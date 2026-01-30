Mazda nhận đặt hàng mẫu SUV Flagship CX-90 2.5 PHEV cao cấp mới tại Việt Nam

Theo Tập đoàn Mazda, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có doanh số lớn của hãng trên toàn cầu và là thị trường trọng yếu trong khu vực ASEAN.

Từ nền tảng này, Mazda cùng Thaco Auto tiếp tục thúc đẩy triển khai hoạt động kinh doanh, mở ra giai đoạn phát triển mới với định vị thương hiệu Mazda là thương hiệu xe Nhật Bản cao cấp, triển khai kinh doanh sớm các sản phẩm Mazda cao cấp mới ngay từ đầu năm.

Trong đó, Mazda CX-90 2.5 PHEV là mẫu SUV Flagship kết hợp tinh hoa chế tác Nhật Bản và công nghệ Plug-in Hybrid hiện đại, theo xu hướng tương lai, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao.

Xe đang được kinh doanh tại các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu và đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng Việt sau khi giới thiệu, trưng bày tại showroom Mazda Flagship.

Mẫu SUV Flagship CX-90 2.5 PHEV cao cấp mới, giá dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

“Việc ưu tiên kinh doanh sớm CX-90 2.5 PHEV từ đầu năm mới cho thấy vai trò của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển của Mazda ở phân khúc cao cấp.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Mazda tại khu vực ASEAN trang bị động cơ 2.5 PHEV, cho phép vận hành thuần điện trong điều kiện đô thị, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ êm ái khi sử dụng hàng ngày”, đại diện Mazda cho biết.

Mazda CX-90 là mẫu xe đầu tiên của Mazda tại khu vực ASEAN trang bị động cơ 2.5 PHEV (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-90 2.5 PHEV hướng đến nhóm khách hàng cao cấp tìm kiếm lựa chọn khoảng 2,5 tỷ đồng.

Mazda CX-90 2.5 PHEV được trang bị tiện nghi cao cấp, sử dụng động cơ xăng 2.5L công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV), công suất lên đến 323 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, cùng hộp số tự động 8 cấp mới, mang đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, phù hợp xu hướng điện hóa.

Hệ dẫn động mới với động cơ và hộp số đặt dọc, kết hợp hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, giúp xe đạt độ ổn định và cân bằng, nâng cao hiệu suất vận hành và cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp.

Không gian SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp mới (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Xe phát triển trên khung gầm thế hệ mới với tỷ lệ thép cường lực cao, trang bị 8 túi khí. Mẫu SUV này còn sở hữu gói an toàn i-Activsense cao cấp mới, bổ sung các tính năng như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước FCTA, hỗ trợ tránh va chạm khẩn cấp ELK, cảnh báo người lái mất tập trung DM, nâng cao an toàn cho người sử dụng.

Khoang lái mang đến trải nghiệm thư thái và cao cấp (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Nội thất hoàn thiện bằng da Nappa cao cấp, gỗ tự nhiên, các chi tiết kim loại chế tác tinh xảo, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và camera 360 độ.

Xe trang bị tính năng cá nhân hóa người lái thông minh - Mazda Driver Personalization System - tự động nhận diện và điều chỉnh vị trí tối ưu, mang đến trải nghiệm lái thư thái và cao cấp. Xe có tùy chọn sắc đỏ Artisan - biểu tượng thẩm mỹ cao cấp mới của thương hiệu Mazda.

Khách đặt hàng CX-90 2.5 PHEV sẽ được ưu tiên nhận xe sớm, trở thành những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu biểu tượng mới của thương hiệu Mazda, bên cạnh các chính sách ưu đãi trong giai đoạn mở đặt hàng.