Mua Volvo XC60 trong tháng 10: Nhận ưu đãi hấp dẫn, tận hưởng tinh thần Bắc Âu

“Thu đến rộn ràng, Volvo sẵn sàng trải nghiệm”

Chương trình ưu đãi tháng 10 là dịp để những người yêu thích thương hiệu Thụy Điển tận hưởng ưu đãi độc quyền dành cho dòng SUV XC60 - mẫu xe hòa quyện bởi sự cân bằng, an toàn và phong cách sống tinh tế.

Khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ được tặng gói cứu hộ toàn quốc VETC Roadside Assistance (VETC RSA), dịch vụ hỗ trợ 24/7, sẵn sàng xuất hiện ở bất kỳ đâu khi hành trình cần đến sự trợ giúp.

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho hai phiên bản của dòng SUV XC60 (Ảnh: Volvo).

Chương trình ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 31/10, dành cho hai phiên bản của dòng SUV XC60. Cụ thể, Volvo XC60 Ultra có mức giá ưu đãi 1,979 tỷ đồng, trong khi XC60 Plug-in Hybrid Ultra được ưu đãi ở mức 2,4 tỷ đồng. Các mức giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Volvo luôn hướng tới việc mang đến những chiếc xe không chỉ an toàn mà còn thể hiện triết lý sống đề cao sự cân bằng giữa bình an và cảm xúc. Với XC60, Volvo mong muốn người lái cảm nhận được tinh thần Bắc Âu với sự tinh tế và tĩnh tại được đặt lên hàng đầu.

XC60 là mẫu SUV cỡ trung được yêu thích nhất của Volvo (Ảnh: Volvo).

Volvo XC60 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tinh tế

XC60 là mẫu SUV cỡ trung được yêu thích nhất của Volvo, là hiện thân cho triết lý Lagom: vừa đủ, hài hòa và chuẩn mực. Xe được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản XC60 Ultra và XC60 Plug-in Hybrid Ultra, mang đến hai lựa chọn cho phong cách sống hiện đại và góp phần bảo vệ môi trường.

Phiên bản Plug-in Hybrid Ultra sở hữu động cơ xăng 2,0L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 462 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,9 giây. Người lái có thể dễ dàng chuyển giữa các chế độ Pure (thuần điện), Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD.

Ngôn ngữ thiết kế đậm chất Bắc Âu của Volvo (Ảnh: Volvo).

Trong khi đó, XC60 Ultra mang đến trải nghiệm cân bằng giữa hiệu năng và sự thư thái với động cơ B6 Mild Hybrid 2,0L, ứng dụng Turbocharger và Supercharger, công suất 300 mã lực. Hệ thống phanh tái sinh giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, là lựa chọn phù hợp với những người hướng đến lối sống di chuyển bền vững.

Với thiết kế tinh giản, tỷ lệ cân đối và những đường nét mềm mại mà dứt khoát, XC60 cũng là minh chứng rõ nét cho phong cách Scandinavian đương đại.

Cụm đèn LED búa Thor độc đáo mang vẻ uy nghi của thần thoại Bắc Âu, trong khi dải đèn hậu chữ L ôm trọn phần đuôi xe tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng mà vẫn đầy cá tính.

Với phiên bản Plug-in Hybrid Ultra, người dùng có thể sạc điện dễ dàng từ nguồn 220V-240V tại gia đình. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển 81km hoàn toàn bằng điện, đủ cho những hành trình nội đô yên tĩnh.

XC60 là minh chứng rõ nét cho phong cách Scandinavian đương đại (Ảnh: Volvo).

Cùng Volvo khám phá hành trình của cảm xúc và sự an tâm

Trong tiết thu Hà Nội dịu mát, khi nhịp sống chậm lại, Volvo XC60 gợi nên cảm giác an yên đặc trưng của phong cách Bắc Âu - nơi sự tinh giản, an toàn và cảm xúc gặp nhau trên từng hành trình.

Khoang lái được thiết kế như một không gian nghỉ ngơi, kết hợp giữa chất liệu tự nhiên và công nghệ hiện đại. Từ ghế da Nappa cao cấp, ốp gỗ Linear Lime đến cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công tại Thụy Điển, mọi chi tiết đều hướng tới sự tinh tế và gần gũi.

Hệ thống lọc không khí CleanZone giúp loại bỏ bụi mịn, mang lại không gian trong lành cho cả gia đình. Volvo trang bị dàn âm thanh Bowers & Wilkins tái hiện âm hưởng của phòng hòa nhạc Gothenburg Concert Hall, khiến từng chuyến đi trở nên thư thái và trọn vẹn hơn.

Khoang lái được thiết kế như một không gian nghỉ ngơi (Ảnh: Volvo).

Đặt giá trị cốt lõi về an toàn lên hàng đầu, XC60 được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như cảnh báo va chạm, phanh tự động, kiểm soát hành trình chủ động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn và Pilot Assist bán tự động.

Những tính năng này hoạt động như lớp bảo vệ thầm lặng, giúp người lái yên tâm trong mọi điều kiện di chuyển dù là giữa phố đông hay những chuyến đi xa cùng gia đình.

Với Volvo, an toàn không chỉ là công nghệ, mà là bản sắc. Thương hiệu luôn kỳ vọng khách hàng cảm nhận được sự an tâm và thoải mái cả về thể chất lẫn cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc cầm lái.

XC60 được trang bị loạt công nghệ tiên tiến hỗ trợ người lái (Ảnh: Volvo).

Ở dòng xe Volvo XC60, mỗi chuyến đi là một hành trình tái tạo năng lượng, nơi người lái tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả. Chiếc SUV mang đến cảm giác mạnh mẽ nhưng yên tĩnh, công nghệ tiên tiến nhưng đầy cảm xúc, đúng tinh thần “Designed Around You - Thiết kế lấy con người làm trung tâm” mà thương hiệu hướng đến.

Chương trình “Thu đến rộn ràng, Volvo sẵn sàng trải nghiệm” được áp dụng theo các điều khoản và điều kiện. Độc giả quan tâm có thể liên hệ hệ thống đại lý Volvo Car Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.