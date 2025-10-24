Kia Day Hà Nội: Trải nghiệm các mẫu xe SUV Kia thế hệ mới

Với mong muốn mang đến không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách hàng có thể trực tiếp khám phá những giá trị và triết lý mới của thương hiệu Kia, khẳng định cam kết của Kia trong việc không ngừng đổi mới, hãng mang đến những sản phẩm chất lượng và những trải nghiệm vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Sự kiện Kia Day Hà Nội cuối tuần này không chỉ trưng bày và trải nghiệm lái thử các mẫu xe thế hệ mới của Kia mà là một "đại tiệc" công nghệ và văn hóa được tổ chức công phu, mang đến cho khách hàng trải nghiệm độc đáo khi kết hợp giữa những mẫu xe Kia thế hệ mới và không gian văn hóa Hàn Quốc.

Trải nghiệm dải sản phẩm SUV thế hệ mới của Kia và các hoạt động hấp dẫn

Sự kiện Kia Day tại Hà Nội quy tụ và trưng bày dải sản phẩm Kia SUV thế hệ mới của Kia. Từ mẫu xe đô thị gầm cao năng động New Sonet, mẫu xe smart SUV New Seltos, mẫu xe C-SUV tiên phong về công nghệ Kia Sportage, cho đến mẫu xe 7 chỗ cao cấp cỡ lớn New Carnival với các tùy chọn các nhân hóa cao cấp.

Kia Carnival Hybrid với tuỳ chọn 2 ghế ngồi sẽ được trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Kia Việt Nam).

Nổi bật trong đó là 2 mẫu xe mới New Sorento và New Morning, tất cả tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng Việt.

New Carnival Hybrid - mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn đón đầu xu hướng di chuyển xanh đáp ứng nhu cầu khách hàng với các tùy chọn cá nhân hóa cao cấp, hàng ghế 2 VIP với các tiện ích cao cấp như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5” điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính; tùy chọn màu nội thất mới cao cấp, độc quyền, tôn vinh chủ sở hữu.

Công nghệ hybrid tiên tiến mang đến hành trình êm ái, tĩnh lặng, thân thiện môi trường, đáp ứng xu hướng di chuyển xanh, bền vững.​

New Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp với thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt cùng tùy chọn chế độ địa hình đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến cuộc sống gia đình, khẳng định bản lĩnh và vị thế chủ sở hữu.​

New Sorento nổi bật với thiết kế cao cấp, sang trọng, công nghệ hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Morning - mẫu xe đô thị thời trang dành cho khách hàng nữ với ngôn ngữ thiết kế Star map - đặc trưng riêng trên các sản phẩm thế hệ mới. Với những thay đổi trẻ trung, cá tính, Kia New Morning thế hệ mới là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng yêu thích sự linh hoạt, hiện đại và thời trang, thể hiện phong cách riêng.

Bộ 3 SUV đô thị New Sonet, New Seltos, Carens với thiết kế hiện đại, thời trang cùng công nghệ tiện nghi hàng đầu xu hướng, chinh phục người dùng với ưu điểm đa dạng phiên bản, tùy chọn màu sắc với giá bán dễ tiếp cận.

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm lái thử các mẫu xe thế hệ mới của Kia (Ảnh: Kia Việt Nam).

Bên cạnh không gian triển lãm về thương hiệu, trưng bày xe, mà ngày hội Kia còn diễn ra chuỗi hoạt động tương tác phong phú.

Sự kiện “Mini Hàn Quốc Corner” mang đến không gian lãng mạn với hoa anh đào, mặc thử trang phục truyền thống Hanbok và lưu giữ những bức ảnh tuyệt đẹp.

Không gian văn hóa và triển lãm mang đến cho khách tham quan trò chơi vẽ tranh dân gian Hàn Quốc (Chibi) và khám phá Triển lãm tranh ảnh và lịch sử phát triển thương hiệu Kia, nơi khách hàng sẽ hiểu hơn về triết lý và di sản của Kia.

Khách tham quan có thể trải nghiệm thực tế ảo cảm giác lái xe thông qua bộ game lái xe hơi giả lập tiên tiến, mang đến cảm giác lái chân thực, hấp dẫn.

Khu vực Kid Corner (Gắp thú nhồi bông, ghép tranh đá) là điểm giải trí cho cả gia đình, các bạn nhỏ có không gian giải trí riêng biệt, trong khi người lớn thư giãn với ban nhạc.

Tất cả khách hàng tham gia sự kiện và các hoạt động tương tác đều sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và thú vị từ Kia.

Kia Day tại Hà Nội hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn vào cuối tuần này, nơi hội tụ các khách hàng yêu thích và tin chọn các mẫu xe đến từ thương hiệu Kia với những hoạt động và trải nghiệm ấn tượng và thú vị.

Thông tin sự kiện:

Sự kiện Ngày hội Kia Day

Thời gian: Thứ bảy, 25/10 và chủ nhật, 26/10

Địa điểm: Showroom Kia Phạm Văn Đồng, Hà Nội​

Sự kiện mở cửa tự do. Độc giả quan tâm có thể đăng ký tại: https://forms.gle/GiMfx4c5cB1eiyvs7

Liên hệ hotline 1900 545 591 hoặc đến showroom, đại lý Kia gần nhất để được tư vấn chi tiết.