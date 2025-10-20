Khám phá Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike

Sau khi gọi vốn thành công hơn 22 triệu USD, Dat Bike đã có bước tiến chiến lược nhằm củng cố niềm tin người dùng, từng bước nâng cấp mô hình dịch vụ bán xe từ store 3S thành Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện.

Đây là một động thái cho thấy hãng xe điện Việt Nam này đã sẵn sàng dành một phần đáng kể trong nguồn vốn để xây dựng hệ sinh thái hậu mãi vững chắc, ngang tầm với tốc độ phát triển sản phẩm của mình.

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng 758 Âu Cơ, TPHCM của Dat Bike (Ảnh: Dat Bike).

Trải nghiệm dịch vụ "chăm sóc siêu tốc"

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện đầu tiên được ra mắt là tại cửa hàng Dat Bike 758 Âu Cơ, TPHCM, dự kiến đi vào hoạt động hết công suất vào đầu tháng 11. Mô hình này được xây dựng dựa trên nguyên tắc loại bỏ tối đa sự chờ đợi.

Khác biệt lớn nhất của các Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng là cam kết về tốc độ và khả năng phục vụ. Trung tâm có thể tiếp nhận và xử lý liên tục và cùng lúc lên tới 10 xe máy điện cho các nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hay sạc điện.

Theo đại diện Dat Bike, thời gian bảo dưỡng định kỳ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn trung bình dưới 1 giờ cho mỗi xe, thường chỉ mất 30-45 phút tùy cấp độ bảo dưỡng.

Khách hàng có thể đến ngay trung tâm mà không cần phải đặt lịch trước để yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa thông thường. Tuy nhiên, hãng xe khuyến khích khách hàng đặt lịch qua hotline hoặc fanpage để các trung tâm có thể chuẩn bị tốt hơn về nhân lực và vật tư, đảm bảo quy trình diễn ra nhanh chóng nhất có thể.

Kỹ thuật viên và thiết bị chẩn đoán chuyên sâu

Toàn bộ kỹ thuật viên tại Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng đều lành nghề, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm và được đào tạo trực tiếp tại nhà máy của Dat Bike (Ảnh: Dat Bike).

Đối với xe điện, việc chẩn đoán và sửa chữa các lỗi liên quan đến pin, ECU (bộ điều khiển trung tâm) và động cơ đòi hỏi chuyên môn cao. Tại Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, người dùng hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng kỹ thuật.

Toàn bộ kỹ thuật viên tại đây đều là những người lành nghề, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm và được đào tạo trực tiếp tại nhà máy của Dat Bike, thành thạo từ dòng Weaver đến Quantum.

Các kỹ thuật viên phải trải qua quá trình kiểm tra, thi lý thuyết và thực hành nghiêm ngặt để được cấp chứng nhận về khả năng chẩn đoán, xử lý lỗi pin và ECU. Đồng thời bổ túc và nâng cao tay nghề định kỳ trong suốt quá trình làm việc tại Dat Bike.

Về trang thiết bị, Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại và chuyên dụng cho xe điện, bao gồm bàn nâng, máy đo kiểm tra rò điện, máy kiểm tra cảm biến từ trường động cơ, đặc biệt là bộ sạc xả pin kèm máy đọc kết nối máy tính để kiểm tra sâu thông số pin. Sự đầu tư này không chỉ giúp việc bảo dưỡng diễn ra nhanh mà còn đảm bảo chất lượng, sự chính xác và độ an toàn tuyệt đối cho chiếc xe.

"Điểm khác biệt lớn nhất của Dat Bike là không chỉ dừng ở khâu lắp ráp, mà tự phát triển toàn bộ công nghệ cốt lõi từ động cơ, pin, hệ thống quản lý pin (BMS) đến bộ điều khiển và sạc thông minh. Việc làm chủ toàn bộ chuỗi này cho phép Dat Bike tối ưu hiệu suất, độ bền và chi phí một cách linh hoạt, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp đóng gói sẵn từ bên ngoài", ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, CEO Dat Bike, chia sẻ.

Tiện ích cộng thêm và sạc điện hoàn toàn miễn phí

Chương trình lái thử xe được duy trì tại tất cả các cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc, giúp người dùng trải nghiệm thực tế hiệu năng của xe điện đi 285km/lần sạc (Ảnh: Dat Bike).

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike không chỉ là nơi sửa chữa mà còn là điểm dừng chân tiện lợi cho người dùng xe điện. Trong khi chờ đợi, khách hàng có thể nghỉ ngơi tại khu vực chờ được trang bị điều hòa mát mẻ và nước uống miễn phí.

Dat Bike cũng cung cấp dịch vụ sạc điện miễn phí ngay tại trung tâm, một ưu đãi thiết thực giúp người dùng tiết kiệm chi phí năng lượng.

Nhân dịp ra mắt, 180 khách hàng đến Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng Xe điện Dat Bike tại 758 Âu Cơ, TPHCM sớm nhất trong 3 ngày đầu tiên sẽ được hưởng ưu đãi bảo dưỡng miễn phí.

Bên cạnh đó, chương trình lái thử xe vẫn được duy trì tại tất cả các cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc, tạo điều kiện cho mọi người dùng trải nghiệm thực tế hiệu năng của xe điện có khả năng di chuyển tới 285km/lần sạc.

Với những bước đi bài bản và chuyên nghiệp này, Dat Bike không chỉ bán một chiếc xe điện mà còn xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi vững chắc, xóa đi những rào cản tâm lý lớn nhất, giúp người tiêu dùng ngày càng tự tin hơn khi sử dụng xe điện.