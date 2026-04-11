Mitsubishi Xforce rục rịch đón nâng cấp, đại lý khan hàng bản cao cấp nhất

Trong tháng 4, nhiều đại lý chào bán Mitsubishi Xforce Ultimate (bản cao cấp nhất) với mức giảm dao động 70-80 triệu đồng, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2026 (VIN 2026). Tuy nhiên, tùy chọn ngoại thất màu trắng đang khan hàng, “cả miền Bắc chỉ còn 1-2 nơi có xe”, theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng.

Hầu hết xe Xforce Ultimate có sẵn tại đại lý đều thuộc mã màu không được khách ưa chuộng, như đen hoặc vàng. Trong khi đó, khách muốn mua xe màu trắng được yêu cầu chờ phiên bản mới.

Mitsubishi Xforce lần đầu ra mắt khách Việt vào năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới tư vấn bán hàng, Mitsubishi Xforce Ultimate khan hàng do biến thể này sắp được nâng cấp tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 5 hoặc tháng 6. Chi tiết những điểm mới chưa được hé lộ, nhưng theo phía đại lý, xe sẽ được bổ sung camera 360 độ và ghế chỉnh điện.

Tại Indonesia, nơi xuất khẩu mẫu SUV đô thị cỡ B này sang Việt Nam, những tính năng này xuất hiện trên biến thể Ultimate Diamond Sense. So với phiên bản Ultimate thường, phiên bản này còn có cốp điện tích hợp chế độ rảnh tay (đá cốp), đuôi gió thể thao, giá nóc, hệ thống điều hòa được tích hợp công nghệ lọc khí Nano-e.

Ngoài ra, phiên bản Ultimate Diamond Sense của Xforce tại Indonesia còn có thêm tính năng hỗ trợ chuyển làn, nằm trong gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Biến thể Ultimate hiện hành tại Việt Nam chỉ có các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Chưa rõ phiên bản Ultimate mới của Mitsubishi Xforce có tăng giá so với mức 705 triệu đồng hiện hành hay không (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, Mitsubishi Xforce là một trong những sản phẩm được ưa chuộng. Việc nâng cấp biến thể cao cấp nhất hứa hẹn sẽ giúp Xforce mở rộng khả năng cạnh tranh, bởi camera 360 độ và tính năng đá cốp đang xuất hiện trên đối thủ trực tiếp là Toyota Yaris Cross HEV (728 triệu đồng).

Trong năm 2025, Xforce là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong nhóm SUV đô thị cỡ B và B+, với lũy kế doanh số đạt 15.254 chiếc, chỉ xếp sau VinFast VF 6 (23.291 xe). Yaris Cross liên tục bán vượt Xforce trong nửa đầu năm 2025, nhưng dần tụt lại trong cuộc đua doanh số ở nửa cuối năm, ghi nhận 14.601 chiếc được tiêu thụ.