu cầu bắt buộc đối với ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải, kể từ tháng 7/2023. Dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên các xe vận tải được truyền tải về hệ thống phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý.

Thực tế, dù chưa bắt buộc nhưng nhiều ô tô cá nhân hiện nay đã lắp camera hành trình. Loại cơ bản nhất bao gồm một "mắt" để ghi hình phía trước. Các dòng cao cấp hơn có thể quay được cả trước và sau, tích hợp thông tin vị trí tương đối, ước tính vận tốc theo dữ liệu GPS, ghi hình cả khi xe đang dừng dỗ…

Tuy nhiên, dữ liệu của camera hành trình trên xe cá nhân chủ yếu để giúp chủ xe giải quyết các vấn đề pháp lý khi không may xảy ra va chạm, tai nạn… Đây cũng là thắc mắc của không ít người dân về quyền riêng tư, khi nếu quy định bắt buộc phải lắp camera hành trình thì dữ liệu có phải chuyển về cơ quan quản lý hay chia sẻ cho ai không?

Trên thị trường hiện nay có hàng chục thương hiệu camera hành trình khác nhau, giá bán từ vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng, tùy vào tính năng và chất lượng hay các công nghệ nâng cao… Việc lắp đặt khá đơn giản, thậm chí chủ phương tiện có thể mua trên sàn thương mại điện tử và tự thực hiện.

Nếu đơn thuần là lắp đặt và sử dụng cho cá nhân thì chi phí cho camera hành trình là khoản đầu tư một lần, gần như không phát sinh thêm. Trong khi nếu phải chia sẻ dữ liệu hành trình tới cơ quan quản lý thì sẽ tốn phí dữ liệu và quản lý theo tháng, theo năm (với xe dịch vụ vận tải thì khoảng 80.000-100.000 đồng/thiết bị/tháng).