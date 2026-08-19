Hyundai Tucson 2027 ra mắt, chờ ngày về Việt Nam đấu Mazda CX-5

Ở thế hệ thứ năm, Tucson mang ngôn ngữ thiết kế mới "Art of Steel" với ngoại hình vuông vức, nhiều nếp gấp giống như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng. Ngôn ngữ thiết kế này đã được hãng xe Hàn ứng dụng cho Elantra, Kona và Ioniq 3.

Hyundai Tucson 2027 sở hữu ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với thế hệ hiện hành (Ảnh: Hyundai).

Phía trước và phía sau trang bị dải đèn LED trải ngang toàn bộ chiều rộng tạo thành hình chữ H. Trong đó, dải LED phía trước đặt lõm vào trong nhằm tạo hiệu ứng phát sáng gián tiếp, còn đèn hậu tạo hình ánh sáng theo dạng lăng kính.

Cụm đèn pha chính vẫn đặt thấp, được bao quanh bởi các tấm ốp nhựa màu đen. Vòm bánh xe thiết kế loe rộng. Viền cửa sổ và cột D sơn màu bạc.

Xe có chiều dài 4.700mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685mm, tăng lần lượt 60mm chiều dài, 40mm chiều rộng và 20mm chiều cao so với thế hệ hiện hành. Chiều dài cơ sở 2.785mm, tăng 30mm.

Xe dài hơn thế hệ cũ 60mm (Ảnh: Hyundai).

Không gian bên trong nhờ thế mà rộng rãi hơn. Theo Hyundai, khoảng không trên đầu hàng ghế sau tăng 29mm. Góc mở cửa sau tăng 10 độ, từ 73 độ lên 83 độ.

Bảng điều khiển phân tầng, với nửa trên và nửa dưới ngăn cách nhau bởi một vùng lõm sâu vào bên trong. Chính giữa có một màn hình giải trí lớn, nhiều khả năng dùng hệ điều hành Pleos Connect do Hyundai phát triển dựa trên Android Automotive. Các nút bấm, núm xoay vật lý để điều chỉnh giải trí, điều hòa vẫn được giữ lại.

Vô lăng vát phẳng cả phần trên và phần dưới. Màn hình sau vô lăng dạng điện tử, đồng thời được đặt nổi lên trên bảng táp lô. Với màn hình này, có thể xe sẽ không còn trang bị HUD. Cần số dạng cần gạt sau vô lăng.

Nội thất của Hyundai Tucson 2027 (Ảnh: Hyundai).

Xe có một số vị trí chứa đồ đặc biệt, bao gồm khay đựng dưới bệ tỳ tay và ngăn để thẻ đặt cạnh cửa gió phía người lái. Tương tự Santa Fe, Tucson 2027 cũng có tùy chọn sạc không dây Qi cho hai thiết bị.

Tucson 2027 là thế hệ thứ hai của dòng xe này có tùy chọn gói thể thao XRT. Gói nâng cấp mang đến diện mạo hầm hố hơn với cản trước/sau và tấm ốp gầm lớn hơn, vòm bánh xe màu đen họa tiết carbon, viền cửa sổ tối màu cùng thiết kế mâm xe riêng. Bên trong khoang cabin, bản XRT được trang bị ghế da có họa tiết, các chi tiết kim loại sẫm màu, thảm sàn và hệ thống đèn LED.

Hyundai hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Tucson 2027. Xe dự kiến vẫn dùng động cơ tăng áp 1.6L, động cơ hút khí tự nhiên 2.0L và 2.5L, cùng các tùy chọn Hybrid và Plug-in Hybrid.

Hyundai Tucson thuộc phân khúc C-SUV, cạnh tranh với Mazda CX-5, Kia Sportage, Ford Territory, Honda CR-V hay Subaru Forester.