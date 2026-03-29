Ngắm phiên bản tiết kiệm xăng của Xpander tại Thái Lan: 6 túi khí, có ADAS

Trong nhiều sản phẩm xuất hiện tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, Mitsubishi Xpander Hybrid là một trong những cái tên được chú ý. Mẫu MPV cỡ nhỏ này thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, với kiểu dáng giống xe tại nước ta, nhưng sở hữu nhiều tính năng được khách Việt mong ngóng.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 có giá 939.000 baht, quy đổi tương đương 752 triệu đồng (Ảnh: Paultan).

Mitsubishi Xpander Hybrid lần đầu ra mắt toàn cầu tại Thái Lan vào năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa được bán tại Indonesia.

Trong khi đó, nhà máy lắp ráp của hãng xe Nhật tại Indonesia là nơi xuất khẩu dòng MPV này sang nước ta. Vì vậy, đây được xem là nguyên nhân chính khiến Xpander Hybrid chưa được đưa về Việt Nam, dù mẫu xe này có sức tiêu thụ khá tốt tại nước ta và cũng được nhiều người dùng mong chờ.

Mitsubishi Xpander Hybrid sở hữu chiều dài 4,595mm, chiều rộng 1.750mm và chiều cao 1.750mm, không khác bản thường đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 93,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134Nm, kết hợp với một mô-tơ điện (114 mã lực, 255Nm), pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh và hệ dẫn động cầu trước.

Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, trong đó có chế độ EV (thuần điện). Theo công bố của nhà sản xuất, Xpander Hybrid có mức tiêu thụ trung bình 5,2 lít/100km, trong khi bản thuần xăng tiêu hao 6,9 lít/100km.

Mitsubishi Xpander Hybrid sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau dạng thanh xoắn và mâm hợp kim 17 inch giống bản thuần xăng, nhưng được trang bị phanh đĩa bốn bánh. Đây là nâng cấp đáng chú ý so với xe tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Nội thất của Mitsubishi Xpander Hybrid giống với phiên bản thuần xăng tại Việt Nam khi được trang bị màn hình đa thông tin 8 inch và màn hình giải trí 10 inch.

Biến thể tiết kiệm xăng này sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động, gồm các tính năng: hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo chuyển làn, và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bản thuần xăng tại Việt Nam chỉ có các tính năng cơ bản như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và 6 túi khí.

Hàng ghế đầu của Mitsubishi Xpander Hybrid vẫn chỉnh cơ, nhưng ghế lái có thể điều chỉnh chiều cao (Ảnh: Paultan).

Đây có thể xem là điểm yếu của Xpander tại Việt Nam, khi nhiều mẫu xe cùng cỡ đã có gói ADAS, như Toyota Veloz Cross, Honda BR-V hay Hyundai Stargazer. Dù vậy, Xpander vẫn là mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025, với doanh số đạt 19.891 chiếc.