Người dùng có cơ hội sở hữu xe máy điện Evo Neo với 17,8 triệu đồng

Loạt ưu đãi mang tới lợi thế cho khách hàng

VinFast đang đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ giúp người dùng từ lúc mua xe đến quá trình sử dụng. Theo đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast trên cả nước sẽ được hỗ trợ 10% giá trị xe. Với nhu cầu cá nhân, người mua có thể vay trả góp tới 80% và chỉ cần thanh toán trước 10% để nhận xe. Ngoài ra, VinFast còn hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả đơn hàng đến hết 31/12.

Xe máy điện VinFast Evo Neo còn ghi điểm nhờ chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thấp (Ảnh: VinFast).

Như vậy, VinFast Evo Neo đang có giá 17,8 triệu đồng, người dùng chỉ cần trả khoảng 16 triệu đồng. Cộng thêm chi phí đăng ký (lệ phí trước bạ được VinFast hỗ trợ), chủ xe chỉ cần chi khoảng 18 triệu đồng để lăn bánh tại Hà Nội.

Không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng về giá mua, xe máy điện VinFast Evo Neo còn ghi điểm nhờ chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thấp, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong suốt quá trình sử dụng.

Hiện tại, chủ xe máy điện VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027.

Chị Ngọc Mai (Hà Nội) vừa mua VinFast Evo Neo đầu tháng 9, khi VinFast bắt đầu triển khai các chương trình ưu đãi tài chính trên phạm vi toàn quốc. Chị Ngọc Mai chia sẻ: “Mỗi tháng tôi đi khoảng 500km mà chỉ tốn chưa đến 30.000 đồng tiền sạc ở nhà”.

Chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin của VinFast Evo Neo cũng thúc đẩy chị Mai thêm tự tin sử dụng xe điện.

Trang bị thời thượng bỏ xa xe xăng cùng phân khúc

Theo đánh giá của người dùng, với cùng tầm tiền, xe máy điện VinFast nói chung mang lại giá trị sử dụng tốt.

“Tôi đang chạy VinFast Klara S và thấy xe máy điện cũng có quá nhiều ưu điểm, nên quyết định mua thêm chiếc Evo Neo cho con gái sắp vào đại học”, anh Trần Công (Hà Nội) chia sẻ.

Mẫu xe được thiết kế trẻ trung, hiện đại (Ảnh: VinFast).

Anh Công là một trong rất nhiều khách hàng bị thuyết phục bởi loạt tính năng vượt trội mà mẫu xe máy điện của VinFast mang đến. Theo anh, dù nằm trong phân khúc phổ thông, Evo Neo vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng giá: phanh đĩa trước tăng độ an toàn khi phanh gấp, giảm xóc ống lồng cho cảm giác êm ái ngay cả trên đoạn đường gồ ghề.

Ấn tượng nhất với anh Công chính là bộ pin và động cơ của VinFast Evo Neo: “Mỗi lần sạc đầy đi được khoảng 117 km, đủ để tôi dùng gần cả tuần. Xe đạt chuẩn kháng nước IP67, động cơ vẫn chạy tốt dù lội qua đoạn ngập sâu tới 0,5m trong 30 phút. Thực tế tôi đã vài lần phải đi chiếc Klara S qua đường ngập nước, xe vẫn hoạt động bình thường”, anh Công nhận xét.

Bên cạnh đó, đèn pha LED projector với ánh sáng mạnh và tập trung sẽ giúp con anh tự tin hơn khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. “Với mức giá chưa đến 20 triệu đồng mà lại được trang bị tốt như vậy, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng”, anh nhấn mạnh.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giá xe dễ tiếp cận, chi phí sử dụng rẻ cùng chất lượng vượt trội trên tất cả các dòng xe, từ phổ thông tới cao cấp sẽ là cơ sở để VinFast đạt vị thế hàng đầu thị trường xe máy điện trong năm nay.