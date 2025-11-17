Lynk & Co 08 EM-P - Nơi công nghệ nâng tầm trải nghiệm thoải mái

Trong bối cảnh khách Việt dần ưa chuộng các dòng xe hybrid và quy chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, nhiều thương hiệu đã chú ý hơn đến phân khúc này. Thị trường chứng kiến sự xuất hiện của loạt sản phẩm xăng lai điện với đa dạng chủng loại, bao gồm xe hybrid sạc ngoài (PHEV - plug-in hybrid).

Lynk & Co 08 là sản phẩm nổi bật khi mang hệ động lực EM-P, sở hữu nhiều lợi thế về công nghệ so với mặt bằng chung xe PHEV dưới 1,5 tỷ đồng.

PHEV dung hòa sự yên tĩnh, tiết kiệm của xe điện và linh hoạt, ổn định của xe xăng, hạn chế ảnh hưởng thói quen của người dùng (Ảnh: Lynk & Co).

EM-P - Hiệu năng của điện, tiện dụng của xăng

Hệ động lực EM-P gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp (137 mã lực, 230Nm), 2 mô tơ điện, hộp số DHT 3 cấp và pin NCM dung lượng lớn. Riêng động cơ điện dẫn động bánh xe có công suất 208 mã lực và sức kéo 350Nm, nhỉnh hơn máy xăng 2.0L tăng áp trên một số dòng xe sang đến từ Đức.

Với sự hỗ trợ của hệ thống điện ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, mang lại phản ứng tức thì nhưng vẫn êm ái, không tạo cảm giác giật. Hãng công bố thời gian tăng tốc 0-100km/h của mẫu PHEV là 6,75 giây, nhanh hàng đầu trong phân khúc.

Ngoài ra, pin 39,6kWh lớn ngang ngửa một vài ô tô điện phổ biến cho tầm hoạt động thuần điện lên tới 200km (WLTC). Phối hợp với bình xăng 60 lít, Lynk & Co 08 đủ sức hoàn tất 1.400km và chỉ tiêu thụ 1,38 lít/100km.

Người dùng cần 28 phút để nạp từ 30-80% với mức sạc nhanh DC 85kW, đồng thời có thể biến xe thành máy phát điện với tính năng sạc ngược V2L 3,3kW. Nếu không thể cắm sạc ngoài, chiếc plug-in hybrid sẽ tự sạc bằng hệ thống phanh tái sinh năng lượng lẫn động cơ đốt trong.

Nếu chủ yếu đi lại trong đô thị, chủ xe có thể tiết kiệm được phần lớn chi phí nhiên liệu (Ảnh: Lynk & Co).

Quá trình thay đổi giữa chế độ thuần điện và hybrid diễn ra mượt mà. Ở tốc độ thấp - trung bình, xe mang lại trải nghiệm êm ái. Còn nhấn mạnh ga, mô men xoắn được truyền tới cầu trước ngay lập tức giúp Lynk & Co 08 tăng tốc mượt mà và dễ dàng vượt các phương tiện khác trên đường.

Tuy vậy, Lynk & Co 08 vẫn có những yếu tố phù hợp phục vụ gia đình. Mỗi thao tác đều nhẹ nhàng, trơn tru nhờ hộp số 3 cấp DHT Evo: vừa giảm tiếng ồn từ động cơ xăng, vừa cải thiện khả năng tăng tốc lẫn tiết kiệm nhiên liệu.

ADAS - “Lính hộ vệ” nghe lời chủ nhân

Lynk & Co 08 sở hữu trên dưới 20 tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ bán tự hành theo điều hướng, giám sát trạng thái người lái...

Dàn camera và radar liên tục đọc, nhận diện xe máy, xe tải cho đến vạch kẻ đường. Hệ thống hoạt động chuẩn và tự nhiên không khiến người ngồi giật mình.

Xe có khả năng kiểm soát hành trình thích ứng phản hồi mượt mà trong mỗi pha tăng/giảm tốc, căn chỉnh khoảng cách hợp lý với xe đi trước, trong khi hệ thống giữ và định tâm làn đường điều chỉnh vô lăng dứt khoát và thông minh.

Với người dùng, đó chính là sự an tâm cần có khi sử dụng các tính năng ADAS.

Camera 360 độ có tính năng giả lập hình ảnh gầm xe hiển thị sắc nét và chính xác (Ảnh: Lynk & Co).

Nội thất cao cấp của xe điện thế hệ mới

Nội thất Lynk & Co 08 hướng tới cảm giác của xe điện thế hệ mới, khi hầu hết chức năng tập trung vào màn hình cảm ứng 15,4 inch độ phân giải 2.5K có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sắc nét, phản hồi nhanh và giao diện trực quan. Bảng đồng hồ 12,3 inch hiển thị rõ ràng kể cả trong điều kiện nắng gắt.

Tuy nhiên, màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng khiến người dùng cần nhiều thời gian làm quen hơn, đồng thời chưa thuận tiện ở một số thao tác cơ bản như chỉnh cửa gió điều hòa, đóng/mở cửa sổ trời...

Lynk & Co 08 được trang bị dàn 23 loa Harman Kardon, tổng công suất 1.600W, đủ sức làm thỏa mãn thính giác của phần lớn khách hàng.

Riêng hàng ghế trước được bố trí cặp loa nhỏ trong mỗi tựa đầu, tự động kích hoạt khi có thông báo dẫn đường hoặc trả lời cuộc gọi, đảm bảo độ riêng tư và yên tĩnh cho mọi người trên xe.

Âm thanh “nịnh tai” từ dàn 23 loa Harman Kardon góp phần khiến từng hành trình thêm phần thư thái (Ảnh: Lynk & Co).

Với tầm giá khoảng 1,3 tỷ đồng, Lynk & Co 08 là một lựa chọn khác biệt, phù hợp với những khách hàng đề cao yếu tố công nghệ hiện đại, sự êm ái và tiện nghi cùng trải nghiệm lái mới mẻ.