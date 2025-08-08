Mazda ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8

Đại diện Mazda cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, Mazda ghi nhận doanh số 17.311 xe, tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 7, Mazda bán ra 2.717 xe, trong đó Mazda CX-5 giữ vị thế hàng đầu phân khúc với hơn 1.586 xe bán ra.

Ưu đãi hấp dẫn tương đương 50% lệ phí trước bạ cho xe Mazda SUV thiết kế thế hệ mới (Ảnh: Mazda).

Nhằm tri ân khách hàng và thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ (giá trị cao nhất lên đến 45 triệu đồng), áp dụng tùy theo từng mẫu xe và phiên bản cụ thể. Đây cũng là dịp để khách hàng sở hữu các mẫu SUV Mazda thiết kế thế hệ mới với giá khởi điểm từ 527 triệu đồng.

Mazda CX-5, Mazda CX-30 và Mazda CX-8 là những mẫu xe được nhiều khách hàng tin chọn (Ảnh: Mazda).

Bên cạnh dòng SUV, các mẫu sedan Mazda cũng nhận được ưu đãi trong tháng này, với mức giá từ 403 triệu đồng. Mazda còn áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, cùng hệ thống hơn 110 đại lý và xưởng dịch vụ đạt chuẩn trên toàn quốc, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Tính đến nay, hơn 310.000 xe Mazda đã được bàn giao tại Việt Nam, cho thấy sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng, thiết kế thế hệ mới và khả năng vận hành bền bỉ của thương hiệu.

Với tinh thần “Mazda không chỉ chế tạo xe, mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho khách hàng”, chương trình ưu đãi trong tháng 8 là lời tri ân dành cho những khách hàng đã tin yêu, lựa chọn và đồng hành cùng thương hiệu trên mỗi hành trình.