Nhiều ưu đãi khi mua xe máy điện VinFast Feliz II trước 15/3

Ngoại hình bắt mắt, sạc pin tiện lợi

Từ khi ra mắt, Feliz II đã được đánh giá là mẫu xe máy điện phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ. Xe giữ phong cách đặc trưng của dòng Feliz với dáng cao, thân xe gọn gàng và các đường nét thanh thoát.

“Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe đổi pin với thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch và tiện lợi thì Feliz II là một gợi ý”, reviewer (người đánh giá) Đình Nam nhận xét về ngoại hình của Feliz II.

Dòng Feliz có thiết kế hài hòa và rất phù hợp với chị em phụ nữ (Ảnh: VinFast).

Trong khi đó, chia sẻ với reviewer Mạnh Linh (kênh Mê Xe), chị Thùy Dương, một khách hàng nữ đánh giá, ngoại hình của dòng Feliz đem đến cho chị cảm giác thích thú và khác biệt.

“Dòng Feliz có thiết kế hài hòa và rất phù hợp với chị em phụ nữ, không bị quá nam tính, hầm hố mà vẫn có nét dễ thương, gần gũi”, chị Dương chia sẻ.

Ngoài thiết kế, các thông số của Feliz II cho thấy đây là mẫu xe có khả năng tương thích với nhiều địa hình. Trước hết là khoảng sáng gầm xe 134mm giúp mẫu xe điện nhà VinFast dễ dàng vượt qua những đoạn đường gồ ghề, gờ giảm tốc hay vỉa hè thấp. Xe cũng được trang bị bộ mâm lớn đi kèm lốp bản rộng, mang lại cảm giác vững vàng khi lái.

Về khả năng vận hành, Feliz II sử dụng động cơ điện công suất 3.000W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 70km/h. Mức công suất này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố cũng như các chuyến đi ngắn ra ngoại ô.

Quan trọng hơn, mẫu xe này thuộc dòng xe điện đổi pin, đồng nghĩa người dùng có thể đến các điểm đổi pin, đặt pin đã sử dụng vào tủ và nhận pin mới đã sạc đầy. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 1-2 phút. Song song với hệ thống đổi pin, người dùng vẫn có thể sạc xe tại nhà hoặc các trụ sạc V-Green khi cần. Sự kết hợp giữa hai hình thức này giúp việc sử dụng xe điện trở nên linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Các chương trình dành cho khách hàng đặt cọc sớm cũng là yếu tố giúp VinFast Feliz II nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh: VinFast).

Reviewer Đình Nam cũng nhấn mạnh, mặc dù mới đang trong giai đoạn đặt cọc sớm nhưng mạng lưới các tủ đổi pin đã xuất hiện khắp nơi, tạo nên một hệ sinh thái hoàn thiện cho người dùng với 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc cho tới hết quý I năm nay.

“Nhiều hãng bán xe rồi mới tính toán lo trạm sạc, trong khi đó VinFast đã lắp dày đặc các tủ đổi pin trước cho người dùng rồi. Trên một đoạn đường tại Nha Trang mà đã có hơn chục tủ đổi pin, quá tiện lợi”, reviewer này nhận xét.

Ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn đặt cọc sớm

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, các chương trình dành cho khách hàng đặt cọc sớm cũng là yếu tố giúp VinFast Feliz II nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo chương trình hiện tại, khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn 1-15/3 sẽ nhận được ưu đãi trực tiếp 1 triệu đồng. Đồng thời, người mua vẫn được hưởng các chính sách của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với mức ưu đãi 6% giá trị xe, cùng khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Loạt ưu đãi giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu xe.

Feliz II hứa hẹn sẽ được đông đảo người dùng lựa chọn (Ảnh: VinFast).

“Tính ra với loạt ưu đãi này, khách hàng mua Feliz II chỉ bỏ ra gần 22 triệu đồng”, reviewer Đình Nam tính toán. Ngoài ra, khách hàng cũng có cơ hội mua xe dễ dàng hơn thông qua các chương trình trả góp 0 đồng với lãi suất hợp lý.

Theo reviewer Đình Nam, người mua xe hiện tại được miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028 với 20 lần/tháng (tương đương quãng đường tối thiểu 800 km/tháng). Chính sách này giúp chủ xe Feliz II gần như không phải bận tâm về chi phí sử dụng trong thời gian 2,5 năm. Giữa bối cảnh giá xăng tăng, đây là cách tiết kiệm chi phí di chuyển đáng kể với chủ xe.

Trong điều kiện xu hướng chuyển sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét, những mẫu xe điện vừa đẹp vừa tiện lợi với chi phí sử dụng thấp như Feliz II hứa hẹn sẽ được đông đảo người dùng lựa chọn để thay thế xe xăng.