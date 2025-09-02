Lạc Hồng 900 LX: Bước tiến của công nghiệp Việt trên thị trường quốc tế

“Lạc Hồng 900 LX là dấu ấn nổi bật của công nghệ sản xuất ô tô Việt Nam. Mẫu xe này cho thấy thương hiệu Việt không hề thua kém các hãng đã sản xuất xe sang”, anh Bùi Việt Hùng (Hà Nội), một du khách có mặt tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chia sẻ.

Đông đảo khách hàng đã có mặt tại gian hàng Vingroup ở triển lãm 80 năm thành tựu đất nước và chiêm ngưỡng Lạc Hồng 900 LX (Ảnh: VinFast).

Anh Hùng càng thêm ấn tượng khi biết những chiếc Lạc Hồng 900 LX sẽ được sử dụng để đưa đón nguyên thủ quốc tế nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thay vì những chiếc xe sang thương hiệu nước ngoài.

Ông Vũ Hoàng Nam (Hà Nội) cho rằng Lạc Hồng 900 LX rất xứng đáng để phục vụ các yếu nhân như nguyên thủ quốc tế (Ảnh: VinFast).

Ông Vũ Hoàng Nam (Hà Nội) thích thú với logo cách điệu từ cánh chim Lạc và được mạ vàng. Ngồi thử vào hàng ghế sau, ông Nam cho biết không gian trong xe rộng rãi, có thể duỗi thẳng chân. Nhờ đó, Lạc Hồng 900 LX phù hợp để phục vụ các yếu nhân.

Đồng quan điểm, anh Lê Quang Hưng, một lái xe chuyên nghiệp tại Hà Nội chuyên sử dụng chiếc Mercedes-Benz S-Class đưa đón lãnh đạo nhận xét, vị trí ngồi lái trên Lạc Hồng 900 LX thoải mái, các phím bấm dễ sử dụng, dễ điều khiển, tầm quan sát của xe rộng thoáng.

Anh Quang Hưng đánh giá, vách ngăn trên Lạc Hồng 900 LX tạo nên sự khác biệt lớn so với nhiều mẫu xe khác.

Được trải nghiệm mẫu xe cao cấp nhất từ thương hiệu Việt, nhiều người dùng cũng tỏ ra thích thú và mong muốn sở hữu. Chủ nhân một chiếc VinFast VF 9, anh Nguyễn Đăng Hùng (Hà Nội) cho biết mẫu xe này sẽ rất phù hợp nếu sử dụng khi đi đường dài. “Dù được nâng cấp nhiều so với VF 9, xe vẫn có tầm hoạt động tới gần 600km, tương đương chiếc xe tôi đang sử dụng. Tôi mong VinFast sẽ sản xuất thương mại để tôi có thể mua”, anh chia sẻ.

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX ở khu vực Sân Tây của triển lãm (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh phiên bản Tiêu chuẩn, phiên bản Chống đạn với nguyên trạng vết tích những thử nghiệm an toàn cũng lần đầu xuất hiện trước công chúng tại khu vực Sân Tây ở triển lãm. Những hình ảnh cho thấy xe đã bị bắn 440 viên đạn khác nhau vào nhiều vị trí trên xe như 2 bên cánh cửa, phần kính, bánh xe hay đuôi xe, chịu tác động từ nhiều lần nổ mìn. Theo công bố của hãng, mẫu xe này đạt tiêu chuẩn chống đạn VPAM VR7 của châu Âu, tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ.

Đi từ TP Huế tới Hà Nội để tham gia triển lãm, anh Hồ Viết Hải cho biết, bản thân anh rất bất ngờ khi Việt Nam có thể sản xuất được một sản phẩm cao cấp như Lạc Hồng 900 LX, đạt những tiêu chuẩn khắt khe nhất trên toàn cầu. Vị khách hàng khẳng định dấu ấn này cho thấy trí tuệ, năng lực của người Việt đã đạt tới trình độ không hề thua kém những nước phát triển trên thế giới.

Cựu quân nhân Nguyễn Thanh Quân (Hà Nội) đánh giá cao khi thương hiệu Việt có thể sản xuất ra mẫu xe như Lạc Hồng 900 LX (Ảnh: VinFast).

Cùng cảm nhận rõ điều này là ông Nguyễn Thanh Quân, một cựu quân nhân đang sinh sống tại Hà Nội. “VinFast dù đi sau nhưng đã tiếp thu tinh hoa trên thế giới để sản xuất nên chiếc xe chống đạn này. Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy mẫu xe này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng tương đương với nhiều dòng xe đang được sử dụng trên thế giới”, ông nhận định.

Nhiều khách tham quan có mặt tại triển lãm cũng đã bày tỏ sự ấn tượng về VinFast. Đối với chị Đinh Anh Thu đến từ Bắc Ninh, tên gọi Lạc Hồng gợi lên hình ảnh một sản phẩm kết hợp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Du khách có cơ hội tìm hiểu trọn vẹn hệ sinh thái xanh của Vingroup tại triển lãm (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh Lạc Hồng 900 LX, khách tham quan triển lãm có thể tìm hiểu về hệ sinh thái xanh toàn diện của Vingroup: từ những mẫu ô tô, xe máy điện đủ phân khúc cho đến hạ tầng trạm sạc của V-Green, những dự án năng lượng xanh của VinEnergo… Cùng đó là loạt robot hình người 100% “make in Vietnam” đến từ các thương hiệu VinMotion và VinRobotics.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sẽ tiếp tục mở cửa tự do đón du khách tới hết ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.