NAGA Touring 2025 - Hành trình kết nối với tinh thần đầy hứng khởi

NAGA 150 - Chiếc xe sinh ra cho những cung đường dài

NAGA 150 là chiếc xe sinh ra cho những cung đường dài, khi hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Dáng crossover thể thao khỏe khoắn của xe không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn tư thế ngồi thoải mái và cảm giác lái chắc chắn.

Khoảng cách gầm 125mm, kết hợp cùng bánh lớn, giúp xe tự tin chinh phục cả những khúc cua gắt, đoạn đường đèo quanh co hay mặt đường gồ ghề. Bình xăng dung tích 7,3 lít mang lại sự an tâm cho biker khi có thể rong ruổi hàng trăm cây số mà không cần lo lắng chuyện tiếp nhiên liệu.

Trên những hành trình xuyên ngày dài, NAGA 150 còn cho thấy điểm ưu việt trong từng chi tiết: đèn định vị full LED tạo hình như rắn uy lực, kết hợp đèn phanh LED và đèn tín hiệu rọi sáng cung đường đêm núi rừng; yên xe rộng rãi và êm ái giúp cả người lái lẫn người đồng hành giữ được sự thoải mái.

Cốp chứa đồ dung tích lớn 28 lít, đủ chỗ cho hành trang phượt cần thiết, từ áo mưa, găng tay đến phụ kiện máy ảnh. Cổng sạc USB tích hợp sẵn trên xe chính là công cụ để biker duy trì liên lạc, lưu lại từng khoảnh khắc hoặc đơn giản là giữ cho thiết bị định vị luôn hoạt động.

NAGA 150 là chiếc xe sinh ra cho những cung đường dài, mang đậm tinh thần tự do và đam mê khám phá (Ảnh: SYM).

Ngoài ra, xe còn được trang bị động cơ 150cc mạnh mẽ, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và duy trì vận hành ổn định ngay cả trên những đoạn đường đèo quanh co đặc trưng của núi rừng. Song song với sức mạnh đó là loạt tính năng an toàn đáng giá: hệ thống phanh ABS 2 kênh giúp kiểm soát lực phanh tối ưu, hạn chế trượt bánh trong các tình huống khẩn cấp; hệ thống kiểm soát lực kéo TCS hỗ trợ giữ thăng bằng khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt; và phuộc monoshock êm ái giúp xe bám đường, giảm rung lắc hiệu quả.

NAGA 150 còn đạt chứng nhận khí thải EURO 3 (EU3). Điều này đồng nghĩa với việc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường. Nhờ đó, sử dụng NAGA 150 là góp phần chung tay bảo vệ bầu không khí trong lành, hướng đến một phong cách di chuyển văn minh, xanh sạch.

Chính vì lý do này, SYM Vietnam đã tổ chức chương trình NAGA Touring 2025 nhằm mang đến cho biker cơ hội trải nghiệm thực tế hiệu năng vận hành, kiểm chứng độ bền bỉ và tận hưởng hành trình cùng những người chung đam mê. Đồng thời, đây cũng là dịp để SYM Vietnam xây dựng một cộng đồng đam mê phiêu lưu và lan tỏa phong cách sống lành mạnh.

Đoàn tour chụp ảnh lại tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột (Ảnh: SYM).

Hành trình phiêu lưu đến vùng đất đại ngàn

NAGA Touring 2025 khởi động ngày 22/8 tại TPHCM, mở ra chuyến phiêu lưu 3 ngày đầy sôi động qua nhiều cung đường và điểm dừng ấn tượng. Điểm nhấn của ngày đầu tiên là hành trình là băng qua cây cầu 38 nổi tiếng nằm giữa lòng Thác Mơ, nơi thiên nhiên như một bức tranh hữu tình, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Từ đây, đoàn tiếp tục dừng chân tại đại lý SYM Vietnam 3S Thành Phát, giao lưu cùng người dân địa phương, trước khi NAGA 150 chinh phục con đường rừng thông, với những hàng cây xanh ngút ngàn mở ra một không gian đầy cảm hứng.

Sở hữu động cơ 150cc mạnh mẽ, NAGA 150 dễ dàng chinh phục những khúc cua uốn lượn đầy thử thách (Ảnh: SYM).

Sang ngày thứ hai, điểm đến tiếp theo là Buôn Đôn - vùng đất hoang sơ nép mình bên dòng Sêrêpốk, ẩn chứa vẻ đẹp huyền bí của núi rừng và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên. Các biker đã có dịp hòa mình vào đời sống của người dân bản địa, bắt gặp những hình ảnh rất riêng của Tây Nguyên như đàn voi thong dong hay những chú ngựa kiêu hãnh trên đường.

Đoàn xe đang vượt quan cầu Sêrêpốk, tiếp tục hành trình chinh phục miền đất Tây Nguyên (Ảnh: SYM).

Tại khu du lịch Buôn Đôn, đoàn đã bước vào thử thách chặng đường leo và xuống đồi, nơi từng cú lên ga, từng nhịp phanh trở thành màn kiểm nghiệm thực tế khả năng vận hành mạnh mẽ, độ bám đường và tính an toàn vượt trội của NAGA 150. Đây cũng là lúc các biker được thực sự ảm nhận tinh thần tự do của dòng xe này. Ngoài ra, đoàn còn có cơ hội chụp ảnh tại loạt điểm đến biểu tượng của Tây Nguyên như Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, thác Dray Nur hùng vĩ.

Các biker phấn khích sau khi chinh phục trọn vẹn cung đường leo dốc và xuống đồi đầy thử thách tại Buôn Đôn (Ảnh: SYM).

Sau hai ngày với những trải nghiệm đa cung bậc cảm xúc, đoàn tạm biệt Buôn Ma Thuột để trở về TPHCM. Trên hành trình trở lại, mỗi biker mang theo không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm hay dấu bánh xe còn in trên đất đỏ bazan, mà còn là những câu chuyện để kể, những tình bạn mới được gắn kết và tinh thần tự do bất tận đã được thắp lên suốt 3 ngày đồng hành cùng NAGA 150.

Không chỉ là chuyến đi, NAGA Touring còn là hành trình của sự gắn kết - nơi những biker xa lạ trở thành những người bạn đồng hành (Ảnh: SYM).

Hành trình Naga Touring 2025 chặng 2: TP Đà Nẵng - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị sẽ diễn ra vào 26, 27 và 28/9.

