Hyundai nâng bảo hành tới 8 năm, ưu đãi lên đến 200 triệu đồng trong tháng 10

Chương trình ưu đãi bán hàng kéo dài đến hết tháng 10 của Hyundai (Ảnh: HTV).

Với chương trình mới, HTV khẳng định cam kết mạnh mẽ về chất lượng bền bỉ và trải nghiệm vận hành trọn vẹn, gửi đến khách hàng thông điệp về sự tin cậy và an tâm trên mọi hành trình.

Ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng dành cho Hyundai Palisade trong tháng 10 (Ảnh: HTV).

Cụ thể, trong tháng 10, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 đều có cơ hội nhận được ưu đãi từ 13 triệu đồng đến 200 triệu đồng, trong đó bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Santa Fe nhận mức bảo hành lên tới 8 năm trong tháng 10 (Ảnh: HTV).

Ngoài gói hỗ trợ tài chính trên, 4 mẫu xe Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer & Hyundai Grand i10 sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Với chính sách hậu mãi vượt trội, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi mang đến thời gian bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường. Trước đó, vào năm 2021, HTV đã nâng chuẩn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm thay vì mức tiêu chuẩn chung 3 năm của thị trường.

Loạt xe Hyundai nâng mức bảo hành tới 8 năm (Ảnh: HTV).

Chương trình áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 10.

Danh sách các mẫu xe được hưởng ưu đãi:

Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá và Thẻ hội viên hạng Bạch Kim từ HTV và đại lý, mức ưu đãi cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng phiên bản.

Hyundai Grand i10 nhận ưu đãi và bảo hành 8 năm trong tháng 10 (Ảnh HTV).

Đại diện HTV nhấn mạnh: “Hyundai Thành Công Việt Nam nhận thấy rằng, với khách hàng, việc sở hữu một chiếc xe ô tô không chỉ là một khoản đầu tư lớn mà còn là sự đặt trọn niềm tin vào chất lượng và khả năng vận hành bền bỉ.

Tuy nhiên, những lo lắng về chi phí sửa chữa không mong muốn và rủi ro hỏng hóc sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn luôn là rào cản tâm lý. Chính vì lẽ đó, việc triển khai chương trình ưu đãi bảo hành 8 năm không chỉ là một chính sách mở rộng thông thường, mà là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với khách hàng”.

Với thời gian bảo hành kéo dài gần gấp đôi tiêu chuẩn thị trường, HTV muốn khẳng định độ tin cậy vượt trội của từng chiếc xe, đồng thời mang đến sự an tâm tuyệt đối khi vận hành.

Khách hàng có thể tập trung tận hưởng hành trình mà không phải bận tâm về những sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm. Đây là cách HTV hiện thực hóa lời hứa về một trải nghiệm lái xe trọn vẹn, bền vững và không lo âu qua thời gian.

Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin các sản phẩm xe ô tô Hyundai, khách hàng liên hệ:

Website: https://hyundai.thanhcong.vn/

Hotline: 1900 561212

Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly