Mercedes-Benz An Du chính thức có mặt tại TP Nha Trang

Được thành lập 14/8/1995 với ngành nghề Thanh toán điện tử, trải qua những chuyển đổi kinh doanh theo xu hướng thị trường: Kinh doanh xe máy, kinh doanh ô tô, thanh toán điện tử, ... đến năm 1997 công ty An Du chính thức là đại lý phân phối xe sang Mercedes tại Việt Nam đến nay đã trở thành một trong các đại lý lớn nhất, tốt nhất của Mercerdes tại thị trường trong nước.

An Du đã và đang viết tiếp các mốc son trong hành trình thịnh vượng của mình với hệ thống chi nhánh trải dài từ Bắc vào Trung bao gồm: An Du Phạm Hùng, An Du Hải Phòng, An Du Quảng Ninh, An Du Đà Nẵng. Với sự tận tâm cùng quy trình bán và sau bán hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, Mercedes-Benz An Du nhiều năm giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường mua bán, dịch vụ xe sang với hơn 15,300 xe và hơn 205,000 lượt vào xưởng dịch vụ. An Du đã được ghi nhận là Đại lý bán xe xuất sắc trong nhiều năm, đạt nhiều giải thưởng và chứng nhận danh giá do Mercedes-Benz và các tổ chức Quốc tế uy tín trao tặng như: Giải nhất và Giải Nhì Giải thưởng Service Exellence Award về chỉ số hài lòng khách hàng; Giải đại lý tốt nhất năm, ... cũng như đã đạt được chứng nhận Thương hiệu uy tín.

Từ ngày 01/01/2022, Mercedes-Benz An Du chính thức có mặt ở Nha Trang

Tọa lạc tại 1276 Đường 23/10, Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Mercedes-Benz An Du Nha Trang đạt tiêu chuẩn Autohaus với việc thực hiện đầy đủ các chức năng trưng bày bán xe mới, bán xe đã qua sử dụng và xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu. Với nhiều khoang sửa chữa, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu, An Du Nha Trang sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ phía khách hàng, đem đến cho người dùng sự trải nghiệm sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp. Ngoài ra, phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp khách hàng an tâm trên mọi hành trình.

An Du Nha Trang được thành lập là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng hệ thống mạng lưới bán hàng và cung cấp dịch vụ cao cấp; mang chất lượng dịch vụ 5 sao đến gần hơn với khách hàng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bao gồm: TP. Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Phú Yên; Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Bình Thuận; Tỉnh Đak Lak; Tỉnh Bình Định; Tỉnh Đắk Nông; Tỉnh Bình Phước; Tỉnh Gia Lai,...

Với tiềm năng phát triển kinh tế nhanh và năng động tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong năm 2021, tại TP Nha Trang đã có hơn 66 chiếc xe Mercedes-Benz được trao đến tay khách hàng, chiếm 17,4% trên tổng 375 xe của toàn bộ thị trường Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự kiến, trong năm 2022 sức mua ở thị trường này sẽ nâng lên 200 xe và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho An Du Nha Trang.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Mercedes-Benz An Du Nha Trang gửi đến chương trình "Tri ân khách hàng", với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe và sử dụng dịch vụ tại An Du Nha Trang. Đồng thời, khách hàng được chiêm ngưỡng các dòng xe mới nhất của Mercedes-Benz và trải nghiệm lái thử các mẫu xe mới nhất như GLC, E-Class, S-Class.

Định hướng đầu tư phát triển showroom Mercedes-Benz của Công ty CP Truyền thông & Dữ liệu Thanh toán An Du tại phố biển Nha Trang chính là minh chứng cho sự cam kết đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước, mang đến niềm tin và đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng của khách hàng đối với thương hiệu Mercedes-Benz tại khu vực TP. Nha Trang nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên nói chung.

Để có thêm thông tin, quý vị xin vui lòng liên hệ:

Thông tin liên hệ: Ms Đào Tú Linh - Phòng Marketing

ĐT: 096.423.1114, Email: linh.daotu@andu.vn

Website: https://www.andu.mercedes-benz.com.vn/