Loại chăn đặc biệt để chữa cháy xe điện được lính cứu hỏa Mỹ sử dụng

Xử lý đám cháy xe điện không giống chữa cháy thông thường. Việc dập lửa khó hơn nhiều so với dập đám cháy xe động cơ đốt trong truyền thống, cần lượng nước rất lớn, hoặc trong một số trường hợp, phải nhúng chìm toàn bộ xe vào bể nước lớn.

Đầu tuần này, đội cứu hỏa ở Granite Falls, Washington (Mỹ), đã phải đối mặt với thử thách này, nhưng có sự thay đổi. Họ đã sử dụng chăn chữa cháy được thiết kế đặc biệt cho các đám cháy xe điện.

Theo Sở cứu hỏa và cứu hộ khu vực Snohomish, một chiếc xe điện đã bốc cháy khi đang chạy trên đường SR-92 vào sáng sớm 17/3. Trên tất cả xe của đội đều có một chiếc chăn chữa cháy xe điện đặc biệt để dùng cho các tình huống như thế này. Lính cứu hỏa sẽ phủ chăn lên xe và dội nước vào pin.

Chiếc chăn đặc biệt được phủ lên trên xe và buộc kín lại để dập lửa (Ảnh: GFPD).

Đám cháy xe điện thường tạo ra lượng nhiệt rất lớn, và không giống như xe chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống, lửa cháy không cần oxy. Đã có rất nhiều trường hợp xe điện bốc cháy trở lại sau nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần kể từ vụ cháy ban đầu. Để giảm thiểu rủi ro, lực lượng cứu hỏa phải đi theo ô tô tải vận chuyển chiếc xe điện này đến bãi tập kết.

Hiện tại, hãng và loại xe điện chính xác liên quan đến sự cố trên vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sở cứu hỏa Granite Falls Fire khẳng định rằng vụ cháy không phải do va chạm.

Mặc dù cháy xe điện thường gây chú ý trên báo đài, nhưng thực tế không phải có nhiều vụ cháy xe điện hơn xe xăng.

Theo dữ liệu từ Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cứ 100.000 xe điện được bán ra tại Mỹ thì có khoảng 25 vụ cháy. Nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng nếu so với 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe chạy bằng xăng thì tỷ lệ xe điện bị cháy vẫn thấp hơn so với xe xăng truyền thống.