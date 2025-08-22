Mua Toyota Veloz Cross và Avanza Premio với loạt ưu đãi trong tháng 8

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch mạnh mẽ với sự phát triển chóng mặt của xe điện và sự đổ bộ của các hãng xe Trung Quốc.

Khi miếng bánh nhỏ bị chia làm nhiều phần sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Giữa làn sóng đó, Toyota vẫn giữ được vị thế bằng chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Chương trình khuyến mại hấp dẫn tạo cú hích cho các mẫu xe chủ lực của hãng.

Trong đó, phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ được người dùng quan tâm khi phù hợp xu hướng gầm cao, sở hữu không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí dễ tiếp cận. Các mẫu MPV cỡ nhỏ trở thành chủ lực doanh số của các hãng.

Với riêng Toyota, Veloz Cross và Avanza Premio trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và khách hàng gia đình. Hai mẫu xe này luôn được ưu tiên trong các chiến lược kinh doanh của hãng. Theo thông tin từ hãng, tính đến hết tháng 7, 4.633 xe Veloz Cross và Avanza Premio đã được giao đến tay khách hàng.

Hai mẫu Veloz Cross và Avanza Premio nhận ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Với những khách hàng có ý định mua xe đa dụng gầm cao trong tháng 8, hai mẫu MPV của Toyota là lựa chọn đáng cân nhắc khi được áp dụng chính sách ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mức hỗ trợ tối đa lên đến 75 triệu đồng áp dụng cho Veloz Cross, gần 70 triệu đồng cho Avanza Premio.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 3,49%/năm cũng là lời giải hợp lý cho bài toán đầu tư và sinh lời của nhiều khách hàng, nhất là khách mua xe với mục đích kinh doanh.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Toyota chuẩn bị đón sinh nhật 30 năm vào tháng 9 tới và tri ân khách hàng Việt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau 3 thập kỷ, hơn 1 triệu xe Toyota đang lăn bánh trên khắp cả nước, trở thành bạn đồng hành tin cậy của nhiều gia đình.

Trong bối cảnh phân khúc MPV ngày càng chật chội với nhiều đối thủ từ hãng xe đồng hương, xe điện nội địa hay xe Trung Quốc với giá bán cạnh tranh, mẫu MPV của Toyota vẫn giữ được vị thế nhất định, những điểm mạnh đã làm nên tên tuổi.

“Đồng nghiệp của tôi giờ chạy xe dịch vụ 7 chỗ nhiều lắm, đủ các hãng, ai cũng khuyên tôi lấy mẫu xe đang bán chạy nhất nhưng tôi vẫn chọn Veloz Cross. Chạy dịch vụ thì cần nhất là bền, tiết kiệm, máy móc khỏe mà đảm bảo được những mong muốn đó thì chỉ có Toyota. Tôi từng lái một chiếc Vios mua lại, dùng 8 năm xe vẫn chạy rất đầm và không hỏng vặt. Tôi lấy Veloz Cross hồi đầu tháng cũng được miễn thuế trước bạ và nhận xe ngay trong tuần làm thủ tục đặt cọc”, anh Trương Văn Bình (Hà Nội) chia sẻ.

Veloz Cross là lựa chọn kinh tế của khách hàng dịch vụ (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Được bảo chứng bởi giá trị thương hiệu đã nổi tiếng toàn cầu, Veloz Cross hay Avanza Premio còn là đại diện cho Toyota Việt Nam trong một chương mới - chuyển mình từ công ty sản xuất ô tô sang cung cấp dịch vụ di chuyển toàn diện, với cuộc cách mạng từ thiết kế đến trang bị.

Xe Toyota những năm gần đây không còn gắn mác trung tính và nghèo trang bị. Thiết kế cá tính và trẻ trung với những đường nét góc cạnh, màn hình giải trí cỡ lớn, sạc điện thoại không dây hay việc trang bị các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense đã biến những chiếc xe Toyota như Veloz Cross trở nên thu hút hơn trong mắt khách hàng Việt, đặc biệt là khi yêu cầu đối với một chiếc xe ngày càng cao.

Innova Cross là mẫu MPV cỡ trung được nhiều khách hàng ưa chuộng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh Veloz Cross hay Avanza Premio, ở phân khúc MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross cũng là mẫu xe nổi bật. Đại diện Toyota bỏ xa đối thủ cùng phân khúc hơn 3.300 xe. Phiên bản Innova Cross Hybrid còn dẫn đầu thị trường xe xăng lai điện tại Việt Nam khi chiếm đến gần 23% thị phần.

Trong tháng 8, khách hàng mua phiên bản hybrid của mẫu xe này theo hình thức trả góp sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 2,99%/năm, mức từ 3,49%/năm được áp dụng cho bản xăng.

Tháng 8 cũng là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản triển khai chính sách ưu đãi cho khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới hybrid tại các đại lý xe cũ chính hãng Toyota Sure trên toàn quốc.

Người dùng được lựa chọn 1 trong 3 gói ưu đãi sau: 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; nhận gói lãi suất vay 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, 6,99%/năm cho 6 tháng tiếp theo hoặc gói Balloon với lãi suất cố định 1,49%/năm trong 6 tháng đầu, 6,99%/năm cho 6 tháng tiếp theo; miễn phí phụ tùng cho bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước) và 1 bộ phim dán kính.

Không chỉ mua được chiếc xe với giá hợp lý, điều đáng giá mà khách hàng nhận được là một chiếc xe đồng hành bền bỉ trên mọi chặng đường, mang đến sự bình an, thoải mái và cùng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cho gia đình.