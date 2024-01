Người dùng háo hức đợi màn ra mắt của loạt siêu phẩm từ VinFast

Mẫu xe ý tưởng - Nhân tố bí ẩn gây chú ý với cộng đồng mạng

Theo VinFast, hãng sẽ tham dự Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2024 tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 9/1 đến 12/1/2024. VinFast cho biết sẽ giới thiệu tại triển lãm một mẫu xe ý tưởng mới.

Hiện, thông tin chi tiết về mẫu xe này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên hình ảnh VinFast công bố, nhiều người dự đoán đây sẽ là mẫu bán tải chạy điện mới.

"VinFast sắp ra mắt xe gầm cao mới, nhìn xa xa hầm hố như bán tải", Dqmtrieu, một thành viên trong cộng đồng đánh giá xe, phỏng đoán.

VinFast cho biết sẽ giới thiệu tại triển lãm CES 2024 một mẫu xe ý tưởng mới (Ảnh: VinFast).

Trong phần bình luận, nhiều người dùng bày tỏ sự đồng tình với dự đoán "nhân tố bí ẩn" mà VinFast sẽ mang tới CES 2024 sẽ là một mẫu bán tải chạy điện.

"Design gầm cao, khoang giữa chặt xuống thì bán tải rồi chứ còn gì nữa", người dùng Tony Nguyễn khẳng định. Dù chỉ là những hình ảnh ban đầu nhưng người dùng đều có chung nhận định đây sẽ là một mẫu xe có bề ngoài hầm hố, lực mạnh mẽ.

Trước đây, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là thiết kế bán tải điện VinFast nhưng tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của các tín đồ yêu xe điện. Đây là lần đầu tiên VinFast nhá hàng một sản phẩm mang kiểu dáng bán tải. Bởi thế, mẫu xe bí ẩn khiến nhiều người dùng không khỏi háo hức: "Thích bán tải mà giờ VinFast chưa có", "Hóng mẫu bán tải VinFast thực sự", "Ngon rồi, đợi ngày này bao lâu",…

Trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là thiết kế bán tải điện VinFast (Ảnh: VinFast).

Cùng với sự phấn khích, nhiều người dùng còn đánh giá cao tốc độ cũng như chiến lược sản phẩm của VinFast khi liên tục giới thiệu các mẫu xe mới nhằm đánh chiếm mọi phân khúc. Người dùng Hải Minh bình luận: "VinFast ra luôn bán tải, phải công nhận một điều là Vin làm ăn có bài bản và có kế hoạch, dãy sản phẩm phủ khắp phân khúc".

Đến nay, VinFast đã giới thiệu 7 mẫu ô tô thuần điện từ miniEV đến SUV fullsize 7 chỗ. Nếu ẩn số lần này là một mẫu bán tải thì đây sẽ là bước đi thông minh của hãng tại Bắc Mỹ bởi đây được ví như là miền đất hứa của dòng xe này.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, quy mô thị trường bán tải điện tại đây đạt giá trị 308,9 triệu USD trong năm 2021 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm 54% trong giai đoạn 2021 - 2030, theo Precedence Research.

VF 3 và DrgnFly

Được cộng đồng người dùng đặc biệt trông đợi là "em út" trong gia đình VinFast - mẫu VF 3, dự kiến sẽ được VinFast trình làng tại CES 2024. Nhiều người dùng đánh giá, mang VF 3 tới Mỹ sẽ là một phép thử của hãng xe Việt tại thị trường vốn rất ưa chuộng các dòng xe có kích cỡ lớn. Song, là một mẫu xe điện thực dụng cùng giá bán dự kiến vừa tầm, VF 3 có thể làm nên chuyện tại xứ cờ hoa.

"Can't wait for the VF 3 to hit the market (Nóng lòng chờ VF 3 được tung ra thị trường)", thành viên Alan Walko Flocka bình luận trên fanpage của VinFast.

Người dùng mong chờ VF 3 được tung ra thị trường (Ảnh: VinFast).

Hiện chưa rõ thời điểm VinFast mở bán VF 3 cũng như khoảng giá của mẫu xe này nhưng từ lần đầu tiên giới thiệu, tháng 6/2023, mẫu miniEV được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ngóng đợi. VF 3 còn được kỳ vọng sẽ sớm trở thành mẫu xe được người Việt nói riêng và người dùng thế giới nói chung yêu thích.

"Đợi VF 3 mãi, hy vọng lần này sẽ mở bán", thành viên Nguyễn Thiện của diễn đàn Hội Xe điện VinFast EV Việt Nam chia sẻ.

Cũng tại CES 2024 sắp tới, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm mẫu xe đạp điện trợ lực DrgnFly của VinFast. Việc ra mắt xe sau 1 năm trưng bày ý tưởng cho thấy năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm vượt trội của VinFast.

Đồng thời, cộng đồng người dùng cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của sản phẩm mới trong hệ sinh thái thuần điện của VinFast khi mở ra cơ hội di chuyển điện hóa cho nhiều người. Trên diễn đàn Hội Xe điện VinFast EV Việt Nam, thành viên Trương Tuấn Nghĩa dẫn thông tin và số liệu cho biết: "Xe đạp điện được xem là thị trường hấp dẫn hơn cả ô tô điện, dự kiến đạt gần 120 tỷ USD vào năm 2030. Theo InsideEVs, xe đạp điện đang nhanh chóng định hình lại cách mọi người đi lại trên khắp thế giới".

Màn phô diễn năng lực công nghệ của hãng xe Việt

Bên cạnh 3 siêu phẩm kể trên, tại CES 2024, VinFast cũng sẽ trưng bày mẫu eSUV cỡ lớn VF 9 được tích hợp dịch vụ giải trí trực tuyến mới. Khách tham quan được trải nghiệm tính năng công nghệ mới độc đáo trên VF 9 tại gian trưng bày của hãng xe Việt.

Tại CES 2024, VinFast cũng sẽ trưng bày mẫu eSUV cỡ lớn VF 9 được tích hợp dịch vụ giải trí trực tuyến mới (Ảnh: VinFast).

Thông tin này khiến nhiều người dùng thích thú bởi công nghệ được cập nhật liên tục là một trong những lợi thế vượt trội của xe điện, giúp những chiếc xế yêu ngày càng thông minh hơn theo thời gian.

Sự lên ngôi của xe điện đang khiến yếu tố công nghệ ngày càng được coi trọng hơn trong ngành công nghiệp ô tô. Bởi thế, những năm gần đây, CES - vốn là một triển lãm chuyên về công nghệ - đã trở thành sân chơi để các hãng xe phô diễn sức mạnh và lợi thế cạnh tranh của mình.

"Phải có bản lĩnh và sự tự tin về năng lực công nghệ thì VinFast mới sẵn sàng gia nhập cuộc chơi toàn cầu này", một người dùng bình luận.