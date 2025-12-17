Mazda ưu đãi đặc biệt đón Giáng sinh, chào năm mới

Những ưu đãi này nhằm đa dạng lựa chọn và gia tăng giá trị sở hữu cho người dùng trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Theo kết quả kinh doanh tháng 11, Mazda ghi nhận mức tăng trưởng với gần 3.200 xe bán ra. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị thế hàng đầu phân khúc khi đạt doanh số 1.766 xe, tăng so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 11 tháng, mẫu SUV này đạt 14.666 xe, phản ánh nhu cầu mua sắm ô tô tăng mạnh vào cuối năm, đồng thời cho thấy xu hướng người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm cân bằng giữa thiết kế, độ bền và giá trị sử dụng - những yếu tố vốn là thế mạnh của xe Nhật Bản.

Trong tháng 12, sau giai đoạn doanh số tăng mạnh, Mazda áp dụng ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân khách hàng nhân dịp Giáng sinh và năm mới, với giá trị cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi trực tiếp giá bán, khách hàng sở hữu xe tại hệ thống showroom và đại lý Mazda trên toàn quốc còn được nhận nhiều quà tặng giá trị, tùy chọn cá nhân hóa và phụ kiện phong cách. Đồng thời, tạo điểm nhấn phong cách trong năm mới với sắc đỏ độc quyền Soul Red Crystal - biểu tượng thẩm mỹ thương hiệu Mazda.

Mazda CX-8 ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá bán từ 944 triệu đồng. Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu không gian rộng rãi và chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, kết hợp chất liệu nội thất hướng đến trải nghiệm cao cấp. Cấu hình này phù hợp gia đình nhiều thế hệ cũng như nhu cầu di chuyển của cơ quan và doanh nghiệp.

CX-8 SUV 7 chỗ cao cấp ưu đãi đến 50 triệu đồng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-5 - ưu đãi đến 40 triệu đồng, giá bán từ 709 triệu đồng, kèm quà tặng trang bị mới. Khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với hai tùy chọn: Exclusive sang trọng hoặc Sport thể thao. Mẫu xe tiếp tục được đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện ở mức vượt tầm giá, cùng nội thất trau chuốt tạo cảm giác cao cấp.

CX-5 vượt mốc 1.766 xe trong tháng 11, mức cao nhất từ đầu năm (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-3 ưu đãi đến 20 triệu đồng, giá từ 529 triệu đồng, phù hợp khách hàng trẻ ưu tiên sự linh hoạt trong đô thị.

New CX-3 SUV đô thị sang trọng và tinh tế (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-30 giá từ 679 triệu đồng, nổi bật với thiết kế Artful Design thế hệ mới, dành cho người dùng muốn khẳng định phong cách cá nhân trong mùa lễ hội.

CX-30 - điểm nhấn phong cách trong năm mới (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Không chỉ SUV, các mẫu sedan Mazda2 và Mazda3 cũng đang có mức giá cạnh tranh, từ 403 triệu đồng, phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu, chú trọng tính tiết kiệm và cảm giác lái ổn định, nhất là nhóm khách hàng trẻ chuẩn bị cho nhu cầu di chuyển dịp Tết.

Song song với ưu đãi giá, Mazda tiếp tục duy trì chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000km cùng dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nguồn xe sẵn có trên toàn hệ thống giúp khách hàng dễ dàng nhận xe trước Tết, sẵn sàng cho hành trình đoàn viên.

Tháng 12 là thời điểm phù hợp để sở hữu xe Mazda, khi nhu cầu thị trường tăng, ưu đãi ở mức cao nhất năm và nguồn xe sẵn có, đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ du xuân và nâng tầm phong cách sống cho năm mới.