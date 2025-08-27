Lý do khách hàng thích động cơ dầu lựa chọn Hyundai Palisade thay vì xe khung gầm rời

Tháng 8, Hyundai tiếp tục duy trì việc hỗ trợ tới 100%. Theo đó, giá của Palisade còn khoảng 1,293-1,399 tỷ đồng, ngang giá đề xuất của những chiếc xe phân khúc thấp hơn như Ford Everest và Toyota Fortuner. Cả 3 chiếc xe đều sử dụng động cơ chạy dầu Diesel tên tuổi, nhưng trải nghiệm sử dụng có thể có sự khác biệt khá nhiều.

Palisade sử dụng động cơ dầu bền bỉ được nhiều khách hàng yêu thích.

Dành cho giới doanh nhân, hoặc cho gia đình coi trọng sự tiện nghi, Hyundai Palisade 2025 thiết kế với kích thước tổng thể là 4.995 x 1.975 x 1.785mm, dài và rộng hơn hầu hết các xe SUV phân khúc D.

Không gian nội thất trong xe rất rộng, với tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng có sấy, làm mát. Phiên bản 6 chỗ trang bị hai ghế thương gia (captain seat) ở hàng 2, với tính năng làm mát, điều khiển điện đa hướng, sưởi ấm, tiện nghi hơn hẳn những chiếc xe dưới cấp.

Hyundai Palisade sử dụng khung gầm liền khối (Uni Body), đem lại lợi thế cân bằng tốt khi di chuyển trong nhiều điều kiện tốc độ và những địa hình thông thường, giúp người ngồi cảm thấy thoải mái, không bị bồng bềnh. Được sinh ra không phải với mục đích chinh phục những địa hình cực đoan như dốc gồ ghề dựng đứng, cát lầy, nhưng với động cơ dầu SmartStream R2.2 CRDi, hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC trên các bản cao cấp, Hyundai Palisade vẫn có thể thoải mái đáp ứng.

Palisade cho cảm giác lái đầm chắc, êm ái - phù hợp với kiểu di chuyển thường nhật tại Việt Nam.

Những chiếc xe sử dụng khung gầm rời (body-on-frame), gầm cao sẽ phù hợp hơn với khả năng offroad trên những địa hình cực đoan như dốc dựng đứng, sình lầy, cát ngập. Tuy nhiên, khung gầm rời có thể sẽ đánh đổi sự êm ái, cân bằng như xe Unibody trên đường đô thị.

Trên thị trường hiện nay, xe phân khúc D, E thường là xe cao cấp và đầy đủ hệ thống trợ lái ADAS. Tuy nhiên, khác biệt về trải nghiệm dùng đối với xe khung gầm liền khối và khung gầm rời sẽ phù hợp tùy theo nhu cầu đi phố, phục vụ cho gia đình nhiều hơn hay leo đèo, lội suối nhiều hơn.