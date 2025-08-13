Lý do người dùng khó tính “chốt” Lynk & Co 06 ngay lần lái thử đầu tiên

Với những người làm nghề sáng tạo, thẩm mỹ không chỉ là gu, mà còn là tiêu chuẩn lựa chọn. Anh Đình Huy chia sẻ lý do chọn Lynk & Co 06 không đến từ sự ngẫu nhiên, mà bắt đầu từ quá trình quan sát kỹ lưỡng, lái thử chân thực và cảm xúc gắn bó rõ ràng sau mỗi chuyến đi cùng gia đình. Một mẫu SUV cỡ B, nhưng lại mang đến những trải nghiệm vượt trên mong đợi.

Anh Đình Huy đánh giá cao thiết kế, khả năng vận hành của Lynk & Co 06 (Ảnh: Trường Thịnh).

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Điều gì khiến anh quyết định chọn Lynk & Co 06 thay vì những mẫu xe phổ thông khác trong cùng phân khúc?

- Với tôi, việc chọn xe cũng giống như chọn một món đồ nội thất hay một thiết kế không gian - phải thực sự vừa mắt, vừa tay, và nhất là hợp tính cách. Tôi là người làm thiết kế nội thất, nên mắt nhìn có chút khắt khe. Trước khi đến với Lynk & Co 06, tôi đã xem và lái thử rất nhiều mẫu xe trong phân khúc, nhưng vẫn chưa thấy “chốt” được cái nào.

Cho đến khi tôi xem một clip trên YouTube nói về Lynk & Co - một thương hiệu mới nhưng nổi bật với triết lý thiết kế hiện đại, công nghệ tích hợp cao. Tôi đến showroom xem thử, và thực sự ấn tượng với ngoại hình của chiếc 06. Đập vào mắt tôi là cụm đèn định vị Daylight rất ấn tượng.

Đầu đèn kiểu D-Link giống các hãng xe cao cấp, phần pha - cos, được tạo hình như móng vuốt, cảm giác như một con mãnh thú mạnh mẽ nhưng lại rất tinh tế. Lynk & Co 06 nổi bật với nhiều tính năng mà các xe trong phân khúc không có, ví dụ như các tính năng ADAS hỗ trợ người lái, camera 540 độ sắc nét hay đơn giản chỉ là tính năng mở/khóa cửa xe tự động khi người cách xe khoảng 1,5m, tự động lên kính khi phát hiện mưa…

Chiếc xe đã gắn bó với anh Huy như người bạn (Ảnh: NVCC).

Khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy mình “phải có” chiếc xe này?

- Chính là lúc tôi mở cửa bước vào khoang xe và… đóng cửa lại. Âm thanh “cạch” chắc chắn, cảm giác đầm, kín. Nội thất thiết kế chỉn chu, không có chi tiết thừa. Với người làm thiết kế như tôi, đó là điểm chạm đầu tiên rất quan trọng. không có chi tiết nào khiến tôi muốn chỉnh sửa. Tôi nghĩ: “Xe này làm ra là để dành cho mình”.

Về nhà, tôi kể với vợ, hôm sau hai vợ chồng quay lại lái thử. Trong quá trình hai vợ chồng lái thử bất ngờ có xe máy từ đường ngõ băng ra, lúc này tính năng phanh khẩn cấp chủ động (một phần của gói ADAS 17 tính năng) đã hoạt động và xe dừng lại kịp thời. Tình huống đó khiến cả tôi và vợ tôi thực sự bất ngờ với sự an toàn của mẫu xe này. Bước ra khỏi Showroom sau buổi lái thử, vợ tôi quay sang nói: “Chốt được rồi nhỉ!”. Đó là lúc tôi đưa ra quyết định.

Chủ nhân Lynk & Co 06 đánh giá mẫu xe không có điểm gì khiến anh muốn chỉnh sửa (Ảnh: Ngọc Linh).

Từ bất ngờ đến hài lòng thực sự

Sau một thời gian sử dụng, đâu là điểm khiến anh cảm thấy hài lòng nhất ở Lynk & Co 06?

- Có rất nhiều điều khiến tôi hài lòng, nhưng điều bất ngờ nhất là xe tiết kiệm nhiên liệu hơn tôi nghĩ. Với công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, ban đầu tôi tưởng là “ăn xăng”. Nhưng thực tế khi vận hành không hề tốn như tưởng tượng.

Hệ thống treo làm việc rất tốt, đi qua gờ giảm tốc hay đoạn đường xóc không tạo cảm giác lắc mạnh. Những người ngồi hàng ghế sau - trong đó có vợ và con tôi - đều không bị say xe. Khi đi đường trường, nhất là những chặng đường đèo núi, xe giữ cân bằng ổn định, không tạo ra độ lắc nhiều. Tôi và vợ thay nhau lái, vì các công nghệ hỗ trợ khiến cô ấy cũng tự tin hơn rất nhiều, ví dụ như cảnh báo va chạm, giữ làn, camera 540 độ giúp nhìn toàn cảnh, giả lập cả hình ảnh dưới gầm xe.

Anh Đình Huy ấn tượng với Lynk & Co ngay lần đầu lái thử (Ảnh: Ngọc Linh).

Với tầm giá 700-800 triệu đồng, anh thấy Lynk & Co 06 có những điểm gì nổi bật hơn các mẫu xe cùng phân khúc?

- Xe trong tầm giá này có rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu xét về hệ khung gầm, công nghệ an toàn, thì 06 thuộc hàng đầu phân khúc. Giá niêm yết có thể là cao nhất nhì, nhưng đổi lại, những gì tôi nhận được thì “đáng đồng tiền”.

Làm bố của một em bé 4 tuổi nên tôi cũng tìm hiểu thêm những tính năng an toàn cho trẻ nhỏ khi quyết định mua xe. Tôi rất ấn tượng với tính năng cảnh báo khi phát hiện trẻ nhỏ còn trên xe. Theo thông tin tôi tìm hiểu, xe có khả năng nhận diện trường hợp trẻ em bị bỏ quên hoặc di chuyển một mình trong xe để đưa ra cảnh báo phù hợp. Nếu trẻ chạm tay vào lẫy mở cửa trong, xe có thể phát cảnh báo để người lớn kịp thời xử lý. Dù chưa có dịp kiểm nghiệm toàn bộ, tôi thấy đây là những điểm thiết kế khá tinh tế, thể hiện sự quan tâm đến trải nghiệm người dùng và yếu tố an toàn.

Không chỉ là xe mà là cộng đồng

Lynk & Co là một hãng xe nổi bật với nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Anh đã từng tham gia hoạt động nào cùng cộng đồng Lynk & Co?

- Tôi cùng một người bạn trong hội xe Lynk & Co thành lập ra hội Lynk & Co 06 VNRoadtrip. Chúng tôi cũng đã tổ chức hai chuyến roadtrip cùng các anh em dùng Lynk & Co với sự đồng hành của hãng, tôi thấy cộng đồng chủ xe Lynk & Co là một cộng đồng thực sự cởi mở, đoàn kết, không có khoảng cách giữa “chủ xe mới” hay “đã dùng lâu”. Ai có thắc mắc gì, mọi người đều chia sẻ chân thành, hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Từ khi mua Lynk & Co 06, tôi có thêm nhiều người bạn tốt, nhiều anh em cùng chung chí hướng và gắn bó thân tình.

Lynk & Co nổi bật với các hoạt động gắn kết cộng đồng xe (Ảnh: NVCC).

Một điều tôi rất trân trọng là hãng xe luôn cố gắng lắng nghe người dùng. Vì là hãng xe mới gia nhập thị trường, thế nên thời gian đầu, phụ tùng bảo dưỡng thay thế có thể về hơi chậm, tôi hoàn toàn có thể cảm thông khi hãng xe đang phát triển nhanh chóng chuỗi showroom và quản lý vận hành thương hiệu trên khắp cả nước.

Nhưng điều đáng trân trọng là hãng đã cải thiện đáng kể ngay khi nghe thấy trăn trở, lo lắng từ người dùng. Vừa qua, Lynk & Co đã mở kho phụ tùng tại Long Biên, và hãng mời khách hàng đến tham quan, chia sẻ thẳng thắn. Có lần, xe của một thành viên trong cộng đồng bị tai nạn nhẹ, chi phí sửa chữa gần 70 triệu đồng. Xe được hãng hẹn 15 ngày và đúng hẹn là hoàn tất, cho thấy sự chuyên nghiệp và cam kết của hãng.

Ngoài ra, dịch vụ hậu mãi cũng khác biệt, mỗi lần bảo dưỡng tôi đều được mời trà, cà phê, không khí showroom giống như một không gian trưng bày, triển lãm, có tính kết nối hơn là showroom xe truyền thống. Tôi không bị ngợp trong những mẫu xe mà có thể thong thả thưởng trà, trò chuyện về xe và đó là điều tôi ấn tượng về hãng.

Thiết kế nội thất, trang bị công nghệ hiện đại trên Lynk & Co 06 (Ảnh: Ngọc Linh).

Sau khi sở hữu chiếc xe này, anh có thấy thay đổi gì trong phong cách sống không?

- Có chứ. Tôi thấy tôi đi xa nhiều hơn. Cảm hứng khám phá trở lại. Tôi dẫn vợ con đi xuyên Việt, khám phá những vùng đất mới. Vợ tôi trước vốn ngại đi xa, nhưng giờ đi xe 06 thì khỏe khoắn, dễ chịu, phần lớn là nhờ công nghệ hỗ trợ lái. Khi tôi mệt, có thể giao vô lăng cho vợ mà vẫn yên tâm.

Thậm chí khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, mắt tôi bị cận và còn hơi yếu, nhưng nhờ camera ADAS, cảnh báo điểm mù, tôi vẫn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Có cảm giác xe luôn “canh” tôi, cả trong phố đông lẫn đường đèo hiểm trở.

Nếu mô tả Lynk & Co 06 bằng ba từ, anh sẽ chọn gì?

- Khó thật! Nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ nói: Mạnh mẽ - Tiện nghi - Tin cậy. Xe khỏe, máy khỏe, công nghệ đầy đủ, nội thất hiện đại, quan trọng nhất là đáng tin cậy cho cả gia đình. Khi mua xe, tôi không chỉ nghĩ đến bản thân, mà còn là người ngồi sau, người bên cạnh, thậm chí là sự an toàn cho cả những người tham gia giao thông khác cùng di chuyển trên đường, 06 cho tôi sự an tâm ấy.

Chiếc xe đã cùng chủ nhân rong ruổi khắp miền đất nước (Ảnh: Ngọc Linh).

Nếu được gửi lời khuyên tới những người đang cân nhắc mua Lynk & Co 06, anh muốn nói gì?

- Tôi chỉ nói thế này: Hãy thử và cảm nhận. Lynk & Co 06 có những trang bị, công nghệ vượt phân khúc và mang đến trải nghiệm không giống bất kỳ chiếc xe nào trong tầm giá. Nếu bạn cần một chiếc xe để đồng hành cùng gia đình, đi xa, an toàn, cảm xúc, thì đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Nếu đã thử, rất có thể bạn cũng sẽ “chốt” ngay lập tức giống như tôi.