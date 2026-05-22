Mercedes-Maybach GLS 480 2026 sắp bán tại Việt Nam, giá tăng 200 triệu đồng

Các đại lý Mercedes-Benz trên cả nước đang đồng loạt thông báo nhận đặt cọc GLS 480 Maybach phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Xe có giá bán dự kiến 8,999 tỷ đồng, tăng 200 triệu đồng so với phiên bản cũ. Lô đầu dự kiến đến tay khách hàng từ tháng sau.

Tháng 7 năm ngoái, hãng xe Đức đã ra mắt GLS 600 Maybach facelift, bán song song với GLS 480 Maybach phiên bản cũ, nhưng mẫu xe này đã hết hàng từ nửa năm nay. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Mỹ với hai tùy chọn màu sơn: trắng và đen.

Tổng thể thiết kế của bản facelift không có nhiều thay đổi. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là cản trước gọn gàng hơn, với hốc gió hai bên trang trí bằng nhiều họa tiết logo Maybach kích thước nhỏ. Lưới tản nhiệt nan dọc có dòng chữ "Maybach" phía trên. Mâm xe Maybach đa chấu có kích thước 22 inch.

Nếu giống "đàn anh" GLS 600 Maybach, nhiều khả năng GLS 480 Maybach được trang bị vô lăng mới, kết hợp với cặp màn hình 12,3 inch trên bảng táp-lô. Hàng ghế sau dạng thương gia, với bàn gập và hai màn hình giải trí 11,6 inch. Xe có 5 chỗ ngồi.

Một nhân viên tư vấn bán hàng phía Nam cho biết, xe sẽ được bổ sung một số tính năng hỗ trợ lái và camera 360, giúp tăng khả năng quan sát gầm xe. Trước đó, GLS 600 Maybach cũng được bổ sung các tính năng hỗ trợ giữ làn, phanh phòng ngừa va chạm và hỗ trợ cảnh báo điểm mù.

Xe vẫn dùng động cơ I6 3.0L tăng áp tích hợp mild-hybrid, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và dẫn động bốn bánh.

Những năm gần đây, sức tiêu thụ của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam giảm rõ rệt. Để kích cầu, một đại lý tại Hà Nội từng chào bán chiếc GLS 480 Maybach phiên bản cũ với mức giảm 1,2 tỷ đồng, đưa giá thực tế về còn 7,599 tỷ đồng.

Ở tầm giá 8,999 tỷ đồng của Mercedes-Maybach GLS 480 Maybach bản mới, trên thị trường Việt Nam hiện có một số lựa chọn SUV khác như Lexus LX 600 (8,59-8,84 tỷ đồng), Range Rover Sport (từ 7,719 tỷ đồng) và Porsche Cayenne GTS (9,18 tỷ đồng).