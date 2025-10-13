Nhiều tùy chọn cao cấp trên Kia New Carnival Hybrid hướng đến khách hàng doanh nhân

Với hơn 26.000 khách hàng tin tưởng lựa chọn trên khắp cả nước, Kia New Carnival đã khẳng định vị thế là mẫu xe cao cấp cỡ lớn được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Đây là lựa chọn phù hợp cho các doanh nhân hiện đại, mang đến sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng và tiện nghi tối ưu.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, New Carnival không chỉ nổi bật với diện mạo hiện đại, cuốn hút mà còn tạo nên không gian nội thất rộng rãi chuẩn thương gia với 7 chỗ ngồi thoải mái.

Kia New Carnival Hybrid đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa và khẳng định đẳng cấp của khách hàng doanh nhân (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn, Kia New Carnival Hybrid là mẫu xe hàng đầu trong xu hướng di chuyển xanh hiện đại, cũng là biểu tượng của doanh nhân hiện đại, tiên phong trong xu hướng sống xanh và bền vững. Với công nghệ hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ xăng 1.6 tăng áp cùng động cơ điện, mẫu xe mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ lên đến 242 mã lực, khẳng định bản lĩnh và phong thái của doanh nhân trên mọi hành trình.

New Carnival Hybrid mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, không gian yên tĩnh và sang trọng - những yếu tố giúp doanh nhân duy trì sự tập trung, thư thái và tự tin giữa lịch trình công tác dày đặc. Khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường chính là minh chứng cho tư duy quản trị bền vững, khẳng định tầm nhìn dài hạn của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS 2.0 thế hệ mới và công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC mang lại sự an tâm tuyệt đối, đồng hành cùng doanh nhân trong mọi cung đường, từ những chuyến đi nội đô đến hành trình dài ngày.

Kia New Carnival Hybrid thêm tùy chọn hàng ghế 2 VIP tích hợp nhiều tiện ích cao cấp (Ảnh: Kia Việt Nam).

Phiên bản Hybrid của New Carnival được Thaco Auto nghiên cứu và phát triển thêm tùy chọn hàng ghế 2 VIP, tích hợp loạt tiện ích cao cấp như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5” điều khiển đa năng, cùng giá đỡ điện thoại từ tính tiện lợi.

Tất cả tạo nên trải nghiệm sang trọng, tiện nghi, phù hợp với doanh nhân, vừa thoải mái tối đa khi làm việc, gặp gỡ đối tác, vừa mang lại không gian thư giãn riêng tư giúp tái tạo năng lượng, sẵn sàng chinh phục những hành trình mới.

Khách hàng có thể lựa chọn cá nhân hóa nội thất với 6 tông màu cao cấp cho Kia New Carnival (Ảnh: Kia Việt Nam).

Mẫu xe giúp khẳng định đẳng cấp riêng của giới doanh nhân với tùy chọn cá nhân hóa tinh tế: 6 gam màu nội thất cao cấp, độc quyền dành riêng cho phiên bản Signature. Mỗi sắc màu không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mang đậm dấu ấn của chủ nhân mà còn đại diện cho vị thế và tôn vinh chủ sở hữu.

Nếu đỏ hoàng gia (Imperial Red) đại diện cho quyền lực và sự quyết đoán, mạnh mẽ, phù hợp với những doanh nhân có cá tính mạnh mẽ, luôn tiên phong trong công việc và cuộc sống thì trắng kim cương (Diamond White) lại là biểu tượng cho sự sang trọng, tinh khiết. Đây là màu dành cho những lãnh đạo theo đuổi sự tinh tế, chuẩn mực, coi trọng sự hoàn mỹ trong từng chi tiết.

Nếu lựa chọn sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, khách hàng có thể lựa chọn màu kem sang trọng (Ivory Beige), tông màu phù hợp với doanh nhân yêu thích sự ấm cúng và tinh tế, đồng thời vẫn toát lên vẻ cao cấp.

Những khách hàng yêu thích sự thịnh vượng và thăng tiến, màu nội thất vàng Sahara (Sahara Gold) sẽ mang đến cảm giác quyền uy và tràn đầy năng lượng, thể hiện tinh thần lạc quan, chinh phục.

Với doanh nhân giàu trải nghiệm, luôn điềm tĩnh và quyết đoán trong mọi quyết định, nâu sa thạch (Sandstone Tan) là lựa chọn phù hợp đại diện cho sự trầm tĩnh, ổn định và bền bỉ.

Cam Hổ phách (Amber Orange) là sắc màu trẻ trung, hiện đại, dành cho thế hệ lãnh đạo mới - những người yêu thích sự khác biệt. Với tùy chọn màu nội thất cao cấp mới, khách hàng có thể cá nhân hóa mẫu xe Kia New Carnival thành không gian độc bản, thể hiện phong cách và vị thế riêng của chủ sở hữu.

Tùy chọn màu nội thất mới giúp khách hàng cá nhân hóa mẫu xe thành không gian độc bản, thể hiện phong cách riêng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Với những giá trị vượt trội và các tùy chọn cá nhân hóa cao cấp, độc quyền, Kia New Carnival Hybrid là mẫu xe đại diện cho biểu tượng và khẳng định phong thái doanh nhân thành đạt.

Mẫu xe có giá bán sau ưu đãi từ 1,849 tỷ đồng với chính sách bảo hành riêng lên đến 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Hybrid cùng quà tặng độc quyền cho khách hàng doanh nghiệp và nhiều quà tặng hấp dẫn tại showroom/đại lý.

Bên cạnh đó, với hệ thống hơn 100 showroom rộng khắp cả nước, Kia mang đến cho khách hàng doanh nhân dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, mang đến sự thoải mái, an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.