Kia ưu đãi đầu năm đến 90 triệu đồng cùng tùy chọn cá nhân hóa đẳng cấp

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của Kia tại thị trường Việt Nam với nhiều cột mốc ấn tượng và tổng doanh số lũy kế vượt mốc 400.000 xe, được nhiều khách hàng yêu mến và tin chọn nhờ thiết kế thế hệ sản phẩm mới ấn tượng, công nghệ tiện nghi hiện đại và đa dạng tùy chọn cho khách hàng.

Không ngừng khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu năng động nhất thị trường, Kia đã liên tiếp giới thiệu các mẫu xe mới với mức giá dễ tiếp cận.

Đặc biệt, thương hiệu còn đón đầu xu hướng khi phát triển các tùy chọn cá nhân hóa chính hãng cao cấp, được thiết kế đồng điệu với nhu cầu thực tế của khách hàng, tạo nên dấu ấn sáng tạo khác biệt và tôn vinh phong cách, cá tính riêng của từng chủ sở hữu. Chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Kia phát triển các tùy chọn cá nhân hóa đồng điệu với nhu cầu thực tế của khách hàng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong tháng 1/2026, nhằm mang đến cho khách hàng yêu mến thương hiệu Kia cơ hội sở hữu xe, Kia triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt chào năm mới lên đến 90 triệu đồng, đồng thời khách hàng khi đến các showroom sẽ được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Trong đó, New Carnival Hybrid mẫu SUV cao cấp cỡ lớn được khách hàng yêu thích và đón đầu xu hướng di chuyển xanh cùng tùy chọn cá nhân hóa chính hãng, cao cấp được ưu đãi lên đến 80 triệu đồng.

New Carnival ưu đãi lên đến 80 triệu đồng trong tháng 1/2026 (Ảnh: Kia Việt Nam).

Mẫu xe này có thêm phiên bản Hybrid Premium mới với tùy chọn hàng ghế 2 VIP và cá nhân hóa với các màu nội thất mới với giá bán sau ưu đãi chỉ từ 1,539 tỷ đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sở hữu xe 7 chỗ cỡ lớn cao cấp với công nghệ xanh Hybrid thân thiện môi trường trong dịp năm mới 2026.

New Sorento sở hữu đa dạng tùy chọn trong phân khúc D-SUV (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Sorento mẫu SUV 7 chỗ duy trì sức hút nhờ thiết kế thế hệ mới bề thế, sang trọng với các tùy chọn đa dạng bậc nhất phân khúc. Người dùng có thể lựa chọn giữa động cơ xăng, diesel và kết hợp tùy chọn hệ dẫn động FWD, AWD, đồng thời cá nhân hóa màu nội thất theo phong cách riêng, yếu tố đang trở thành xu hướng trong phân khúc SUV cao cấp.

New Sonet - mẫu SUV đô thị máy xăng giữ vị thế hàng đầu doanh số phân khúc - sở hữu mức giá dễ tiếp cận từ 485 triệu đồng cùng ưu đãi lên đến 30 triệu đồng. Với thiết kế trẻ trung, thời trang và khả năng vận hành linh hoạt, New Sonet chinh phục nhóm khách hàng mua xe lần đầu, nhất là phái nữ yêu thích phong cách năng động, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho năm mới 2026.

Bộ 3 SUV Kia ưu đãi hấp dẫn lên đến 59 triệu đồng trong dịp đầu năm, tùy phiên bản (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Seltos - mẫu SUV đa dụng, tiện nghi nổi bật với mức giá từ 579 triệu đồng, nổi bật về thiết kế và công nghệ. Chỉ trong tháng cuối năm 2025, New Seltos đã ghi nhận hơn 1.200 đơn đặt hàng, cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Bước sang năm mới, mẫu xe vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn, cao nhất lên đến 59 triệu đồng.

Kia Carens mẫu SUV đa dụng sở hữu không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi hàng đầu phân khúc, mang đến sự thoải mái cho cả gia đình trong mỗi hành trình.

Với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 599 triệu đồng, Carens trở thành lựa chọn thích hợp cho các gia đình du xuân, đón lộc đầu năm. Đặc biệt, khách hàng mua xe trong thời gian này còn nhận ưu đãi lên đến 30 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại đại lý.

Bên cạnh đó, các mẫu xe khác như New Morning, Kia Soluto, Kia K3 và Kia K5 cũng đang được áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi, giá bán các mẫu sedan Kia từ 334 triệu đồng, mở ra cơ hội tốt nhất để sở hữu ô tô cho khách hàng trong dịp đầu năm 2026.

Kia Việt Nam mang đến sự an tâm tối đa cho người dùng với chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km cho các mẫu xe Kia, cùng bảo hành pin 7 năm đối với các dòng xe Hybrid, đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Hệ thống showroom và xưởng dịch vụ Kia trên toàn quốc sẽ hoạt động xuyên suốt Tết Dương lịch 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa gia tăng trong dịp cao điểm cuối năm và đầu xuân.