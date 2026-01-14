Những lý do khiến chủ xe mạnh tay đầu tư dàn VinFast để chạy dịch vụ

Là một người kinh doanh dịch vụ, vì sao anh lại quyết định đầu tư vào xe điện?

- Lý do quan trọng nhất là chi phí vận hành thấp, đặc biệt là nhờ chính sách miễn phí sạc đến giữa năm 2027. Với xe chạy dịch vụ, chi phí nhiên liệu là khoản lớn nhất, nên khi không phải lo tiền sạc, tôi có thể tính bài toán đầu tư rõ ràng hơn.

Khi dùng xe điện, chi phí nhiên liệu gần như bằng 0, nên tôi bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư nhiều xe thay vì chỉ chạy một xe như trước.

Trong số 4 xe đang có, tôi mới đầu tư thêm 1 xe Limo Green, còn lại là 3 xe VF 5. Có xe tôi tự chạy, có xe thuê tài xế chạy để đảm bảo luôn có xe phục vụ khách, nhất là những lúc khách gọi gấp hoặc chạy cùng lúc nhiều chuyến.

Dàn xe thuộc sở hữu của anh Hoàng Tịnh (Bắc Ninh) (Ảnh: NVCC).

Trong đội xe hiện tại, anh chọn lựa và “phân vai” từng dòng xe như thế nào để tối ưu hiệu quả khai thác?

- Ban đầu tôi xác định chạy dịch vụ thì cần xe gọn, chi phí thấp, dễ xoay vòng nên VF 5 là lựa chọn phù hợp. Sau vài tháng chạy đều, lượng khách bắt đầu ổn định hơn, tôi thấy có thêm nhu cầu chạy hợp đồng, chạy chuyến đông người hoặc đi tỉnh xa, nên mới quyết định đầu tư thêm Limo Green.

Những chuyến như vậy cho doanh thu trên mỗi chuyến cao hơn, phù hợp để bổ sung vào đội xe chứ không thay thế hoàn toàn VF 5.

Sử dụng xe điện để chạy dịch vụ, giá trị lớn nhất mà anh cảm nhận được là gì?

- Trung bình, doanh thu mỗi ngày khoảng 1,5 triệu đồng. Với chi phí dành cho xe điện là không đáng kể, tôi gần như cầm về 100% doanh thu.

Điều quan trọng hơn là xe điện chạy khỏe người, từ đó giúp tài xế cảm thấy thoải mái hơn, lại có sức chạy nhiều hơn. Vì thế, xe điện cho doanh thu có thể lên 1,5-1,8 triệu đồng/ngày.

Khách hàng của anh phản hồi thế nào khi đi xe điện?

- Phần lớn khách đều phản hồi tích cực. Xe điện đi êm, không mùi, nên khách thích hơn. Giá cước cũng rẻ hơn trước khá nhiều vì chi phí vận hành thấp. Ví dụ, trước đây một chuyến khoảng 1 triệu đồng thì bây giờ tôi chỉ thu khoảng 600.000 đồng. Khách được lợi mà tôi cũng được lợi.

Tôi cũng quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội nên có nhiều khách mới biết đến. Khi họ trải nghiệm thấy xe chạy đều, gọi lúc nào cũng có xe, giá lại rẻ hơn, thì họ tiếp tục quay lại gọi khi có nhu cầu.

Khả năng tối ưu lợi nhuận của xe điện tạo động lực cho anh Tịnh đầu tư thêm Limo Green (Ảnh: NVCC).

Khi lượng khách ổn định hơn, anh đánh giá khả năng hoàn vốn của từng xe ra sao?

- Với VF 5, hiện tôi thuê tài xế chạy thì sau khi trừ tiền thuê lái, mỗi xe mang về khoảng 20-25 triệu đồng/tháng. Dựa trên con số này, tôi có thể ước lượng thời gian hoàn vốn tương đối chính xác. Tương tự, Limo Green cũng phục vụ nhóm khách riêng với hiệu quả tốt.

Về chi phí bảo dưỡng xe điện thì anh đánh giá như thế nào, đặc biệt là ở xe dịch vụ vốn phải “cày” rất nhiều?

- Xe VF 5 mỗi lần bảo dưỡng 12.000 km chỉ khoảng 500.000 đồng. Xe Limo Green lần bảo dưỡng đầu tiên 12.000 km khoảng 1 triệu đồng.

Hiện tại, dàn xe VinFast VF 5 đã chạy hơn 100.000 km nhưng chưa phải thay thế các bộ phận hao mòn, bao gồm cả lốp theo xe.

Nhìn tổng thể, anh có cho rằng xe điện là lựa chọn xứng đáng để tiếp tục gắn bó trong thời gian tới?

- Sử dụng xe điện thì chi phí thấp, dễ tính toán, dễ xoay vòng vốn. Khách hàng hài lòng vì xe êm và giá rẻ, còn tôi thì chủ động hơn trong việc vận hành đội xe. Nhìn tổng thể, xe điện hiện tại phù hợp với người làm dịch vụ như tôi và giúp tôi mạnh dạn đầu tư nhiều xe hơn.