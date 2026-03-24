Mua VinFast Vero X trong tháng 3: Ưu đãi tới 13%, thêm cơ hội lái VF 3 về nhà

Thiết kế sang, trải nghiệm hưởng thụ khi cầm lái

Nhiều người trẻ tìm mua xe máy trong tầm giá 30 triệu đồng thường phải chấp nhận đánh đổi, hoặc chọn mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng ít công nghệ; hoặc chọn kiểu dáng bắt mắt nhưng thiếu trang bị đủ an toàn. Đó là lý do anh Nguyễn Trung Anh (Đống Đa, Hà Nội) từng mất khá nhiều thời gian cân nhắc trước khi xuống tiền.

Mẫu xe Vero X trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 30 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Tuy nhiên, quan điểm của anh thay đổi sau khi trải nghiệm VinFast Vero X. Theo anh, mẫu xe điện này mang lại cảm giác đủ đầy với sự kết hợp cân bằng giữa vận hành, công nghệ, ngoại hình. Với thiết kế mang hơi hướng phong cách châu Âu, theo anh, mẫu xe mang lại cảm giác sang trọng.

“Thiết kế của Vero X thực sự tinh tế với điểm ‘ăn tiền’ nhất là cụm đèn pha LED Projector và xi-nhan hiệu ứng chạy đuổi - những chi tiết tinh tế thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn nhiều lần”, anh nhận định.

Bên cạnh kiểu dáng hút mắt từ cái nhìn đầu tiên, Vero X còn mang tới hình ảnh của một mẫu xe vừa đẹp vừa nhiều công nghệ. Với những trang bị như chìa khóa thông minh Smartkey hay màn hình màu TFT, mẫu xe này mang lại trải nghiệm ấn tượng.

"Ngồi lên Vero X là thấy ngay sự khác biệt. Màn hình hiển thị rõ, chìa khóa thông minh tiện lợi, cảm giác như đang cầm lái một sản phẩm công nghệ cao chứ không đơn thuần là một phương tiện đi lại", reviewer (người đánh giá) Phong Đoàn đánh giá.

Vero X được người dùng đánh giá cao ở năng lực vận hành thực tế. Sở hữu động cơ 2.250W và quãng đường di chuyển lên tới 262km sau một lần sạc đầy (khi gắn thêm pin phụ), chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại cả tuần của người dùng. Đồng thời, động cơ mạnh mẽ của Vero X cũng mang lại cảm giác hứng khởi cho người lái.

“Dàn chân của Vero X rất cứng cáp, mang lại cảm giác lái đầm chắc và êm ái. Nước đề bốc, lướt đi nhẹ nhàng không tiếng ồn, không khói bụi, đi trong phố thực sự là một trải nghiệm hưởng thụ”, reviewer kênh GearUpVN chia sẻ.

Mẫu xe nhận được sự quan tâm của khách hàng

Yếu tố quan trọng khiến Vero X trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ nằm ở chi phí sở hữu, đặc biệt với loạt ưu đãi mạnh tay trong tháng 3 của VinFast.

Vero X đang được áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: VinFast).

“Chưa bao giờ tôi thấy khách chốt đơn nhanh đến thế. Tính ra các khách hàng đặt cọc trong thời điểm này có thể tiết kiệm được vài triệu đồng”, anh Tuấn Anh, tư vấn bán hàng một đại lý VinFast tại Hà Nội cho biết.

Cụ thể, Vero X đang được hỗ trợ 6% giá trị xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”. Ngoài ra, người mua được hỗ trợ thêm 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

VinFast cũng đang triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” với mức ưu đãi thêm 5% giá xe máy điện VinFast cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ. Tổng mức ưu đãi của các chương trình này lên tới 13%, đưa giá bán Vero X xuống mức hơn 30 triệu đồng.

Sau bài toán chi phí sở hữu, lợi thế của Vero X tiếp tục thể hiện ở quá trình sử dụng hằng ngày. Mẫu xe thuyết phục người dùng bằng chi phí vận hành thấp. Chị Minh Thư (TPHCM) chia sẻ, Vero X giúp chị nhẹ đầu và thoải mái hơn nhiều trong quá trình sử dụng.

“Đi Vero X sạc điện ở nhà tính ra chưa đến 50.000 đồng/tháng. Chưa kể xe điện không phải thay dầu, thay lọc gió định kỳ. Với chị em phụ nữ như tôi việc không cần nhớ mốc bảo dưỡng xe đã là một niềm vui rất lớn”, chị Minh Thư (TPHCM) nói.

Các khách hàng chốt cọc các mẫu xe điện VinFast trong tháng 3 còn nhận được cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng với chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”.