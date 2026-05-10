Theo công bố của hãng xe sang đến từ Đức, loạt xe sedan, SUV cũng như xe thuần điện đều được giảm giá trong tháng 5 và tháng 6.

Mức giảm thấp nhất thuộc về 2 dòng xe Audi A7 Sportback và Audi A8 với mức 100 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe có mức giảm cao nhất là Audi Q8 với 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, Audi Việt Nam không công bố cụ thể những đời xe cụ thể sẽ được thực hiện việc giảm giá bán. Có thể mức giảm sâu dành cho các dòng xe Audi tồn kho lâu tại thị trường Việt Nam.

Đầu năm 2026, Audi Việt Nam công bố kế hoạch ra mắt loạt xe mới trong năm với 7 mẫu xe mới gồm Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron.

Audi Q8 giảm giá 300 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh: Audi).

Trong đó, Q5 SUV sẽ mang vai trò chủ lực doanh số khi nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ vốn dễ tiếp cận với người lần đầu mua xe sang. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, BMW X3 và Volvo XC60.

Audi không phải thương hiệu xe sang thực hiện chương trình giảm giá sâu tại Việt Nam. Trước đó, Lexus cũng công bố chương trình giảm giá cho một số dòng xe. Trước đó, trong tháng 4, BMW Việt Nam cũng đã thực hiện việc giảm giá sâu cho những dòng sản phẩm “date cũ”, cao nhất lên đến 1,1 tỷ đồng.

Dòng xe điện Audi A6 e-tron cũng được giảm giá sâu (Ảnh: Thế Anh).

Theo thông tin từ Lexus Việt Nam, từ ngày 8/5, một số dòng xe được thực hiện việc giảm giá như LS 500h giảm 360 triệu, RX 350h giảm cao nhất 190 triệu, NX 350h giảm 150 triệu và LM 500h bản 6 chỗ giảm 320 triệu đồng. Các mẫu xe nằm trong chương trình giảm giá mới của Lexus đều được trang bị động cơ hybrid.

Trước đó, trong tháng 4, BMW Việt Nam cũng đã thực hiện việc giảm giá sâu cho những dòng sản phẩm “date cũ”, cao nhất lên đến 1,1 tỷ đồng.

Các chương trình giảm giá hiện không còn hiếm hoi tại thị trường Việt Nam. Ở phân khúc xe phổ thông nhiều hãng xe đã thực hiện việc ưu đãi về giá bán cho khách hàng trong nhiều tháng liên tiếp.