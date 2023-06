Nữ Youtube nổi tiếng người Mỹ: "VF 8 sẽ được chào đón khi đến với NewYork"

Chiếc xe điện VinFast VF 8 đã đồng hành cùng Sara Funk trong hành trình khám phá thành phố xinh đẹp Los Angeles, California.

Nữ youtuber đã chia sẻ những trải nghiệm và đánh giá tổng quan về chiếc xe điện VF 8 trong video mới nhất so sánh về sự khác biệt giữa hai thành phố Los Angeles và New York - nơi cô sinh sống.

Đây cũng là lần đầu tiên Sara lái xe điện. "Đó là một chiếc xe điện đến từ Việt Nam và tôi rất hào hứng được khám phá California trên chiếc xe đẹp này", Sara giới thiệu về VF 8.

Dàn xe VinFast VF 8 lăn bánh trên đường phố California (Ảnh chụp từ clip).

"Chiếc xe điện này đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu"

Xuất hiện trong phân đoạn so sánh về giao thông, di chuyển giữa Los Angeles và New York là hình ảnh chiếc VF 8 cùng Sarah rong ruổi trên các con đường ngoại ô quanh co và cả các đoạn đường cao tốc đông nghịt xe cộ.

Cô cho biết, ở Los Angeles, mọi người hầu như phải di chuyển bằng ô tô và tình trạng giao thông ở đây có thể nói là "khủng khiếp" hơn nhiều so với New York.

Theo Sarah, VinFast đã có mặt khắp mọi nơi ở California. Đánh giá về VF 8, cô cho rằng: "Mẫu ô tô điện mới này đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu". Các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến như kiểm soát đi giữa làn, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, giúp bạn duy trì tâm làn, tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Sarah trải nghiệm và đánh giá về các tính năng hỗ trợ lái an toàn và tiện ích thông minh của VF 8 (Ảnh chụp từ clip).

Tính năng tiện ích giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn

Bên cạnh công nghệ an toàn, VF 8 còn có một số điểm nhấn như màn hình HUD hiển thị tốc độ, dẫn đường và trạng thái hỗ trợ. "Tôi luôn biết mình đang đi đâu mà không cần rời mắt khỏi đường", Sarah chia sẻ. Cô cũng giới thiệu thêm về trợ lý giọng nói Alexa giúp người lái có thể điều khiển hệ thống thông tin giải trí mà không cần rời tay khỏi vô lăng.

Theo nữ youtuber, VF 8 còn có các tính năng tiện lợi để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, chẳng hạn như cảm biến đá chân ở cốp xe phía sau sẽ giúp tự động mở cốp khi bạn đang không rảnh tay, miễn là bạn có chìa khóa.

"Ghế có chế độ sưởi và làm mát cũng là điểm nhấn tuyệt vời nhưng phần yêu thích nhất của tôi là cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài hết chiều dài của mui xe", Sarah chia sẻ.

Sarah Funk thích thú với cửa sổ trời toàn cảnh trên VF 8 (Ảnh chụp từ clip).

Tại sự kiện lái thử VF 8 ở California vừa qua, Sarah Funk cho biết đây là lần đầu tiên cô lái xe điện nên có thể trải nghiệm một cách trực quan những điểm khác biệt cơ bản giữa xe điện và các mẫu xe xăng, dầu khác. "Phải nói rằng chiếc xe được thiết kế để có thể dễ dàng điều khiển. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị", Sarah khẳng định.

Theo Sarah, từ ấn tượng bên ngoài cho đến khi vừa bước vào bên trong chiếc xe đều mang lại cảm giác rất sang trọng, đây là một điểm mà cô rất yêu thích. "Mọi thứ trông rất đẹp và cao cấp, từ chất liệu ghế cho đến màn hình HUD trên kính chắn gió, cảm giác như chiếc xe của James Bond", nữ youtuber nhấn mạnh.

Từ những gì đã thấy và trải nghiệm, Sarah Funk cho rằng đây là một mẫu xe tiềm năng trên thị trường, nhất là khi hiện nay xe điện là tương lai của ô tô. Cô cũng đánh giá chiếc xe này rất hiện đại, tiên tiến và hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe điện hàng đầu. "Tôi rất mong VF 8 sẽ tới New York và tôi tin rằng người New York sẽ rất chào đón mẫu xe này", Sarah Funk hào hứng chia sẻ về VF 8.