Kia Carnival rục rịch có bản hybrid tại Việt Nam, giá dự kiến gần 2 tỷ đồng

Kia Việt Nam mới đây đã xác nhận sẽ giới thiệu Kia Carnival Hybrid trong thời gian tới. Thông tin về biến thể này cũng đã được cập nhật trên website của hãng, nhưng chưa hé lộ giá bán chính thức.

Phía đại lý chia sẻ, Carnival Hybrid dự kiến sẽ có giá trên 1,8 tỷ đồng, cao hơn khoảng 260 triệu đồng so với bản máy dầu cao nhất. Theo đoạn video được hãng đăng tải, thiết kế ngoại thất của xe sẽ không khác biệt so với các bản thường, ngoài việc bổ sung thêm logo "HEV" ở cốp sau.

Kia Carnival Hybrid tại thị trường Indonesia (Ảnh: Paultan).

Như vậy, đây sẽ là mẫu xe thứ hai sử dụng hệ truyền động xăng lai điện (hybrid) của Kia Việt Nam, sau Sorento HEV/PHEV. Trong phân khúc MPV cửa lùa, Toyota Alphard cũng có biến thể hybrid, nhưng giá lên tới 4,615 tỷ đồng. Xét tương quan, Carnival Hybrid vẫn có không gian cạnh tranh, dù giá bán có thể không rẻ.

Kia Carnival hiện hành thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt Việt Nam vào tháng 9/2024. Lúc được giới thiệu, mẫu MPV này gây bất ngờ khi không có bản hybrid, sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch giống biến thể xăng lai điện tại thị trường quốc tế.

Trang bị của Kia Carnival Hybrid sắp ra mắt Việt Nam nhiều khả năng sẽ giống bản dầu cao cấp nhất (Ảnh: Paultan).

Tham khảo thị trường quốc tế, nội thất của Kia Carnival Hybrid cũng có điểm nhấn là cụm màn hình cong, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí, và đều có kích cỡ 12,3 inch.

Các trang bị tiện nghi đáng kỳ vọng gồm: điều hòa tự động 3 vùng, ghế trước chỉnh điện có làm mát, nhớ vị trí ghế lái, 12 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất 64 màu, sạc không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu kỹ thuật số tràn viền, các cổng sạc USB-C…

Nội thất của Kia Carnival Hybrid sắp ra mắt Việt Nam nhiều khả năng sẽ có cấu hình 7 chỗ, theo nhận định của giới chuyên gia (Ảnh: Paultan).

Nếu giống thị trường quốc tế, hệ truyền động xăng lai điện trên Kia Carnival Hybrid sẽ tạo ra công suất tối đa 242 mã lực cùng mô-men xoắn 367Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, biến thể này có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh hơn 1,4 giây so với các bản sử dụng động cơ dầu và tiêu thụ chỉ 7,4 lít/100km.

Trang bị an toàn của xe sẽ có sự hiện diện của hệ thống an toàn chủ động, gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình chủ động có tính năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước/hai bên thân xe/phía sau, đèn pha tự động chuyển chế độ xa/gần.