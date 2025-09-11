Kia New Carnival Hybrid: Xe 7 chỗ cao cấp cỡ lớn, tiên phong chuyển đổi xanh

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 7, Kia Carnival đạt doanh số lũy kế hơn 25.000 xe, khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng với các điểm độc đáo về thiết kế, công nghệ, tiện nghi theo xu hướng mới ở phân khúc xe cao cấp cỡ lớn.

Kia New Carnival Hybrid là mẫu xe được nhiều khách hàng Việt Nam yêu mến và tin chọn (Ảnh: Kia Việt Nam).

Phiên bản Hybrid với nhiều giá trị vượt trội đã giúp Kia Carnival tiếp tục chinh phục được niềm tin của số đông khách hàng. Từ thiết kế sang trọng và cao cấp theo xu hướng mới lấy cảm hứng từ thành tố đậm chất thiên nhiên cho đến nội thất rộng rãi chuẩn thương gia là sự kết hợp hài hòa của không gian 7 chỗ với hàng ghế thương gia “Captain seat” tích hợp sưởi, làm mát kết hợp chế độ thư giãn cùng bệ đỡ bắp chân giúp hành khách giảm mệt mỏi trong những chuyến đi dài.

Không gian rộng rãi của New Carnival Hybrid tạo sự thoải mái khi di chuyển giữa các hàng ghế, mang đến trải nghiệm thư thái tối đa trên mỗi hành trình.

Không gian rộng rãi với hàng ghế 2 chuẩn thương gia (Ảnh: Kia Việt Nam).

Cửa trượt điện thông minh và sang trọng mang lại trải nghiệm tinh tế và phong thái lịch sự, chuyên nghiệp của doanh nhân. Khách hàng dễ dàng ra, vào xe thông qua khóa thông minh, nút bấm hoặc điều khiển từ hàng ghế lái, đồng thời cửa không chiếm diện tích khi mở, mang đến trải nghiệm sang trọng và thuận tiện cho khách hàng.

Mẫu xe sở hữu cửa trượt điện sang trọng và thông minh (Ảnh: Kia Việt Nam).

Mẫu xe được trang bị tiện nghi hiện đại theo xu hướng mới tạo nên kết nối không giới hạn nhưng vẫn hài hòa với tổng thể thiết kế nội thất như bộ đôi màn hình cong Panoramic tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose, điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại, hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp luồng không khí có thể phân phối đa chiều đến từng vị trí bên trong xe.

Mẫu xe được trang bị tiện nghi hiện đại theo xu hướng mới (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Carnival Hybrid vận hành êm ái, mạnh mẽ với công nghệ xanh Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6 tăng áp và động cơ điện cho công suất kết hợp lên đến 242 mã lực. Xe khởi động nhẹ nhàng, êm ái gần như không có âm thanh và rung động, nhưng vẫn cho khả năng tăng tốc dứt khoát, mạnh mẽ, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, bắt nhịp xu thế di chuyển mới nhờ hệ thống truyền động Hybrid hiện đại.

Bên cạnh đó, New Carnival Hybrid còn là mẫu xe an toàn và tiện nghi cao cấp nhất của Kia tại Việt Nam khi được tăng cường hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS 2.0 và công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC.

Vị thế của New Carnival Hybrid không chỉ được khẳng định bằng sự tin chọn của khách hàng trong nước mà còn được công nhận bởi các giải thưởng quốc tế, New Carnival Hybrid nằm trong danh sách “Mẫu xe gia đình tốt nhất năm 2025” với danh hiệu “Xe Hybrid tốt nhất năm 2025” do tạp chí Parents - tạp chí hàng đầu của Hoa Kỳ - bình chọn hay chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP tại Australia và New Zealand.

Kia New Carnival Hybrid trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi giá cho mẫu xe New Carnival Hybrid lên đến 65 triệu đồng và thêm nhiều ưu đãi tại hệ thống showroom Kia trên toàn quốc. New Carnival Hybrid được áp dụng chính sách bảo hành 7 năm/150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, với hệ thống hơn 100 showroom đại lý rộng khắp cả nước, Kia mang đến cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu. Khách hàng khi sở hữu Kia New Carnivla Hybrid có thể bảo dưỡng xe thuận tiện và nhanh chóng hơn với chi phí hợp lý mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.