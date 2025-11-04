Lexus: Mở lối cảm xúc trong không gian sang trọng, tinh tế

Tối ngày 25/10, tại Gem Center (TPHCM), Lexus Việt Nam lần đầu đồng hành cùng Musique de Salon, chương trình âm nhạc bán cổ điển, để thực hiện đêm nhạc “Nghe hương mùa thu”. Đêm nhạc phản ánh triết lý mà Lexus đang theo đuổi: Mở rộng khái niệm hạng sang, từ trải nghiệm cầm lái đến trải nghiệm cảm xúc.

Định nghĩa lại sự sang trọng

Với thông điệp “Sense Your Soul” (Chạm đến cảm xúc), Lexus đưa thượng khách vào hành trình đánh thức các giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng, hương thơm và nghệ thuật hòa quyện thành một không gian giàu cảm xúc.

Hành trình khởi đầu từ khán phòng phủ ánh sáng vàng nhẹ tái hiện khoảng trời thu yên bình, mùi hương dịu của gỗ, tiếng nhạc du dương và sự tĩnh lặng đủ để người ta lắng nghe chính mình và kết giao với những con người đồng điệu.

Khu vực trưng bày xe Lexus trở thành một điểm nhấn, khi chiếc RX 350h Premium được đặt trong không gian thu trầm ấm, phản chiếu ánh đèn vàng và hòa cùng âm thanh. Những đường cong thân xe mềm mại, sắc sơn trắng ánh kim gợi nhắc về ngôn ngữ thiết kế hình con suốt tôn vinh sự tối giản nhưng đầy chiều sâu, mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại.

Lexus RX 350h Premium xuất hiện trong không gian thu trầm ấm tại đêm nhạc “Nghe hương mùa thu” (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Tại khu vực VIP Lounge, ký ức mùa thu nhẹ nhàng được gợi lại qua loạt tranh sơn dầu “Bóng nước - Bóng mùa thu” của họa sĩ Trần Thảo Hiền.

Hòa trong không gian ấy là mùi hương gợi mở những ký ức dịu dàng của mùa thu, cùng vị vang lắng đọng từ chuyên gia thử rượu Huy Nguyễn.

Ký ức mùa thu nhẹ nhàng được gợi mở qua loạt tranh sơn dầu, những ly rượu vang trầm ấm hay mùi hương độc bản dành tặng mỗi vị khách ghé thăm (Ảnh Lexus Việt Nam).

Lexus và Musique de Salon gửi tặng đến từng thượng khách món quà lấy cảm hứng từ giai điệu và sắc màu mùa thu. Với cảm quan nghệ sĩ, sự nhạy bén trong sáng tạo, nhạc sĩ Đức Trí đã tạo nên hương thơm độc bản.

Nhạc sĩ Đức Trí, chuyên gia rượu vang Huy Nguyễn và họa sĩ Trần Thảo Hiền đều là những nghệ nhân trong từng lĩnh vực của riêng họ. Họ dành trọn kỹ năng, đam mê và thời gian để hoàn thiện từng chi tiết đến mức tinh tế nhất, bởi thế mà mỗi tác phẩm đều ẩn chứa tinh thần cống hiến của mỗi nghệ sĩ.

Món quà nhẹ nhàng mà Lexus và nhạc sĩ Đức Trí gửi tặng những vị khách tại VIP Lounge (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Sự tương đồng ấy có thể nhìn thấy ở Lexus. Các nghệ nhân takumi của Lexus đã tận hiến cuộc đời mình để đạt được sự hoàn hảo trong từng kỹ năng riêng biệt, dùng những giác quan đã trải qua luyện tập cao độ để tinh chỉnh và hoàn thiện tới chi tiết cuối cùng.

Khi những giá trị đồng điệu gặp nhau

Lấy hình ảnh biểu tượng chiếc lá bạch quả (Ginkgo), loài cây tượng trưng cho vẻ đẹp trường tồn và tinh thần kiên cường của mùa thu Nhật Bản, đêm nhạc mở ra hành trình gợi cảm xúc để người nghe chạm đến những rung động sâu bên trong tâm hồn.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Đức Trí, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: Mỹ Linh, Mỹ Anh, Văn Mai Hương, Anh Tú, Lân Nhã, Hà An Huy, mang đến một hành trình âm nhạc xuyên suốt từ cổ điển đến hiện đại, từ sâu lắng đến rực rỡ.

Phần mở màn là những liên khúc mùa thu gồm trích đoạn trong các bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, là lời dẫn nhập nhẹ nhàng với giai điệu quen thuộc nhưng được làm mới bằng hơi thở đương đại.

Âm nhạc gợi liên tưởng đến cách Lexus luôn giữ tinh thần truyền thống Nhật Bản trong từng chi tiết, nhưng không ngừng đổi mới công nghệ để mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc.

Giọng hát của Mỹ Linh và Mỹ Anh vang lên như một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Trong Hương ngọc lan, cả hai hòa quyện trong bản phối vừa quen vừa lạ, mang lại cảm giác tinh tế và đầy sức sống.

Từng ca khúc dẫn dắt khán giả bước qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của ngày thu (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Anh Tú mang đến Chuyến tàu hoàng hôn lãng mạn và tự sự; Lân Nhã với Sông thu êm khẽ giữ lại những rung động cuối cùng của mùa; trong khi Hà An Huy làm mới Phố xa bằng phần trình diễn tiếng Nhật gợi nhắc tinh thần “Japan-inspired luxury” mà Lexus gìn giữ suốt hơn ba thập kỷ. Và khi Văn Mai Hương khép lại đêm diễn bằng Autumn Leaves, cả không gian như chìm trong sắc vàng ấm, để lại cảm giác nhẹ như làn gió.

Đêm nhạc Nghe hương ngày thu giống một bản hòa ca của cảm xúc, đưa Lexus trở thành một phần của nghệ thuật.

Lexus luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm phong phú và khác biệt, nơi những giá trị tinh thần luôn được đề cao (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Những năm gần đây, Lexus đang tái định nghĩa sang trọng bằng giá trị cảm xúc mà mỗi người trải nghiệm. Trong từng chuyển động của chiếc xe, trong từng khoảnh khắc của đêm nhạc, Lexus đều muốn khách hàng cảm nhận rằng: Sang trọng không nằm ở những gì con người sở hữu, mà ở cách con người cảm nhận.

“Lexus không chỉ tạo ra phương tiện di chuyển, mà tạo ra những khoảnh khắc kết nối giữa con người và cảm xúc. Nếu như 'luxury' (sang trọng) của thế kỷ trước là sự độc quyền và quyền lực, thì với Lexus, 'luxury' của hôm nay là sự đồng điệu và cảm xúc”, anh Nguyễn Đăng Việt, khách tham dự chương trình, cho hay.