MINI đến gần người dùng Việt với ưu đãi 260 triệu đồng

Chương trình mới nhất từ MINI mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho nhóm khách hàng mong muốn sở hữu những dòng xe mang thiết kế cá nhân hóa đặc trưng của thương hiệu Anh quốc.

MINI Countryman - tâm điểm của đợt ưu đãi

Nổi bật trong chương trình lần này là MINI Countryman thế hệ mới, mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu với mức ưu đãi hơn 260 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe, được xem là một trong những mức hỗ trợ đáng chú ý trong phân khúc hiện nay.

Mẫu xe MINI Countryman (Ảnh: MINI Việt Nam).

Sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước, Countryman mang đến không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi dài. Dù vậy, mẫu xe vẫn duy trì thiết kế mang tính biểu tượng cùng cảm giác lái linh hoạt đặc trưng của MINI.

Bên cạnh ưu đãi tài chính, các phiên bản như John Cooper Works Countryman và MINI Countryman thuần điện còn đi kèm gói quà tặng gồm camera hành trình và phụ kiện chính hãng, góp phần gia tăng giá trị sở hữu cho người dùng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giữa chi phí và trải nghiệm, mức ưu đãi hiện tại giúp Countryman trở thành lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ.

Đa dạng hóa lựa chọn theo phong cách sống

Không chỉ áp dụng cho dòng SUV, chương trình ưu đãi của MINI còn bao phủ rộng khắp các phân khúc nhằm đáp ứng những nhu cầu và lối sống khác nhau.

Cụ thể, nhóm xe đô thị như MINI Cooper 3-Cửa, 5-Cửa và MINI Convertible đang có mức ưu đãi lên đến 70 triệu đồng. Những mẫu xe này thường được người dùng ưu ái bởi thiết kế nhỏ gọn, thời trang, rất phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong các đô thị đông đúc.

Mẫu xe MINI Cooper 3 - cửa thuần điện (Ảnh: MINI Việt Nam).

Trong khi đó, dòng xe MINI John Cooper Works hướng tới những khách hàng yêu thích hiệu suất và cảm giác lái thể thao cũng ghi nhận mức ưu đãi 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm bắt nhịp với xu hướng phát triển bền vững chung của ngành ô tô, các mẫu xe điện gồm MINI Cooper SE và MINI Countryman SE hiện được áp dụng mức ưu đãi từ 100 đến 150 triệu đồng.

Mẫu xe MINI John Cooper Works (Ảnh: MINI Việt Nam).

Gia tăng giá trị trải nghiệm sở hữu

Bên cạnh các chính sách tài chính, MINI còn bổ sung nhiều quyền lợi nhằm hoàn thiện trải nghiệm khách hàng. Toàn bộ xe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km, đi kèm voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao và các quà tặng chính hãng.

Đối với khách hàng lựa chọn xe điện, bộ sạc nhanh MINI Wallbox cũng được cung cấp, giúp việc sử dụng xe trong đời sống hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Khi sở hữu xe là một lựa chọn mang tính cá nhân

MINI không đơn thuần được nhìn nhận là một thương hiệu ô tô, mà còn là biểu tượng phong cách gắn liền với những cá nhân theo đuổi sự khác biệt.

Với chương trình ưu đãi lần này, việc sở hữu một chiếc MINI, đặc biệt là Countryman, trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi về thiết kế, trải nghiệm và cá tính.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, đây là thời điểm phù hợp để người dùng cân nhắc những lựa chọn mang dấu ấn riêng, khi yếu tố chi phí và trải nghiệm đang đạt được sự cân bằng rõ rệt hơn.