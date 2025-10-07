Leopard Booster: Giải pháp đột phá làm sạch buồng đốt, tối ưu hiệu suất xe máy

Một trong những nguyên nhân khiến động cơ xe máy nhanh xuống cấp là cặn bẩn tích tụ trong buồng đốt, kim phun và van nạp, làm giảm hiệu suất và tuổi thọ máy.

Nhằm giải quyết vấn đề này, Công ty cổ phần Hóa dầu Chính Long đã nghiên cứu và giới thiệu ra thị trường sản phẩm Leopard Booster - dung dịch bảo vệ buồng đốt, giúp làm sạch, bảo vệ và nâng cao hiệu suất vận hành cho xe máy.

Sản phẩm “Made in Vietnam”

Leopard Booster được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cao cấp nhập khẩu từ Innospec - tập đoàn hóa chất hàng đầu Anh. Khác biệt với nhiều sản phẩm nhập khẩu vốn chiếm ưu thế trên thị trường, Leopard Booster là sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất, phù hợp hơn với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Leopard Booster có khả năng làm sạch hệ thống nhiên liệu (loại bỏ cặn bẩn trong buồng đốt, kim phun và van nạp, đồng thời ngăn ngừa hình thành mảng bám mới); tăng hiệu suất vận hành (theo nghiên cứu có thể giúp tăng thêm 1,6 RON cho xăng A95).

Leopard Booster cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, góp phần bảo vệ môi trường. Dung dịch cũng giúp bảo vệ động cơ toàn diện, chống ăn mòn kim loại và tương thích với vật liệu trong hệ thống nhiên liệu.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần đổ trực tiếp Leopard Booster vào bình xăng khi gần cạn, sau đó đổ đầy xăng và vận hành xe như bình thường. 1 chai dùng cho bình xăng dung tích 5 lít, nên sử dụng sau mỗi 1.000km để đạt hiệu quả tối ưu.

Với sự kết hợp giữa công nghệ quốc tế từ Innospec và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam, Leopard Booster đặt mục tiêu trở thành sản phẩm chăm sóc xe máy số 1 trong thời gian tới.

Đại diện Công ty cổ phần Hóa dầu Chính Long, ông Lê Ngọc Khoa - chủ tịch công ty - cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một giải pháp toàn diện, vừa giúp tiết kiệm chi phí vận hành, vừa bảo vệ động cơ, lại vừa thân thiện với môi trường. Leopard Booster chính là minh chứng cho nỗ lực đó”.

