Nhiều người dùng đặt mua VinFast Feliz II trong đợt mở cọc sớm

Ngoại hình đẹp, vận hành mạnh mẽ, chi phí tối ưu

Nhìn vào VinFast Feliz II, điều dễ nhận thấy đầu tiên là ngoại hình bắt mắt. Theo chị Thanh Hương, nhân viên thiết kế thời trang, Feliz là dòng xe tôn dáng người lái - một trong những điểm mấu chốt khiến chị đặc biệt thích thú với dòng xe này.

Thiết kế bắt mắt của mẫu xe (Ảnh: VinFast).

“Thiết kế không phô trương, nhưng đủ tinh tế để chinh phục nhóm khách hàng trẻ. Tôi rất thích vẻ ngoài của chiếc Feliz II này. Xe có tùy chọn màu đỏ đun rất ấn tượng, tôi đang cân nhắc để đặt cọc sớm”, chị Thanh Hương chia sẻ.

Ẩn sau diện mạo thanh lịch là khối động cơ điện công suất 3.000W đặt ở trục bánh sau. Anh Minh Thái, kinh doanh tự do tại khu vực Bình Dương trước đây, cho biết, khi trải nghiệm các mẫu xe máy điện VinFast, anh cảm nhận được độ bốc và phấn khích dù là người ngồi sau. Với Feliz II và thông số trên, khả năng vận hành theo anh còn tốt hơn rất nhiều.

“Động cơ điện có ‘nội công’ đáng nể, hơn nữa Feliz II lại là mẫu xe đổi pin, cho quãng đường có thể lên tới 156km, phù hợp để phục vụ công việc của tôi khi di chuyển quanh khu vực TPHCM”, anh Minh Thái nhận định.

Mẫu xe có khả năng vận hành ấn tượng (Ảnh: VinFast).

Ở góc độ khác, một chuyên gia kỹ thuật xe điện cho biết, người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến vận hành hay kiểu dáng mà muốn một phương tiện có tổng chi phí sở hữu hợp lý trong 3-5 năm. Ở phương diện này, Feliz II thể hiện rõ thế mạnh về chi phí.

Cụ thể, xe Feliz II được hưởng combo (gói) miễn phí đổi pin tại điểm đổi VinFast và miễn phí sạc pin tại trụ của V-Green đến hết tháng 5/2027. Người dùng sẽ được đổi miễn phí 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800km/tháng) từ nay đến hết tháng 6/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian này.

Đặt cọc sớm, nhận ưu đãi

Nhận xét về các mẫu xe sử dụng giải pháp đổi pin, kênh Autodaily Review cho rằng người mua sẽ tiếp cận hệ sinh thái 45.000 tủ pin tại 34 tỉnh, thành trên cả nước trong quý I năm nay.

Người dùng có thể linh hoạt đổi pin và sạc xe (Ảnh: VinFast).

Cơ chế đổi pin giúp người dùng có thêm lựa chọn linh hoạt giữa sạc tại nhà khi có điều kiện hoặc đổi pin nhanh khi cần di chuyển liên tục. Đối với nhóm khách hàng chạy dịch vụ, đây là lợi thế then chốt. Thời gian dừng xe được rút ngắn, quãng đường khai thác được kéo dài, và hiệu suất công việc tăng lên rõ rệt.

Một tư vấn bán hàng tại đại lý VinFast ở khu vực phường Xóm Chiếu (TPHCM) cho biết lượng khách quan tâm đến các dòng xe cấu hình 2 pin như Feliz II đang tăng nhanh từ trước Tết Âm lịch.

Theo nhiều khách hàng, giá bán 24,9 triệu đồng (không kèm pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin) là cạnh tranh. Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” mang đến ưu đãi 6% cùng với khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe.

Trong giai đoạn mở cọc từ nay đến hết ngày 15/3, người mua xe VinFast còn tiếp tục nhận được ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá 1 triệu đồng.

Cơ hội sở hữu Feliz II còn mở rộng với nhiều người, đặc biệt là người trẻ chưa có nhiều tích lũy hoặc tài xế công nghệ, với chương trình “Mua xe 0 đồng” của VinFast qua các gói trả góp linh hoạt.

Nếu may mắn, khách hàng cũng có thể rinh về thêm quà khi VinFast đang triển khai chương trình quay số may mắn với giải thưởng trị giá hơn 30 tỷ đồng gồm 26 ô tô điện VF 3 cùng 1.000 xe máy điện Evo Grand.

Chinh phục người dùng từ thiết kế, trang bị tới chi phí, Feliz II được dự báo sẽ tạo dấu ấn trên thị trường xe máy điện ngay trong đợt mở cọc sớm.