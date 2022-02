Loạt ô tô trong phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam, giá trên dưới 1 tỷ đồng

Hyundai Santa Fe 2022 (từ 1.030-1.340 tỷ đồng)

Tổng thể ngoại thất, mẫu xe Santa Fe 2022 có kích thước lớn hơn so với thế hệ trước, xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm) và khoảng sáng gầm là 185 mm.

Mẫu xe Hyundai Santa Fe mới mang kiểu dáng mạnh mẽ hơn (Ảnh: Trung Nam).

Ở thế hệ mới, mẫu xe sở hữu form dáng cơ bắp hơn với tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn, được mở rộng sang cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED cho cường độ chiếu sáng cao. Điểm nhấn phần đầu là dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ T cách điệu mang lại sự nổi bật cùng với cái nhìn sang trọng, lịch lãm.

Trong khi thân xe sở hữu nhiều đường gân dập nổi, đi cùng bộ mâm được tinh chỉnh lại với hình ngôi sao 5 cánh, phần vòm bánh lồi ra rõ rệt, kích thước 18-19 inch tùy chọn, khiến chiếc xe trông mạnh mẽ hơn. Đuôi xe gây ấn tượng với dài đèn LED chạy ngang, một xu hướng thiết kế mới trên các mẫu xe hiện đại ngày nay.

Khoang nội thất Hyundai Santa Fe 2022 được thiết kế sang trọng, chính giữa là màn hình cảm ứng được nâng cấp kích thước lên tới 10,25 inch, hỗ trợ kết nối đa năng, cùng với bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Một số thay đổi trong ca-bin xe so với thế hệ tiền nhiệm như cụm chuyển số bằng nút bấm điện tử, dàn âm thanh được trang bị lên tới 10 loa Harman. Ngoài ra, mẫu xe còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Trái tim của chiếc xe là khối động cơ xăng Smartstream Theta III, dung tích 2.5L, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm. Bên cạnh đó, người dùng còn có lựa chọn cỗ máy dầu 2.2L, cho sức mạnh 202 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm.

Tính năng an toàn trên xe như hệ thống giữ làn đường, hệ thống giám sát và cảnh báo điểm mù, phòng tránh va chạm người đi bộ hay hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Hiện tại, mẫu xe Hyundai Santa Fe 2022 tại Việt Nam đang trong tình trạng khan hiếm hàng, dẫn đến nhiều đại lý Hyundai đang chào bán mẫu xe này với mức giá cao hơn so với giá niêm yết lên đến vài chục triệu đồng.

Ford Everest (từ 1.112-1.412 triệu đồng)

Ford Everest mới được tinh chỉnh lại một số chi tiết ngoại thất so với bản tiền nhiệm.

So với các đối thủ, mẫu xe Everest có hình dáng hầm hố, cơ bắp hơn do sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.892 x 1.860 x 1.873 (mm). Hiện tại, mẫu SUV này đang được nhận một vài ưu đãi giảm giá, tặng gói phụ kiện tại một số đại lý.

Thay đổi dễ nhận biết phần đầu xe là lưới tản nhiệt đã được thiết kế lại dạng mắt xích kim loại sáng bóng so với dạng thanh ngang như trên thế hệ cũ, mang lại chiếc xe cái nhìn mạnh mẽ hơn. Hai bên mặt ca-lăng là cụm đèn pha Halogen Projector hoặc LED, phía dưới là dải đèn định vị ban ngày hình chữ L cách điệu tạo điểm nhấn, trong khi đèn sương mù được đặt phía trên cản trước.

Thân xe sở hữu bộ mâm 6 chấu kép mạnh mẽ, kích thước 17 hoặc 20 inch tùy phiên bản. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện, kèm chức năng sấy khô, tích hợp đèn báo rẽ. Phía đuôi xe nổi bật với dòng chữ Everest khắc chìm trên thanh crom cỡ lớn kéo ngang đuôi xe nối cụm đèn hậu LED được tạo hình chữ C.

Không gian nội thất Ford Everest.

Không gian nội thất Ford Everest được đánh giá là khá rộng rãi, mang thiết kế đối xứng. Chính giữa bảng taplo là màn hình cảm ứng 8 inch, hai bên là cửa gió điều hòa, bên dưới là bảng điều khiển các chức năng trên xe như dàn máy lạnh 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí 8-10 loa cùng với chức năng điều khiển giọng nói Sync 3.

Bên cạnh đó, trên phiên bản cao cấp, hàng ghế phía trước bọc nỉ hoặc da kèm chức năng chỉnh điện 6 hướng, không gian phía sau được trang bị bệ tỳ tay, cửa gió điều hòa và khu vực để chân khá thoải mái.

Người dùng có 2 tùy chọn động cơ trên mẫu xe Everest mới bao gồm cỗ máy dầu Bi-Turbo, 2.0L, sản sinh công suất 178 mã lực và phiên bản Diesel Single Turbo cho sức mạnh 210 mã lực cùng mô-men xoắn 500 Nm.

Trang bị an toàn trên mẫu SUV Everest không hề thua kém các đối thủ bao gồm 7 túi khí khoang nội thất, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay cảnh báo điểm mù, chệch làn đường.

Mặt khác, mẫu SUV Ford Everest thế hệ mới 2022, dự kiến sẽ ra mắt thị trường thế giới vào ngày 1/3 tới đây với thay đổi về hệ thống khung gầm, cũng như nâng cấp bổ sung nhiều công nghệ hiện đại trên xe.

Kia Sorento (từ 999-1.289 tỷ đồng)

Trong năm 2021, Kia Sorento bán được 4.753 xe, xếp vị trí thứ 4 sau các đối thủ Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner và Ford Everest, mức giá của mẫu xe này dao động từ 999-1.289 tỷ đồng, được Thaco phân phối với 9 phiên bản tại thị trường Việt Nam.

Ngoại thất xe Kia Sorento đã có sự thay đổi lớn.

Thế hệ thứ 4 của dòng xe Kia Sorento đã thay đổi lớn về ngoại hình, giúp tăng sự cạnh tranh với các đối thủ. Phía trước phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình mũi hổ cỡ lớn đặc trưng trên các mẫu xe của Kia, hai bên đầu xe là cụm đèn chiếu sáng 3 bóng LED dạng chữ C nối nhau được thiết kế khá đẹp mắt, phía dưới là cụm đèn định vị ban ngày.

Thân xe được tạo hình dứt khoát với các đường dập nổi, đặt lên bộ mâm 5 chấu dạng phay, kích thước 18 inch, cùng với cụm đèn hậu công nghệ LED thiết kế theo phương thẳng đứng, tạo điểm nhấn phía sau là cặp ống xả kép mạ crom, vuông vắn mang lại dáng vẻ hầm hố, thể thao.

Nội thất Kia Sorento mang sự sang trọng cho người dùng với nhiều công nghệ hiện đại.

So với thế hệ cũ, Kia Sorento được nâng cấp nhiều công nghệ hiện đại trong khoang nội thất như vô lăng 3 chấu, có chế độ sưởi, hệ thống đèn nền Mood Light 7 màu tiêu chuẩn, cùng hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, kèm tính năng làm nóng/lạnh thông minh.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ đa kết nối, dàn âm thanh 12 loa Bose, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập giúp mang lại những phút giây thư giãn cho hành khách khi di chuyển đường dài.

Đặc biệt, tính năng khởi động từ xa qua khóa thông minh, có thể bật hệ thống điều hòa trước khi tài xế vào xe mang lại tiện lợi trong những ngày nắng nóng, cùng với đó chủ nhân có thể quan sát 360 độ xung quanh chiếc xe từ xa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh.

Dòng xe SUV mới của hãng Kia có hai tùy chọn động cơ bao gồm cỗ máy dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 nm đi kèm hộp số tự động (AT) 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (AWD).

Khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ xăng 2.5L, cho sức mạnh 177 mã lực và mô-men xoắn 232 nm kết hợp hộp số AT 6 cấp cùng hệ dẫn động AWD.

Một vài tính năng an toàn trên xe như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe trước/sau. Kia Sorento mới có 4 chế độ lái là Comfort, Eco, Sport và Smart.

Toyota Fortuner (từ 995-1.244 triệu đồng)

Toyota Fortuner là một trong những mẫu xe có sức hút trong dòng xe SUV hạng D tại thị trường Việt Nam. Tháng 10/2021 thương hiệu Nhật Bản tiếp tục nâng cấp, mang đến cho người dùng Việt Nam hai phiên bản mới của mẫu xe này với mức giá dao động từ 995-1.244 triệu đồng.

Toyota Fortuner mới mang thiết kế khỏe khoắn mạnh mẽ hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Thế hệ mới, mẫu xe Fortuner thay đổi khá nhiều về ngoại hình với lưới tản nhiệt hình sóng lượn mở rộng hơn. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED kèm tính năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu tự động. Hốc hút gió trên cản trước tích hợp đèn sương mù, cùng với đèn chờ dẫn đường được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Ở lần nâng cấp này, hai bản nhập khẩu được bổ sung một số trang bị như đèn sương mù phía đuôi xe, điều hòa tự động 2 vùng độc lập hay bộ mâm kích thước 17-19 inch.

Toyota Fortuner mới được trang bị đề nổ điện tử bằng nút nhấn (Ảnh: Toyota An Thành).

Trong khi, không gian nội thất mang vẻ sang trọng và thoáng đãng hơn. Vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp nhiều nút ấn trợ năng và lẫy chuyển số phía sau, chỉ có trên phiên bản số tự động, đi cùng hệ thống ghế ngồi thể thao, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng.

Hệ thống giải trí trên xe như màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, đầu DVD, cùng dàn âm thanh 6 loa cao cấp.

Bên cạnh đó, tính năng an toàn tiêu chuẩn trên xe như hệ thống phanh ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Trên phiên bản cao cấp còn được bổ sung thêm hệ thống cảnh báo chệch làn đường, tiền va chạm hay điều khiển hành trình chủ động.

Toyota Fortuner mới được trang bị 3 phiên bản động cơ bao gồm 2 cỗ máy dầu sản sinh công suất 147 và 201 mã lực, và khối động cơ xăng dung tích 2.7L cho mô-men xoắn lên đến 245 Nm.

Mazda CX-8 (từ 999-1.259 tỷ đồng)

Mẫu xe SUV Mazda CX-8 sở hữu thiết kế trẻ trung, mang dáng dấp của người em CX-5 với lưới nhiệt hình lục giác có các thanh ngang mạ crom tạo sự nổi bật. Phía hai bên đầu xe là hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Trong khi, thân xe được tô điểm bằng những đường gân dập nổi khá bệ vệ, gương chiếu hậu gập chỉnh điện cùng với bộ mâm 10 chấu đơn, kích thước 19 inch.

Ngoại thất Mazda CX-8.

Đuôi xe gây ấn tượng với cặp đèn hậu led kéo dài sang cả hai bên hông đi kèm dải crom sáng chạy vắt ngang đuôi xe, mang nhiều nét kế thừa từ đàn anh CX-9.

Khoang nội thất thiết kế tương tự như đàn em CX-5, ngoại trừ trục cơ sở được kéo dài để trang bị thêm hàng ghế thứ ba. Vô lăng bọc da, với những đường viền mạ crom, cùng nhiều nút ấn trợ năng cho tài xế. Hệ thống ghế ngồi cao cấp với ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm chức năng sưởi, hàng ghế thứ 3 có thể gập lại nhằm tăng diện tích khoang chứa hàng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch dựng đứng trên bảng taplo cùng với hệ thống Mazda Connect, một vài tiện nghi khác trên xe như hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, dàn âm thanh 10 loa cao cấp…

Nội thất Mazda CX-8.

Mazda CX-8 sở hữu khối động cơ xăng, dung tích 2.5 L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Tính năng an toàn trên xe bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn đường, phanh thông minh hay nhận diện người đi bộ.

Mitsubishi Pajero Sport (từ 1.110 - 1.345 triệu đồng)

Mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport là mẫu xe thuộc phân khúc trên nhưng lại khá yếu thế so với các đối thủ. Vì thế, nhà sản xuất Nhật Bản đã nâng cấp mẫu xe với nhiều cải tiến cả về ngoại hình lẫn nội thất. Xe đang được bán tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 AT.

Mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport thường xuyên được các đại lý đưa ra ưu đãi nhằm kích cầu nhưng vẫn khá trầm lắng so với các đối thủ (Ảnh: Mitsubishi ĐN).

Ở phiên bản mới, Mitsubishi đã nâng cấp ngoại hình cho mẫu Pajero Sport như cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh gọn gàng hơn sử dụng bóng Projector - LED, đi kèm bộ đèn định vị ban ngày kéo dài sang hai bên. Phía dưới được trang bị thêm hệ thống đèn 3 tầng gồm đèn sương mù, xi-nhan và đèn mở góc lái tự động.

Trong khi, lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, tạo thành bởi ba thanh ngang mạ crom sáng (trên bản cao cấp), chính giữa là logo của hãng Mitsubishi. Giống với thế hệ tiền nhiệm, thân xe không có nhiều thay đổi với những đường gân dập nổi lớn mang lại khí động học cao, cùng với bộ mâm tinh chỉnh lại gồm 6 chấu mạ crom sáng, kích thước 18 inch.

Không gian nội thất cũng có nhiều đổi mới như màn hình điện tử hiển thị tốc độ với 3 lựa chọn giao diện. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút trợ năng người lái. Tương tự như một vài đối thủ, xe được trang bị phanh tay điện tử, điều đặc biệt là khi tài xế di chuyển cần số về P, chiếc xe sẽ tự động kích hoạt phanh, đảm bảo an toàn cao.

Không gian nội thất mẫu xe cũng được nâng cấp thêm nhiều công nghệ nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.

Bên cạnh đó, một vài tiện nghi trên xe hiện đại hơn như hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, được nâng cấp với công nghệ lọc không khí Nano, màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ đa kết nối. Ngoài ra, mẫu xe còn được cửa sổ trời hay gương chống chói tự động.

Trang bị an toàn trên xe như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo hay hệ thống tăng tốc ngoài ý muốn…

Cả hai phiên bản mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới sở hữu động cơ dầu Turbo 2,4 lít, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn 430Nm, thấp hơn đối thủ Toyota Fortuner. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ truyền động 2 cầu trên bản 4x4 AT.

Hiện tại, một số đại lý đang có chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport mới. Tuy nhiên, với mức giá cao hơn đối thủ và cả 2 phiên bản của mẫu xe này cùng dùng chung một động cơ, sẽ khiến cho không ít người dùng cân nhắc trước khi lựa chọn.