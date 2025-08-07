Michelin khởi tạo hành trình bền vững bằng đổi mới sáng tạo

Trong chương trình Nhịp sống ô tô, ông Tan Jing Shen (Jason), tân Tổng giám đốc Michelin Việt Nam nhận định: “Michelin mong muốn đồng hành cùng Việt Nam định hình tương lai ngành di chuyển, không chỉ ở lĩnh vực lốp xe mà còn trong các giải pháp bền vững liên quan đến giao thông, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác".

Ngoài cương vị mới là Tổng giám đốc Michelin Việt Nam, ông đã có nhiều năm lãnh đạo Michelin khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, điều gì khiến Việt Nam nổi bật, thu hút Michelin đầu tư?

- Việt Nam đặt mục tiêu tiến đến top 30 quốc gia trên thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào năm 2045. Tư duy đổi mới đó đưa Việt Nam trở thành thị trường chiến lược trong mắt các tập đoàn toàn cầu, trong đó có Michelin.

Ông Tan Jing Shen (Jason), tân Tổng giám đốc Michelin Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào (Ảnh: Michelin).

Ông nhận định Michelin đang tận dụng làn sóng thay đổi tại Việt Nam, hay góp phần tạo ra làn sóng mới?

- Tôi cho rằng cả hai. Thị trường ô tô Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đòi hỏi lốp đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về hiệu suất, an toàn và hiệu quả. Đây chính là lúc Michelin phát huy vai trò của mình.

Điển hình, Michelin Primacy 5 được vinh danh “Lốp xe của năm” bởi sự toàn diện vượt trội từ an toàn, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu đến tuổi thọ cao. Từ đó, người dùng có thể đi xa hơn, chi phí thấp hơn và giảm phát thải.

Chuyên gia cao cấp Nghiên Cứu và Phát Triển - Kỹ sư lốp xe du lịch, ông Pascal Prost, đại diện Michelin nhận giải thưởng “Lốp xe của năm” cho sản phẩm Michelin Primacy 5 (Ảnh: Michelin).

Bên cạnh đó, hợp chất cao su tiên tiến của Michelin giảm đến 14% lượng hạt mài mòn từ lốp. Đây là minh chứng rõ ràng về sự liên quan mật thiết giữa hiệu suất vận hành và tính bền vững.

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp quảng bá phát triển bền vững, trong khi không ít hoài nghi rằng tuyên bố “xanh” chỉ biện minh cho việc tăng giá. Ông phản hồi thế nào trước mối quan ngại này?

- Đó là mối quan ngại hợp lý. Chúng tôi luôn nhìn nhận điều này nghiêm túc. Tại Michelin, phát triển bền vững được thực hiện qua những hành động đo lường cụ thể, trên cơ sở khoa học và có mục tiêu rõ ràng.

Từ 1992, Michelinđưa silica vào lốp nhằm giảm lực cản lăn và lượng phát thải, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, chúng tôi đánh giá vòng đời sản phẩm để đo lường, giảm tác động môi trường ở mọi giai đoạn.

Michelin dẫn đầu về giảm lượng hạt mài mòn từ lốp, thấp hơn 26% mức trung bình của các thương hiệu cao cấp khác (theo ADAC) (Ảnh: Michelin).

Tại Đông Nam Á, Michelin đã loại bỏ bao bì nhựa ngoài lốp xe máy, giảm hơn 300 tấn nhựa mỗi năm. Tại Việt Nam, việc vận chuyển bằng đường biển đã giảm 56% lượng phát thải CO₂. Nhờ sử dụng nồi hơi sinh khối và năng lượng mặt trời tại nhà máy, chúng tôi đã giảm phát thải hơn 3.700 tấn CO₂.

Nhà máy Michelin sử dụng nồi hơi sinh khối và năng lượng mặt trời để giảm phát thải CO2 (Ảnh: Michelin).

Theo ông, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay quan tâm điều gì nhất khi chọn mua lốp xe?

- Yếu tố hàng đầu người tiêu dùng Việt tìm kiếm là sự an tâm. Khi lắp lốp mới, họ cần yên tâm tuyệt đối trong suốt hành trình.

Tiếp theo là trải nghiệm lái thoải mái. Người dùng hiện đại mong muốn lốp giảm độ rung và vận hành êm ái, điều hữu ích trong điều kiện giao thông Việt Nam.

Michelin Primacy 5 với trải nghiệm êm ái, an toàn giúp người dùng yên tâm trên mọi hành trình (Ảnh: Michelin).

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển xe điện và hybrid thúc đẩy nhu cầu về các loại lốp tiết kiệm năng lượng, tăng quãng đường di chuyển và tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, yếu tố thẩm mỹ cũng dần được quan tâm, bộ lốp không chỉ tốt mà còn phải hài hòa với thiết kế xe.

Ở các quốc gia phát triển, người dùng rất ý thức về bảo dưỡng, thay lốp định kỳ. Michelin có chiến lược gì để nâng cao nhận thức này tại Việt Nam?

- Tại Việt Nam, Michelin đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về lốp xe và an toàn giao thông.

Trước hết là chiến dịch “An toàn giao thông” do Michelin tổ chức thường niên, hướng dẫn cách kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và đo áp suất lốp chuẩn, giúp hình thành thói quen thiết thực, đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi có mạng lưới Michelin Car Service, nơi không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là “đại sứ an toàn” của Michelin trên toàn quốc. Hệ thống Michelin Car Service dự kiến cán mốc 100 trung tâm trong tháng 8 là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong việc chia sẻ kiến thức an toàn bên cạnh dịch vụ chăm sóc ô tô chuẩn, nhanh chóng tại một điểm đến.

Khách hàng đến Michelin Car Service sẽ được kiểm tra an toàn xe miễn phí (Ảnh: Michelin).

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành quốc gia dẫn đầu về di chuyển xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Michelin đồng hành cùng hành trình ấy, bằng đổi mới sáng tạo và hợp tác dài hạn, hướng đến tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau.