Hyundai Thành Công ưu đãi bảo hành 8 năm và hỗ trợ tài chính đến 200 triệu đồng

Tháng 12 không chỉ là thời điểm tổng kết năm cũ, đón chào năm mới, mà còn là dịp Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình với sự an tâm và tin tưởng.

Hyundai Palisade được hưởng giá trị khuyến mãi tối đa lên đến 200 triệu đồng (Ảnh: HTV).

Trong những tháng vừa qua, HTV cũng chứng kiến nhiều gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão. Thấu hiểu điều đó, HTV mong muốn chung tay hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và hoàn thành những mục tiêu đã đề ra cho năm 2025.

Chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 12 chính là cách Hyundai Thành Công Việt Nam thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành theo mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm. Theo đại diện liên doanh, đây không chỉ là những ưu đãi về giá trị, mà còn là lời cam kết của HTV về chất lượng xe cao cấp, trải nghiệm lái tiện nghi và độ bền bỉ tin cậy của các dòng xe Hyundai.

Stargazer là chiếc xe 7 chỗ thực dụng giá cạnh tranh của Hyundai (Ảnh: HTV).

Cụ thể, trong tháng 12, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer đều có cơ hội lựa chọn 1 trong 2 gói ưu đãi sau:

Gói 1: Ưu đãi giảm giá trực tiếp, với tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 200 triệu đồng. Chi tiết ở bảng sau:

Giá trị khuyến mại trên bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Với riêng 3 mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu khách hàng lựa chọn gói ưu đãi 1, được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km

Gói 2: An tâm sử dụng với ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km cho tất cả các xe trên, ngoài ra còn được miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12, Hyundai Grand i10 sẽ được áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Với chính sách hậu mãi vượt trội, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi mang đến thời gian bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường. Trước đó, vào năm 2021, HTV đã tiên phong xu hướng khi nâng chuẩn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm thay vì mức tiêu chuẩn chung 3 năm của thị trường.

Trong tháng 12, khách hàng mua bất kỳ phiên bản Creta nào đều được hưởng ưu đãi 50 triệu đồng (Ảnh: HTV).

Phát biểu về chương trình, đại diện HTV nhấn mạnh: "Hyundai Thành Công Việt Nam nhận thấy rằng việc sở hữu ô tô không chỉ là khoản đầu tư lớn mà còn là sự đặt trọn niềm tin vào chất lượng và khả năng vận hành bền bỉ. Lo ngại về chi phí sửa chữa và rủi ro hỏng hóc sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn vẫn là rào cản tâm lý với nhiều khách hàng".

“Chương trình bảo hành 8 năm không chỉ là chính sách mở rộng thông thường, mà là cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với khách hàng.

Với thời gian bảo hành gần gấp đôi tiêu chuẩn thị trường, chúng tôi muốn mang đến sự an tâm, giúp khách hàng tập trung tận hưởng hành trình mà không phải bận tâm về sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm. Đây là cách chúng tôi hiện thực hóa lời hứa về trải nghiệm lái xe trọn vẹn, bền vững và không lo âu theo thời gian", đại diện HTV khẳng định.

Cho đến thời điểm này, Tucson là chiếc xe có doanh số tốt nhất của Hyundai trong năm 2025 (Ảnh: HTV).

Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin các sản phẩm xe ô tô Hyundai, khách hàng liên hệ:

- Website: https://hyundai.thanhcong.vn/

- Hotline: 1900 561212

- Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly