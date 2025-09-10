Mazda CX-5 ưu đãi lên đến 40 triệu đồng và thêm quà tặng trang bị mới trong tháng 9

Tiếp nối đà tăng trưởng ổn định, CX-5 ghi nhận doanh số hơn 1.000 xe trong tháng 8. Con số này không chỉ phản ánh sức hút bền vững của mẫu xe, mà còn thể hiện sự tin yêu và lựa chọn của khách hàng đối với một sản phẩm đã được kiểm chứng về chất lượng cùng khả năng đáp ứng linh hoạt cho nhiều nhu cầu sử dụng.

Bước sang tháng 9, Mazda CX-5 gia tăng giá trị cho khách hàng với quà tặng trang bị mới gồm cảm biến áp suất lốp thông minh, cản sau thể thao và baga mui hiện đại, đồng thời áp dụng ưu đãi trực tiếp giá bán lên đến 40 triệu đồng. Các trang bị mới này đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt cho cá nhân và gia đình.

Sau ưu đãi, giá xe từ 709 triệu đồng, mức giá hấp dẫn hàng đầu trong phân khúc hiện nay (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Trong bối cảnh một số đối thủ cắt giảm trang bị, Mazda CX-5 vẫn giữ vững lợi thế cạnh tranh trong phân khúc C-SUV nhờ cấu hình toàn diện và cân bằng. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị mâm đúc 19 inch, đèn trước thông minh, cốp điện, 6 túi khí, gương chống chói tự động, khóa cửa rảnh tay và cảm biến trước, sau.

Không gian nội thất Mazda CX-5 tinh giản hiện đại (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Các phiên bản cao cấp tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với cốp điện rảnh tay, hệ thống âm thanh 10 loa Bose, màn hình HUD, ghế trước tích hợp sưởi và làm mát, hàng ghế sau có sưởi, cùng lẫy chuyển số thể thao mang đến cảm giác lái phấn khích hơn.

Mazda CX-5 đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Một lợi thế khác là việc Mazda CX-5 hiện có sẵn xe trên toàn hệ thống với đa dạng sắc màu và phiên bản, không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn tạo sự chủ động trong kế hoạch sử dụng xe trước mùa cao điểm cuối năm. Ngoài ra, CX-5 còn áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, cùng hệ thống hơn 110 đại lý và xưởng dịch vụ đạt chuẩn trên toàn quốc, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.